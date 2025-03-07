フォーライフミュージック、設立50周年を記念した音楽イベント「FL 50th Anniversary night @HARAJUKU PENNY LANE Musicbar」の開催を決定！
2025年6月1日で設立50周年を迎えるフォーライフミュージックが、原宿ペニーレーンで営業中の「Musicbar」とコラボした「FL 50th Anniversary night @HARAJUKU PENNY LANE Musicbar」の開催を発表した。
当イベントは、フォーライフのアーティスト1組に焦点を当て、お酒と共に音楽や映像を楽しむイベントとなっており、記念すべきフォーライフミュージックの設立50周年を盛り上げるアニバーサリーイベント。
初回は、3月14日（金）19時より「Musicbar presents DOUBLE night」として、R&B QUEEN DOUBLEをピックアップする。
この日を皮切りに井上陽水や杏里、今井美樹などのフォーライフが誇るレジェンドアーティストのラインナップが予定されいる。
日本の音楽シーンを飾るフォーライフ・レジェンダリー・アーティストの音楽をお酒と共に満喫してほしい。
※各回アーティストの出演予定はございません。
【イベント詳細】
イベントタイトル：FL 50th Anniversary night @HARAJUKU PENNY LANE Musicbar
開催場所：原宿ペニーレーン（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目2-7）
入場料：無料（1オーダー制+ミュージックチャージ料 \500）
【メニュー】
※その他、軽食あり
【イベントスケジュール】
3月14日（金）19:00~「Musicbar presents DOUBLE night」
【各種SNS】
原宿ペニーレーン Facebook：https://www.facebook.com/pennylane2014?locale=ja_JP
Musicbar Instagram：https://www.instagram.com/musicbar_pennylane/
Musicbar X：https://x.com/Mb_PENNYLANE
フォーライフミュージック公式X：https://x.com/forlifemusic
フォーライフミュージック公式Instagram：https://www.instagram.com/forlifemusic_entertainment