TOBEアーティストが集結するドームコンサート『to HEROes ～TOBE 2nd Super Live～』＠京セラドーム大阪 　2025年4月6日（日）公演を世界同時、独占ライブ配信！

アマゾンジャパン合同会社

Prime Videoは、株式会社TOBEの三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVENが集結するライブイベント『to HEROes ~TOBE 2nd Super Live~』の京セラドーム大阪での公演を、2025年4月6日(日)に220以上の国と地域で独占ライブ配信いたします。『to HEROes ~TOBE 2nd Super Live~』の生配信は、Amazonプライム特典対象のライブ配信です。プライム会員の皆様は、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、その他さまざまなショッピング特典やエンターテインメントをお楽しみいただけます。

TOBEのアーティストが集結するライブイベント「to HEROes」は昨年2024年3月14 日(木)から 17 日(日)の4日間、東京ドームで初開催され、Prime Videoは最終日の3月17日(日)の公演を独占ライブ配信しました。2回目となる『to HEROes ~TOBE 2nd Super Live~』は、2025年3月6日(木)・7日(金)に東京ドーム、4月6日(日)・7日(月)に京セラドーム大阪で開催が予定されており、初日となる本日3月6日(木)の東京ドーム公演の中で、Prime Videoが4月6日(日)の公演を独占ライブ配信することを発表しました。

東京ドーム公演では三宅健は「iDOLING」、北山宏光は「DON’T WANNA DIE」、Number_iは「INZM」、IMP. は「CRUISIN’」、ISSEIは「Go Getter feat. AK-69」、CLASS SEVENは「miss you」など人気曲を披露するなどTOBEアーティストの魅力が詰まった公演となりました。京セラドーム大阪での公演にも注目が集まります。

また、ライブ配信終了後も様々なコンテンツを順次配信いたします。まず、同日のライブ終了直後22時からは、ライブ当日のアーティストへのインタビュー等をまとめた特典映像を配信いたします。続いて、4月10日(木)10時から4月19日(土)までの期間で見逃し配信を行い、4月20日(日)からは特別編集版の配信を開始いたします。世界中のファンの皆様に向けて、イベントの熱気をリアルタイムでお届けするだけでなく、公演後にも繰り返しステージパフォーマンスをお楽しみいただけるようにいたします。

プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャーの大石圭介は、以下のようにコメントしています。

「昨年3月に『to HEROes ~TOBE 1st Super Live~』を世界独占ライブ配信させていただいた際は、多くのお客様に視聴いただき、世界中で愛されるTOBEアーティストの魅力やファンダムの大きさを感じました。そして今回、TOBEアーティストの圧倒的な素晴らしいパフォーマンスと会場の熱気を再び世界中のお客様にお届けできることを光栄に思います。生配信はもちろんのこと、お好きな場所で、繰り返し彼らのステージに浸っていただけるよう、後日見逃し配信やアーカイブ配信を実施するほか、アーティストへのインタビューをまとめた特典映像もご用意しております。 どうぞご期待ください!」

『to HEROes ~TOBE 2nd Super Live~』概要

配信日時:4月6日(日)18:00~

詳細ページ:https://www.amazon.jp/gp/video/detail/B0DSJST7JC

特典映像:4月6日(日)22:00~

見逃し配信:4月10日(木)10:00~4月19日(土)23:59

特別編集版配信:4月20日(日)0:00~

作品の視聴には会員登録が必要です(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime(https://www.amazon.co.jp/amazonprime)へ)。

