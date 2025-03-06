Gerbera Music Agency、財務基盤強化のため7,000万円の当座貸越契約を締結

Gerbera Music Agency株式会社

Gerbera Music Agency株式会社

Gerbera Music Agency株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：金野和磨、以下「当社」）は、株式会社りそな銀行（本店：大阪市中央区、代表取締役社長：岩永省一）と7,000万円の当座貸越契約を締結いたしました。本契約により、当社はさらなる事業成長に向けた資金の柔軟な活用が可能となり、財務基盤の強化を図ります。

1. 締結の背景等

当社は2024年に、同行より短期運転資金として5,000万円の手形貸付を受けました。その後、売上高および利益の安定的な成長を受け、財務基盤のさらなる強化を目的として、今回の当座貸越契約を締結いたしました。本契約により、当社は事業拡大に伴う運転資金の確保をより柔軟に行えるようになり、新たな成長機会への迅速な対応が可能となります。

2. 当座貸越契約の内容

当座貸越契約の主な内容は以下の通りです。



契約極度額： 7,000万円

契約締結日： 2025年2月27日

契約期限： 1年（自動更新あり）

担保・保証：無担保・保証有

資金使途：運転資金



【Gerbera Music Agency株式会社】

設立：2015年10月

事業内容：音楽業界特化型デジタルマーケティング業

本社：東京都千代田区麹町六丁目2番地6 PMO麹町207

代表取締役：金野和磨

資本金：500万円

株主構成：金野和磨（100%）

主要取引金融機関：りそな銀行 秋葉原支店、興産信用金庫 神保町支店、朝日信用金庫 神田小川町支店、日本政策金融公庫 東京中央支店

URL：https://gerbera-music.agency/