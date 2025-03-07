フォーライフミュージック、設立50周年を記念した音楽イベント「FL 50th Anniversary night @HARAJUKU PENNY LANE Musicbar」の開催を決定！

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

2025年6月1日で設立50周年を迎えるフォーライフミュージックが、原宿ペニーレーンで営業中の「Musicbar」とコラボした「FL 50th Anniversary night @HARAJUKU PENNY LANE Musicbar」の開催を発表した。

当イベントは、フォーライフのアーティスト1組に焦点を当て、お酒と共に音楽や映像を楽しむイベントとなっており、記念すべきフォーライフミュージックの設立50周年を盛り上げるアニバーサリーイベント。

初回は、3月14日（金）19時より「Musicbar presents DOUBLE night」として、R&B QUEEN DOUBLEをピックアップする。

この日を皮切りに井上陽水や杏里、今井美樹などのフォーライフが誇るレジェンドアーティストのラインナップが予定されいる。

日本の音楽シーンを飾るフォーライフ・レジェンダリー・アーティストの音楽をお酒と共に満喫してほしい。

※各回アーティストの出演予定はございません。

【イベント詳細】

イベントタイトル：FL 50th Anniversary night @HARAJUKU PENNY LANE Musicbar

開催場所：原宿ペニーレーン（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目2-7）

入場料：無料（1オーダー制+ミュージックチャージ料 \500）

【メニュー】

※その他、軽食あり

【イベントスケジュール】

3月14日（金）19:00~「Musicbar presents DOUBLE night」

【各種SNS】

原宿ペニーレーン Facebook：https://www.facebook.com/pennylane2014?locale=ja_JP

Musicbar Instagram：https://www.instagram.com/musicbar_pennylane/

Musicbar X：https://x.com/Mb_PENNYLANE

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