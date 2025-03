麻布台ヒルズ中央広場で心地よい春を楽しむ「SPRING AT THE GREEN」開催

森ビル株式会社

森ビル株式会社(東京都港区、代表取締役社長:辻慎吾)が運営する麻布台ヒルズ(東京都港区)では、桜や新緑が芽吹く中央広場で、心地良い春のひと時を楽しめるイベント「SPRING AT THE GREEN」を2025年3月22日(土)~4月6日(日)の各週末、計6日間開催します。

当イベントでは、春の暖かさが日ごとに増し、屋外で過ごすのが気持ちよいこの時期に、中央広場で楽しめる様々なコンテンツをご用意しました。緑豊かな広場でくつろぎながら、全国の厳選されたコーヒーを満喫できる「Coffee Weekend」には、麻布台ヒルズ内でコーヒーが人気の店舗をはじめ、自家焙煎のコーヒーや有名バリスタが手掛けたコーヒーなど、全国各地からこだわりの一杯を提供する計23店舗が参加。週末ごとに、「本」・「ドーナツ」・「花」とテーマを設定し、厳選されたコーヒーとの組み合わせをお楽しみいただけます。また、果樹園では、「Spring Open Garden」と題し、麻布台ヒルズのハーブを使ったワークショップも開催します。さらに、麻布台ヒルズギャラリーで3月8日(土)より開催する「松山智一展 FIRST LAST supported by UNIMAT GROUP」と連動し、松山智一氏の作品を中央広場にも特別に展示します。

暖かな春の日差しに包まれる麻布台ヒルズ中央広場で、心地よいひと時をお過ごしください。

■「SPRING AT THE GREEN」開催概要

開催日時:2025年3月22日(土)~4月6日(日)の各週末 計6日間

開催場所:麻布台ヒルズ 中央広場

公式サイト:https://www.azabudai-hills.com/whats_on/2025/03/0144.html

■広場でくつろぎながら、厳選されたコーヒーを楽しむ「Coffee Weekend」

「Coffee Weekend」には、麻布台ヒルズに店舗を構える「オガワコーヒーラボラトリー 麻布台」や

「% Arabica(アラビカ)」をはじめ、自家焙煎の豆を扱うコーヒー専門店、有名バリスタが手掛けるコーヒー店など、全国各地からこだわりのコーヒーを提供する23店舗が参加します。「本」・「ドーナツ」・「花」と、週末ごとに異なる3つのテーマとともにお楽しみください。

●第一弾|「Coffee with Books」

3月22日(土)・23日(日)は、コーヒーを片手に本との出会いを楽しむ「Coffee with Books」を開催します。22日(土)には本がぎっしりと詰まった移動本屋が2店舗登場。23日(日)には子どもから大人まで、あらゆる世代を夢中にさせる、約30種類の絵本を自由に楽しめるコーナーをご用意します。

開催日時:3月22日(土)・23日(日) 11:00~17:00

コーヒー出店数:9店舗

<コーヒー出店店舗(一部抜粋)>

オガワコーヒーラボラトリー 麻布台

人々の暮らしと日常に寄り添いながら、京都に根付くおもてなしの心を大切に、珈琲の味わいの先にある体験価値とコミュニティを創造していく「小川珈琲」のフラッグシップショップです。

aoma coffee

日本的な感覚を大事にしながら美味しいコーヒーで飲む人の情緒を動かし、それをコーヒーの未来に繋げることがモットー。飲んだときに体にじゅわっと染み込んでいくようなコーヒーが特徴です。

MANLY COFFEE

“COFFEE IS BEAUTIFUL, LIFE IS BEAUTIFUL.” を大切にしたお店。「エアロプレスの母」の異名を持つ、女性ロースターの先駆けバリスタによる一杯をお楽しみください。

hibitano coffee roastery

静岡県三島市のスペシャルティコーヒーロースタリー。韓国製焙煎機 Kaldi Fortis を使用し、少量ずつ焙煎。日常的に楽しめるコーヒーから特別なコーヒーまで取り揃えています。

<移動本屋>

BOOK TRUCK ※3月22日のみ出店予定

公園や駅前、野外イベントなど行く先々に合わせて、品揃えや形態が変わるフレキシブルな移動本屋です。ブルーグレーのバンに新刊書、古書、洋書、リトルプレス、雑貨などを積み込んで日本全国に出張します。

SNOW SHOVELING Books On The Road

※3月22日のみ出店予定

東京・世田谷・駒沢の書店SNOW SHOVELINGの移動本屋。あの街この町の、本を求める本屋を求める人たちに「出会いに行く本屋」です。

●第二弾|「Coffee with Donuts」

3月29日(土)・30日(日)は、コーヒーに合わせてドーナツを楽しむ「Coffee with Donuts」を開催。ドーナツの甘味がコーヒーの風味をより引き立て、贅沢なひと時を演出します。行列が絶えない人気店やグルテンフリーのヘルシーなドーナツを手がける専門店など個性豊かなドーナツとコーヒーのハーモニーをお楽しみください。



開催日程:3月29日(土)・30日(日) 11:00~17:00

コーヒー出店数:9店舗

<コーヒー出店店舗(一部抜粋)>

% Arabica(アラビカ)

See the world through coffeeをスローガンに、コーヒー、デザイン、世界で見聞を広める事に情熱を燃やす「% Arabica」のスペシャルティーコーヒーを、「I’m donut?」のドーナツと共にお楽しみください。

Sta.麻布台(エスティーエー)

世界各地の生産者を訪問し、買い付けを行うOBSCURA COFFEE ROASTERSから、深煎りの珈琲豆を仕入れました。ミルクキャラメルのような滑らかなコク、ヘーゼルナッツの風味が特徴です。

ACID COFFEE

渋谷区代々木上原に本拠地を構え、世界各地から取り寄せたコーヒー豆が常時40種以上並ぶ、日本トップクラスの品揃えのコーヒーショップが、スーパーフルーティーな一杯をお届けします。

HOCUS POCUS

永田町にある人気の絶えないドーナツのラボラトリー。伝統的な製法と不思議な技術で仕上げられた、蒸しドーナツや焼きドーナツなどをコーヒーとともにご提供します。

<ドーナツ出店店舗(一部抜粋)>

CYCLO

千葉県流山市の小さなドーナツ屋。国産米粉、グラスフェットバター、白砂糖不使用、お豆腐屋さんの生おからで作られた『グルテンフリードーナツ』をぜひお楽しみ下さい。

Hideout ※3月30日のみ出店予定

毎朝生地から作り、コメ油で揚げたふわふわなドーナツに加え、ドーナツと相性ぴったりのアメリカーノやカフェラテも楽しめます。新感覚のドーナツとこだわりのドリンクをご賞味ください。

珈琲とドーナツ ふわもち邸 ※3月30日のみ出店予定

ふわふわ・もちもちの食感を出すため、北海道産小麦などこだわりの食材を使用し、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。ドーナツはふわふわと軽い食感と控えめな甘さで何個でも食べたくなるような優しい味です。

●第三弾|「Coffee with Flowers」

4月5日(土)・6日(日)は、コーヒーを楽しみながらたくさんのチューリップを鑑賞できる「Coffee with Flowers」を開催。麻布台ヒルズアリーナに色とりどりの鮮やかなチューリップが登場します。最終日には先着順で、飾っていたチューリップの無料配布も実施し、ご自宅でも可憐なチューリップをお楽しみいただけます。

開催日程:4月5日(土)、6日(日) 11:00~17:00

コーヒー出店数:8店舗

<特別企画>

広場に展示するチューリップは、4月6日(日)に先着順でプレゼントいたします。

開催日程:4月6日(日) 14:00~

場 所:麻布台ヒルズアリーナ

参加方法:先着順 ※なくなり次第終了

<コーヒー出店店舗(一部抜粋)>

KNOTS COFFEE ROASTERS/Balcony by 6th

甘みが最大限に引き立つよう焙煎し、深みの中にすっきりとした味わいと華やかな香りを持つコーヒーをご提供。麻布台ヒルズ3Fの「Balcony by 6th」で大人気のバスクチーズケーキと一緒に是非ご賞味ください。

ETHICUS

海外のイベントやショーにも数多く招待される、高い焙煎技術で、味のクオリティはさることながら、コーヒー豆から一杯のコーヒーになるまでの物語が見えるような味作りをしています。

MOOD coffee&espresso

Japan Coffee Roasting Championship 2024 優勝。茨城県水戸市南町で地域に溶け込むコーヒーロースターとして、コーヒーを通し、ゆったりとした時間や、日常の流れにフォーカスをあてた『雰囲気』を提供します。

B.H.R COFFEE & FLOWERS

コーヒーとともに、色とりどりの季節の花をご提供します。こだわりのコーヒーを味わいながらきれいな花を選ぶ優雅なひと時をお楽しみください。

■麻布台ヒルズの果樹園で特別な体験を「Spring Open Garden」

約11種の果樹を栽培する中央広場の果樹園で、3月29日(土)・30日(日)・4月5日(土)・6日(日)の4日間、ワークショップを開催します。通常入ることができない果樹園にてハーブなどを収穫し、サシェやミニブーケを作る特別な体験をお楽しみください。

・ハーブのミニブーケ作り

開催日程:3月29日(土)、30日(日)

各3回(12:00-12:45、13:45-14:30、15:30-16:15)

申込方法:アリーナにて、当日受付(無料)

定 員:各回先着10組20名

・ハーブとかんきつのサシェ作り

開催期間:4月5日(土)、6日(日)

各3回(12:00-12:45、13:45-14:30、15:30-16:15)

申込方法:アリーナにて、当日受付(無料)

定 員:各回先着10組20名

■麻布台ヒルズ ギャラリーにて大規模個展開催の松山智一氏の作品が中央広場に登場

麻布台ヒルズ ギャラリーにて3月8日(土)から5月11日(日)の期間、「松山智一展 FIRST LAST supported by UNIMAT GROUP」の開催に先駆け、3月4日(火)より中央広場に松山智一氏の作品を展示します。本個展は、ニューヨークを拠点にグローバルな活躍を見せるアーティスト松山智一の東京で初となる大規模個展として開催。日本初公開となる大規模作品15点を含む、約40点が展示されます。今回中央広場では、3点の作品を展示します。

展示期間:2025年3月4日(火)~2025年4月末 ※予定

展示時間:9時~21時

展示場所:麻布台ヒルズ 中央広場

展示作品:《Wheels of Fortune》 (パース右上)

《Double Jeopardy》 (パース左)

《All is Well Blue》 (パース右下)

※展示期間等の最新情報は公式サイトにてご確認ください

※天候状況により、一部作品の公開を中止にする可能性がございます

■麻布台ヒルズでこの春楽しめるイベントが他にも盛り沢山!

「麻布台ヒルズ キオスク」からも春らしいメニューを展開!

中央広場内の「麻布台ヒルズ キオスク」でも春の特別メニューが登場します。果樹園で採れた柚子を使った「柚子フロマージュクレープ」を限定販売するほか、中村藤吉の春限定焼き菓子「マルトベイク[抹茶]春さくら」も販売します。この時期だけの特別な味わいをお楽しみください。

柚子フロマージュクレープ 980円※販売期間:3/29-売り切れ次第終了マルトベイク[抹茶]春さくら 390円※キオスクでの販売期間:3/22-4/6(中村藤吉店舗でも購入可)

「麻布台ヒルズ マーケット」ではオープン1周年を記念した特別企画も!

「麻布台ヒルズ マーケット」では3月13日(木)から3月28日(金)の期間、オープン1周年を記念した限定商品が登場します。「麻布台 やま幸鮮魚店」による寿司バイキングや、人気のベーカリー「コム・ン トウキョウ」の麻布台ヒルズ店1周年記念セットなど、この期間だけの特別商品をお見逃しなく。さらに、3月29日(土)から5月6日(火)の期間は、各店の人気惣菜を、お客様が自由に組み合わせて楽しめる小サイズで販売する「よりどりミニ惣菜」企画を実施。名店が集う麻布台ヒルズ マーケットで自分だけの贅沢なセットをお楽しみください。

特設サイト:https://www.azabudai-hills.com/whats_on/2025/03/0157.html

「チームラボボーダレス」が、春の景色に!

チームラボボーダレスは、境界のないアート群による「地図のないミュージアム」。境界のない世界の中で、1年を通して移ろい、季節とともに変化する作品を体験することができます。春の景色に変わった作品空間をお楽しみください。

時間:9:00 ~ 21:00

休み:不定休(公式サイトをご確認ください)

料金:大人3,600円~(価格変動制)

チームラボ《増殖する無量の生命- A Whole Year per Year》(C)チームラボチームラボ《地形の記憶》(C)チームラボ

■HILLS SAKURA JOURNEY

この春、六本木ヒルズ、アークヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズ、愛宕グリーンヒルズの5つのヒルズでは「Hills Sakura Journey」と題し、ヒルズエリアの桜をめぐり、散策を楽しんでいただくためのさまざまな施策をご用意しました。5つのヒルズの春の情報が盛り沢山の特設サイトとチラシでは、桜の名所が多いヒルズならではの「桜マップ」を公開。「ヒルズ桜スタンプラリー」では、各ヒルズでお花見を楽しみながら、対象店舗を利用してスタンプを集めると、お得なクーポンをゲットできます。また、例年人気の桜並木のライトアップに加え、今年は、六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズのタワーの頂部も、期間限定で桜色にライトアップ。桜をきっかけに、ヒルズエリアの新たな春の楽しみ方を見つけてください。

開催期間:3月22日(土)~4月6日(日)

特設サイト:www.hills-site.com/spring/

●ヒルズ桜スタンプラリー

ヒルズアプリをダウンロードし、期間中に3つのヒルズエリアの対象店舗をご利用の際にヒルズポイントを貯めていただくとスタンプがもらえます。3つのヒルズエリアのスタンプを集めると1,000円クーポンをプレゼント!(※クーポンは5月6日(火)までご利用いただけます。)

開催期間:3月22日(土)~4月6日(日)

対象エリア:1.六本木ヒルズ 2.麻布台ヒルズ 3.アークヒルズ 虎ノ門ヒルズ 愛宕グリーンヒルズ

●桜ライトアップ

六本木ヒルズ、アークヒルズ、麻布台ヒルズの桜をライトアップ。六本木ヒルズとアークヒルズはこの時期だけの幻想的な演出で夜桜をお楽しみいただけます。

開催期間:桜の開花状況に合わせて点灯

●タワーライトアップ

六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズのタワーの頂部を桜色にライトアップ。春の夜、いつもと違う街の風景をお楽しみください。

開催期間:3月28日(金)~3月30日(日)、4月4日(金)~4月6日(日)