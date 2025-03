パナソニックグループ

パナソニック株式会社(以下、パナソニック)は、大阪公立大学名誉教授、兵庫県立大学客員研究員 向本 雅郁氏の監修の下、喘息や鼻炎等のアレルギー様症状を悪化させる一因であるエンドトキシンに対して、ナノイー(帯電微粒子水)技術の不活化効果を実証しました。

厚生労働省が発表した「令和5年患者調査」によると、喘息の総患者数は約185万人いると言われています(※1)。また、喘息悪化の要因は多岐にわたることが知られています。その中で、学術的な研究ではエンドトキシンは喘息や鼻炎等のアレルギー様症状を悪化させる一因であることが示唆されている(※2)(※3)ほか、ハウスダスト中に含まれている(※4)ことやPM2.5や黄砂などの大気汚染物質への付着が確認されています(※5)(※6)。また、大腸菌などのグラム陰性菌に由来する物質であり、アルコールや加熱に耐性があり一般的な消毒方法による不活化が難しいことが知られています。

パナソニックは、これまでに、ナノイー(帯電微粒子水)技術を用いて、細菌20種に対して抑制効果を実証したほか、細菌の抑制メカニズムについても一部解明(※7)しています。今回は、新たに細菌の毒素に対する効果を検証するために、アルコールや加熱にも耐性のあるエンドトキシンに対する効果を確認しました。その結果、ナノイー(帯電微粒子水)の照射で、99%以上不活化することを実証しました。なお、本検証は試験条件での結果であり、実使用空間における効果を検証したものではありません。また、症状悪化の一因となる化学物質への効果を検証したものであり、症状悪化そのものに対する効果を検証したものではありません。

パナソニックは安全で安心な空間の提供を通じた社会への貢献を目指し、今後もナノイー(帯電微粒子水)技術を進化させるとともに、その可能性を追求し続けていきます。

※1 参考:「令和5年患者調査」厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/23/index.html

※2 参考:M.Berger et al. “Lipopolysaccharide amplifies eosinophilic inflammation after segmental challenge with house dust mite in asthmatics”, Allergy, vol. 70, No. 3, pp. 257-264, 2014.

※3 参考:Braga CR et al. “Nasal provocation test (NPT) with isolated and associated dermatophagoides pteronyssinus (Dp) and endotoxin lipopolysaccharide (LPS) in children with allergic rhinitis (AR) and nonallergic controls”, J Investig Allergol Clin Immunol., vol. 14, No. 2, pp. 142-8, 2004.

※4 参考:Peter S. Thorne et al. “Endotoxin Exposure Is a Risk Factor for Asthma The National Survey of Endotoxin in United States Housing”, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, vol. 172, No. 11, pp. 1371-1377, 2005.

※5 参考:市瀬孝道「大気汚染(PM2.5、黄砂等)とアレルギーに関する研究の進展」、『アレルギー』、第63巻8号、pp.1085-1094、2014.

※6 参考:Yahao Ren et al. “Enhancement of OVA-induced murine lung eosinophilia by co-exposure to contamination levels of LPS in Asian sand dust and heated dust”, Allergy Asthma Clin Immunol., vol. 10, No. 1, pp. 30, 2014.

※7【プレスリリース】ハーバード大学と共同で帯電微粒子水による細菌抑制メカニズムの可視化を実現(2012年3月29日)

▼[プレスリリース]アルコール・加熱耐性のある毒素をナノイー(帯電微粒子水)技術で99%不活化(2025年3月6日)

https://news.panasonic.com/jp/press/jn250306-1

