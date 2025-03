FANATICSとCOMPLEX、2025年MLB東京シリーズ限定版「村上隆 × MLB」コレクションを発表＆ポップアップイベントを3月8日（土）～3月21日（金）東京・原宿にて開催！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、2025年MLB東京シリーズの開催を記念し、3月18日~19日に東京ドームで行われるシカゴ・カブス対ワールドシリーズ王者ロサンゼルス・ドジャースの試合に合わせて、スポーツライセンスマーチャンダイジングを手掛けるFanatics社とユニバーサル ミュージック グループと提携するComplex社による「村上隆× MLB東京シリーズ」コレクションを発表します。ポップアップイベントを3月8日(土)~3月21日(金)の期間限定で東京・原宿にある「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」にて開催します。

2025年MLB(メジャーリーグベースボール)東京シリーズの開催を記念し、3月18日~19日に東京ドームで行われるシカゴ・カブス対ワールドシリーズ王者ロサンゼルス・ドジャースの試合に合わせて、FanaticsとComplexが「村上隆× MLB東京シリーズ」コレクションを発表します。

このコレクションは、LA、シカゴ、ニューヨークのほか日本では3月8日~21日に東京・原宿にある「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」で開催されるFanaticsとComplexの東京ポップアップイベントにて販売されます。NikeのMLB Tシャツやパーカーに加え、Nikeの公式ロサンゼルス・ドジャースおよびシカゴ・カブスのMLB限定ユニフォームといった特別なアイテムを展開。村上氏のアイコニックな花のアートワークを取り入れたFanaticsのアパレル・コレクションは、ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸選手、ムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手、カブスの今永昇太選手、鈴木誠也選手、ダンズビー・スワンソン選手のNikeのMLB限定ジャージでも販売されます。その他、ウェアラブル・グッズに加え、New Era 59FIFTYキャップ、ニット、アジャスタブル・キャップ、Rawlings(R)ベースボール、Victus製バット、トートバッグ、キーホルダーなど、多彩なアイテムが含まれます。

同コレクションは、3月14日~19日に東京ドーム内MLBショップでも販売されるほか、3月6日~23日の期間中はMIYASHITA PARK内のMLBショップに展示されます。なお、3月8日午前2時(日本時間)より、Fanaticsアプリ、Complex.com、MLBShop.JPにてオンライン販売も開始します。

POP-UP STORE開催場所/期間

UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

2025年3月8日(土)~21日(金)

東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分)

営業時間:11:00~18:00

POP-UP STORE入場予約の詳細は下記リンクの申込サイトからご確認の上、お申込みください。

https://t.livepocket.jp/t/l92b6

東京ポップアップイベント入場に関する重要事項:

●来場者は全員、事前に https://t.livepocket.jp/t/l92b6 にて30分間の時間枠を予約する必要があります。

予約が確定した来場者のみ入場可能となります。

入場待機列は3月8日午前10時50分(日本時間)より開始されます。

●入場制限期間:2025年3月8日~2025年3月21日

●入場制限期間中の規定:1日につき1人1回限り入場可能。1回の来店につき購入可能なアイテムは合計3点まで。

●在庫について:在庫がなくなり次第、販売終了。

●販売方法の変更について:需要や物流状況に応じて販売方法が変更される可能性があります。

最新情報は公式ウェブサイトおよびSNSでご確認ください。

●最新情報は、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU をフォローしてご確認ください。

●詳細は、公式ウェブサイト https://t.livepocket.jp/t/l92b6 にてご確認ください。

村上隆× MLB東京シリーズ・コレクション

FanaticsとComplexのコラボレーションは、MLBを代表する2つの名門チーム、ロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・カブスを結集させ、村上氏の個性的なスタイルを反映したさまざまな限定商品を展開します。これらの商品は、世界的なスポーツ・プラットフォームFanaticsから提供されるもので、NikeのMLB Tシャツやパーカーに加え、Nikeの公式ロサンゼルス・ドジャースおよびシカゴ・カブスのMLB限定ユニフォームといった特別なアイテムなどが販売されます。村上氏のアイコニックな花のアートワークを取り入れたFanaticsのアパレル・コレクションは、ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸選手、ムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手、カブスの今永昇太選手、鈴木誠也選手、ダンズビー・スワンソン選手のNikeのMLB限定ジャージでも販売されます。Toppsブランドを所有するFanatics Collectiblesも本パートナーシップに参画し、村上氏のアートワークをフィーチャーしたトレーディングカードセットを展開します。この限定セットのチェイス・カードで目玉となるのは、村上氏と大谷選手のデュアル直筆サイン入りカード(1枚限定)です。史上最も貴重で人気の高いカードのひとつとなることは間違いありません。

このコレクションには、ウェアラブル・グッズに加え、New Era 59FIFTYキャップ、ニット、アジャスタブル・キャップ、Rawlings(R)ベースボール、Victus製バット、トートバッグ、キーホルダーなど、多彩なアイテムが含まれます。

このコラボレーションの一環として、伝説のアーティストが率いる初のブランド、Murakami's Ohana Hatakeが、2つの新作限定スライドを発表します。この新作には、村上氏のアイコニックなフラワーモチーフが描かれ、独創的なSurippa Ohanaのシルエットにシカゴ・カブスとロサンゼルス・ドジャースのロゴがあしらわれています。

「村上隆× MLB東京シリーズ」コレクションの詳細については、FanaticsアプリComplex.com をご覧いただくか、Complex、Fanaticsをフォローしてください。

FANATICSについて

Fanaticsは、世界をリードするデジタル・スポーツ・プラットフォームを構築しています。同社は世界中のスポーツ・ファンの情熱に火をつけ、Fanatics Commerce、Fanatics Collectibles、Fanatics Betting & Gamingの各分野で商品とサービスを提供し、スポーツ・ファンが購入、収集、ベットできるようにすることで、世界中の数百のスポーツ・パートナーの存在感とリーチを最大化しています。

Fanaticsのプラットフォームを通じて、スポーツ・ファンは、ライセンスされたファンギア、ジャージ、ライフスタイル、ストリートウェア製品、ヘッドウェア、ハードグッズを購入したり、物理およびデジタル・トレーディング・カード、スポーツの記念品、その他のデジタル・アイテムを収集できます。また、同社がSportsbookとiGamingプラットフォームを構築する中で、ベッティングもできます。

Fanaticsは、1億人を超える世界中のスポーツ・ファンのデータベース、約900のスポーツ関連組織とグローバル・パートナー・ネットワークを構築しています。これには、国内外の主要なプロ・スポーツ・リーグ、選手会、チーム、大学、大学カンファレンス、小売パートナーが含まれます。また、2,500人のアスリートとセレブリティ、200人の専属アスリートと提携しています。加えて、Lidsブランドの小売店を含む2,000以上の小売拠点を展開しています。同社の22,000人以上の従業員が、ファン体験を絶え間なく向上させ、世界中のスポーツ・ファンを喜ばせることに全力を注いでいます。

さらに詳しい情報については、www.fanaticsinc.com をご覧ください。

COMPLEXについて

Complexは、最先端のコンテンツ、コマース、ライブ体験をシームレスに統合し、他に類を見ないスケールで提供する、グローバルな若者文化と音楽ライフスタイルの決定版プラットフォームです。

Complexは、ビデオ、長文のテキスト、ソーシャル・メディアなどを通じて、ストリートウェアやスタイル、音楽、スポーツ、アートなど、さまざまなストーリーを伝えています。そのコンテンツは、コンバージェンス・カルチャーの時代精神を反映し、形成しながら、観客とダイナミックな会話を繰り広げます。

強力なメディア・ジャガーノートとキュレーション・マーケットプレイスを組み合わせたComplexは、ファンがお気に入りのブランドやアーティストと交流する方法を再定義し、デジタル・カルチャーと商取引の未来を再構築しています。Complexとユニバーサル・ミュージック・グループとの戦略的パートナーシップは、情熱的な音楽ファンに比類なき体験と独占的コラボレーションを提供します。

村上隆氏について

アニメや漫画の視覚的要素を通じて日本伝統絵画を再構築し、日本現代美術の起源を探る「スーパーフラット理論」の創始者にして提唱者です。村上氏は、Miss Ko2やMr. DOBをはじめ、オタク文化を反映した数々のキャラクターを、意図的にキッチュな彫刻や、西洋的な遠近法とは対極的な鋭利な平面絵画という形で表現してきました。サブカルチャーに基づく村上氏の文化理論は、ハイブロウ/ローブロウのヒエラルキーを解体するだけでなく、第二次世界大戦後の日本人の心理を批判的に描き出し、グローバル化が進むアートシーンにおいて日本独自の言説を確立しています。同氏は、ルイ・ヴィトンとのコラボレーションをはじめ、ストリート・カルチャーや現代陶芸など多角的な活動で、現代アートの枠を超えて幅広い観客を魅了し続けています。「スーパーフラット」3部作の最終回となる企画展「リトル・ボーイ:爆発する日本のサブカルチャー・アート(Little Boy: The Arts of Japan's Exploding Subculture)」(ニューヨーク、2005年)は、同年のAICAでニューヨークのベスト・テーマ・ミュージアム・ショー(The Best Thematic Museum Show)を受賞しました。初の回顧展「(C)MURAKAMI」(2007年~2009年)は、ロサンゼルス現代美術館を皮切りに、北米とヨーロッパの4都市を巡回しました。その後、ヴェルサイユ宮殿(2010年)、Al RiwaqExhibition Hall(ドーハ、2012年)、森美術館(東京、2015年)、ガレージ現代美術館(モスクワ、2017年)、Tai Kwun Contemporary(香港、2019年)、The Broad(ロサンゼルス、2022年)、Asian Art Museum of San Francisco(サンフランシスコ、2023年)、京都市京セラ美術館(京都、2024年)など、世界各地で大規模な個展を開催しています。

メジャー・リーグ・ベースボールについて

メジャー・リーグ・ベースボール(MLB)は、アメリカで最も歴史あるプロ・スポーツ・リーグです。アメリカとカナダにある30の加盟クラブで構成され、最高レベルのプロ野球を披露しています。コミッショナーであるロバート・D・マンフレッドJr.氏率いるMLBは、フィールドでのプレーの質を向上させる大規模なルール変更に伴い、過去2シーズンで観客動員数を12年ぶりに連続増加させ(全体では+11%)、80%のクラブがファンを増やしました。2024年シーズンは、過去40年間で最高の試合時間、過去109年間で最多の盗塁を記録しました。MLBの視聴者数も国内メディア・パートナー全体で増加し、海外視聴者数は18%増加、MLB.TVストリーミングは140億分以上の視聴で新たな記録を樹立し、Sports Business JournalとCLIOSからリーグ・オブ・ザ・イヤー(League of the Year)を受賞しました。 リーグがマーケティング活動を強化し、2024年のNL MVP大谷翔平や2024年のAL MVPアーロン・ジャッジのようなスター選手のプロモーションを強化するにつれて、MLBは視聴率、ソーシャル・メディア、チケット購入、参加指標を通じて証明されるように、若年層のファンベースを大幅に増加させています。MLB Togetherの社会的責任への取り組みを通じて、MLBは米国、カナダ、そして世界中の地域社会にポジティブな影響を与えることに取り組み続けています。MLB Network、MLBデジタル・プラットフォーム、ローカル・メディアの制作と配信の継続的な成功により、MLBは、ファンが「America's National Pastime」と真にグローバルなゲームを楽しむための革新的な方法を発見し続けています。MLBについての詳細は、www.mlb.comをご覧ください。