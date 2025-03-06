2025年2月版のデータ整備を行いました。
法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。
整備件数は以下の通りです。
【基本データ】
追加データ： 12,981件
削除データ： 23,314件
変更データ： 12,325件
【新規開業 Best5】
第1位：福祉関連施設・・・・1,621件
第2位：理容・美容業・・・・816件
第3位：建設・工事業・・・・705件
第4位：不動産取引・・・・633件
第5位：居酒屋・スナック・バー・・・・549件
【廃業 Best5】
第1位：建設・工事業・・・・1,581件
第2位：金属製品・・・・1,354件
第3位：医療機関・・・・1,188件
第4位：小売関連・・・・789件
第5位：住宅設備業・・・・559件
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号 ： 137 件増
（マイナンバー）
FAX番号 ： 841 件増
資本金規模 ： 401 件増
売上高規模 ： 334 件増
【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号 ： 1,194 件減
（マイナンバー）
FAX番号 ： 1,153 件減
資本金規模 ： 457 件減
売上高規模 ： 356 件減
【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名 ： 13件増
◆◇データベースプラットフォームの紹介動画はこちらから◇◆
https://www.youtube.com/watch?v=GzjBF1xfTNM
今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。
☆オープン君＆てったいちゃんはこちら
https://www.navit-j.com/service/openkun/
☆アタックリストNo.1はこちら
https://www.navit-j.com/service/attacknumber1/
☆2025年1月版のデータ整備情報はこちら
https://www.navit-j.com/media/?p=102020
【会社概要】
■会社名 株式会社ナビット
■代表者 代表取締役 福井泰代
■設 立 2001年1月
■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F
■ＴＥＬ 03-5215-5713
■ＦＡＸ 03-5215-5702
■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/
■E-Mail webmaster@navit-j.com