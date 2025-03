【ドラマ全話無料】料理コンサルタントのヘンリーが、ワイルドな女性刑事・マギーと一緒に殺人事件に挑むグルメ＆サスペンス『グルメ探偵ヘンリー』をYouTubeで期間限定全話無料公開！

株式会社WOWOWプラス

(C) 2015 GOURMET DET 1 PRODUCTIONS (BC) INC. ALL RIGHTS RESERVED

Amazonプライム会員向けの配信サービス、Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、料理コンサルタントで人気ブログ「グルメ探偵」を書いているヘンリーと、ワイルドな女性刑事マギーが殺人事件を解決する人気ミステリー『グルメ探偵ヘンリー』を、3月5日(水)20:00~全話無料公開!

原作は、シェフであり治金学者でもある異色の作家、ピーター・キングの人気小説。「シネフィルWOWOW プラス」でも全話見放題でご覧いただけます。

『グルメ探偵ヘンリー』第1話「グルメ探偵」(2015年/アメリカ・カナダ/83分)

監督:スコット・スミス

キャスト: ディラン・ニール/ブルック・バーンズ/マシュー・ケヴィン・アンダーソン/アリ・スコビー

