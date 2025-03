TVアニメ化決定「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」メインキャスト解禁！コミックス＆ノベル新刊3冊も今月発売！

株式会社アース・スター エンターテイメント

このたび、株式会社アース・スター エンターテイメント(東京都・品川区)が刊行する【アース・スターノベル】と【アース・スター コミックス】にてシリーズ累計340万部を突破し、『このライトノベルがすごい!2025』(宝島社刊)単行本・ノベルズ部門にて第2位にランクインした人気作品『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』のTVアニメ化が決定いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=srqtG4nAa6Y ]

主人公・フィーア役に若山詩音さん、相棒・ザビリア役に徳留慎乃佑さん、フィーアの所属する騎士団の総長・サヴィス役に梅原裕一郎さん、フィーアの上司・シリル役に島崎信長さんの出演が決定。さらに、chibi先生によるアニメ化発表記念ティザーイラストも公開されました。

イラストレーターchibi先生による描き下ろしアニメティザービジュアルを公開!

原作・十夜先生、イラストレーター・chibi先生、漫画家・青辺マヒト先生、漫画家・海楠先生より、お祝いコメントが到着!

<十夜先生>

大聖女がアニメ化することになりました!ひとえに本作品を読み続けてくださった読者の皆様のおかげです。それから、chibiさんと青辺さん、海楠さん、出版社の方々のお力添えによるものです。ありがとうございます。

動いてしゃべるフィーアたちが見られる日を、私も楽しみに待ちたいと思います。

素敵なお知らせを皆様と共有できて最高の気分です。引き続きよろしくお願いします!!!

<chibi先生>

『大聖女』のアニメ化、心よりお祝い申し上げます。十夜先生おめでとうございます!

フィーア達の物語が動く日が来て、本当に嬉しいです。

この明るくて楽しい作品はきっとアニメ媒体が合うだろうな……と思っていたので、こんな日が来ることを心のどこかで楽しみにしておりました。

微力ながら素晴らしい作品に携わらせていただけて光栄に思います。放送すっごく楽しみです!

<青辺マヒト先生>

アニメ化!

十夜先生、この度は本当におめでとうございます!

漫画を描いていてもとっても楽しく、素敵な物語がアニメという形で観られることが嬉しいです!

アニメ化のお知らせを聞いてからは漫画を描く時も「ここはこう動いたり喋ったりするのかなぁ…」と妄想が止まらず、そして何よりこの素晴らしい作品に関わらせていただけていることに感謝が止まらない日々でした。

動くフィーアたちが観られることを楽しみに、より一層コミカライズのほうも頑張ります!

<海楠先生>

大聖女アニメ化!おめでとうございます!!

ファンの皆様待望のお知らせだと思います。

動いて声の付くフィーアたちの活躍はもちろん、アニメならではの表現もあると思うので、大聖女の世界がどう描かれていくのか今からすごく楽しみです。

いちファンとして、アニメという新たな大聖女の世界を見れることに胸を高鳴らせながら、放送を楽しみにしています!

漫画家・青辺マヒト先生、海楠先生よりTVアニメ化記念 お祝いイラストをいただきました!

青辺マヒト先生 お祝いイラスト海楠先生 お祝いイラスト

TVアニメ最新情報はこちら

公式HP:https://daiseijo-anime.com/

公式X:https://x.com/daiseijo_anime

先生方による直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーンを実施!

3月22日(土)AnimeJapan2025 にてアニメ化決定記念イベントを開催!

詳しくは各種公式アカウントをご覧ください。

原作情報 シリーズ累計発行部数340万部突破!

コミック アース・スターにて好評連載中!

<原作ノベル>「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」最新11巻 3月14日(金)発売<原作ノベルスピンオフ>「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す ZERO」1~5巻絶賛発売中<コミック>「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す A Tale of The Great Saint」最新12巻 3月12日(水)発売<コミックスピンオフ>「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す ZERO ~The Great Saint of Remembrance~」最新3巻 3月12日(水)発売!

<コミック>https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509010990

<コミックスピンオフ>https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509017351

作品紹介

騎士家の娘として騎士を目指していたフィーアは、死にかけた際に「大聖女」だった前世を思い出す。

え?聖女って、すごく弱体化しているのに、絶滅寸前なため、崇められている職業だよね?

私が使う聖女の力って、おとぎ話と化した「失われた魔法」ばっかりなんだけど。

そういえば、前世で、「聖女として生まれ変わったら殺す」って魔王の右腕に脅されたんだっけ。

こんな力使ったら、一発で聖女ってバレて、殺されるんじゃないかしら。

…ってことで、初志貫徹で騎士になります! 静かに生きます!

なーんて思ったけど、持っている力は使っちゃうよね。だって、色々便利だから…。

TVアニメ化を記念して、くじラックオンラインにてWEBくじ3月14日(金)より発売決定!

特設ページはこちら https://kujiluck-online.com/store/lottery/daiseijo

TVアニメ化を記念して、原作特設サイトをリニューアルオープン!

https://www.es-novel.jp/special/daiseijo/

これからアニメ公式サイト(https://daiseijo-anime.com/)および、公式X(https://x.com/daiseijo_anime)で続々と新情報が解禁されますので、お楽しみに!

【記事内容・画像・ロゴに関する、原作表示・(C)表示について】

アニメ『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』に関する記事、作品ロゴをご掲載の際には、下記の表示を画像のそば又は同ぺージ内に必ずご記載ください。

【アニメコピーライト】(C)十夜/アース・スター エンターテイメント/黒竜騎士団

chibi先生によるアニメ化発表記念ティザーイラストをご掲載の際は、上記の表示と共に【イラスト:chibi】とご記載ください。

また、青辺マヒト先生・海楠先生お祝いイラストおよびノベル・コミックスの画像素材をご掲載の際には、下記の表示を画像のそば又は同ぺージ内に必ずご記載ください。

【原作ノベル コピーライト】(C)Touya/chibi

【コミックス コピーライト】(C)Touya/chibi (C)Mahito Aobe

【スピンオフコミックス コピーライト】 (C)Touya/chibi (C)Shi-na

アース・スター エンターテイメント公式サイト

コミック アース・スター:https://comic-earthstar.com/ (毎週木曜18時更新・毎月12日発売)

アース・スターノベル:https://www.es-novel.jp/ (毎月15日発売)

アース・スター ルナ:https://www.es-luna.jp/ (毎月1日発売)

ウタヒメドリーム:https://www.utadori.com/

補講男子:https://www.hokodan.com/

Toxic-a-Holic:https://toxicaholic.com

所属アーティスト花耶(KAYA)公式サイト:https://kaya.bitfan.id/

コーポレートサイト:https://www.earthstar.co.jp/