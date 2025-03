【3/11(火)20時より】にじさんじ所属ローレン・イロアスによる初の映画実況「オオカミ狩り」を一緒に観れる番組をニコニコで生配信

株式会社ドワンゴ

ニコニコチャンネル「VTuberのあそびば~ニコニコVパーク~」では、今まで数々のにじさんじライバーと映画を楽しむ番組を実施してきました。今回は、ローレン・イロアスが登場しみなさんと一緒に海上監獄バトルロイヤル「オオカミ狩り」を視聴します。

手に汗握るドキドキハラハラの映画をローレンとぜひお楽しみください。

出演者

ローレン・イロアス

X(旧Twitter):@LaurenIroas(https://x.com/Lauren_iroas)

YouTube:ローレン・イロアス / Lauren Iroas【にじさんじ】(https://www.youtube.com/@LaurenIroas)

番組概要

番組名:ローレン・イロアスと観る!「オオカミ狩り」

配信日時:2025年3月11日(火)20時~

番組URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347124794

※番組の後半は「VTuberのあそびば~ニコニコVパーク~」チャンネル会員限定視聴となりますのでご了承ください。

番組全編をご視聴いただくには、ニコニコチャンネル「VTuberのあそびば~ニコニコVパーク~」への入会が必要です。



▼VTuberのあそびば~ニコニコVパーク~

https://ch.nicovideo.jp/niconico-Vtuber

「オオカミ狩り」あらすじ

2022年、フィリピン マニラ。現地で逮捕された犯罪者たちを乗せた貨物船“フロンティア・タイタン号”が釜山港に向けて出航した。長年、凶悪犯罪を担当してきたベテラン刑事の約20人が護送官として乗船。釜山では、海上交通管制センターで海洋監視システムを設置。万全な体制により、韓比共同護送計画(プロジェクト名:オオカミ狩り)が進められた。監獄化した貨物船には、13名に対する殺人および殺人教唆、強姦罪に問われ第一級殺人犯として国際手配されたジョンドゥ(ソ・イングク)、特殊暴行17件で赤手配者のドイル(チャン・ドンユン)など極悪非道な犯罪者たちが収容されていた。その夜、密かに脱走を企てていたジョンドゥと刑事として紛れ込んでいたジョンドゥの一味により暴動が勃発。船上は武器を手にした犯罪者たちで溢れかえる。仲間以外は誰であろうと容赦なく殺める犯罪者たちと彼らに立ち向かう警察。そこに、眠っていた“怪人”が目を覚まし、熾烈な戦いが幕を開ける。地獄の航海から生き残るのは誰か……。

(C)2022 THE CONTENTS ON & CONTENTS G & CHEUM FILM CO.,LTD. All Rights Reserved.

VTuberのあそびば~ニコニコVパーク~について

■VTuberのあそびば~ニコニコVパーク~

様々なVTuberの番組やイベント企画をお届けするニコニコチャンネルです。

VTuberとニコニコユーザーが自由に楽しく遊ぶことができる、みんなの“あそびば”となるような企画を発信していきます。

チャンネル:https://ch.nicovideo.jp/niconico-Vtuber

公式X:https://x.com/nicovtuber_PR

■本番組について

番組前半はどなたでもご視聴いただけます。

番組後半は「VTuberのあそびば~ニコニコVパーク~」

チャンネル会員だけが視聴できる限定放送となります。

ぜひ会員にご登録の上、お楽しみください♪