東京科学大学発ベンチャー称号認定企業aiwell株式会社、 「Global life-science pitch 2025」でファイナリストに選出。

AIを用いたタンパク質の網羅的解析技術「AIプロテオミクス」サービスを提供する東京科学大学(旧東京工業大学)発ベンチャー称号認定企業 aiwell株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:馬渕 浩幸、以下「aiwell」)は、「Global life-science pitch 2025」(主催/iCONM in collaboration with BioLabs)にエントリーし、3月13日(木)日本時間 午前8:30から開催される最終審査に進むことになりましたのでお知らせいたします。

■ Global life-science pitch 2025 開催概要

https://iconm-service.kawasaki-net.ne.jp/information/2255/

グローバルピッチイベント「Global life-science pitch 2025」は、iCONM in collaboration with BioLabsが、ボストンを発祥とする米インキュベーターBioLabs社と連携して行うもの。BioLabs社は現在、米国、ドイツ、フランス、日本を含む計17拠点をもつグローバルインキュベーターとして、これまで500社以上のスタートアップを支援し、50億ドル以上の資金調達をサポート。本イベントは、Mission BioCapitalをはじめとした米国の投資家や、BioLabsのスポンサーである製薬企業にピッチをする絶好の機会となる。

(最終審査)

・日時

2025年3月13日 (木)午前8:30~(日本時間)

・場所:

※ハイブリッド形式で実施(オンラインで米国側聴講者と接続)

ナノ医療イノベーションセンター(iCONM) 2F マグネットエリア

〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25-14

・使用言語

ピッチ:英語

・聴講希望者登録先

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WQV2TqYonE-aju2qycJZeHOU8i1CflRMhQqTcNUHylJUM1lTTzdXVjFTNEFWSUdNVVNPQkNIVUIyTC4u&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WQV2TqYonE-aju2qycJZeHOU8i1CflRMhQqTcNUHylJUM1lTTzdXVjFTNEFWSUdNVVNPQkNIVUIyTC4u&route=shorturl)

■ iCONM in collaboration with BioLabsについて

iCONM in collaboration with BioLabsは、羽田空港の対岸に位置する川崎市殿町キングスカイフロントにある「ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)」内にある、ライフサイエンス分野のスタートアップを支援するインキュベーション施設です。日本の高い研究技術力に 対して、iCONMの研究支援環境と米国ボストンにあるバイオ領域のグローバルインキュベーター BioLabsの社会実装支援経験の強みをかけ合わせ、スタートアップを支援します。iCONM in collaboration with BioLabsでは、 370種類を超える、微細加工・化学合成・バイオ・動物実験系の共用機器を備えています。

■aiwell株式会社について

人・動物・植物などのタンパク質を、二次元電気泳動を用いて画像化し、AIで比較検証するプロテオミクス技術「AIプロテオミクス」を提供しています。AIプロテオミクスは国立東京工業大学林宣宏教授によって開発、発明された国際特許技術です。精緻なプロテオミクス画像をAIで比較検証することで、病気や生態変化に起因する特定タンパク質バイオマーカーの探索を迅速化。人々の健康管理や病気の早期発見、創薬などの場面で利用されています。また、人のみならず、競走馬や牛、豚などの家畜、農作物、食料品などの現場で、幅広い市場ニーズを獲得。aiwellでは現在、新川崎、神戸にプロテオミクスイノベーションセンター(通称PIC)を開設し、タンパク質の解析技術を求める様々な現場に技術提供しています。

aiwellは以下3件の特許(うち1件審査中)を取得しております。

・ピレンを基本骨格とした無洗浄タンパク質ゲル染色剤(特許第7113446号)

・情報処理システムおよびプログラム (特許第7215682号)

・情報処理システム、特定システムおよびプログラム (特開2024-000582、審査中)

【会社概要】

会社名 aiwell株式会社(英文表記:aiwell Inc.)

代表者 代表取締役 馬渕 浩幸

設立 2018年1月23日

所在地 東京都千代田区二番町9番3号

会社HP https://www.aiwelljapan.com

