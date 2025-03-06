NHOPSが仙台BOSAI-TECHカンファレンス2025で登壇！避難所開設シーンを変革する最新防災テクノロジー

能美防災株式会社

能美防災株式会社（代表取締役社長：岡村武士、資本金：133億2百万円、東証プライム市場）が開発中の「避難所開設・運営支援アプリ NHOPS」が、「仙台 BOSAI-TECH カンファレンス 2025」にて紹介されます。

本カンファレンスは、仙台市が主催する、防災分野に関心の高い企業・研究機関・自治体が集結し、BOSAI-TECHの活動事例や防災事業に応用可能な技術・プロダクトを紹介するイベントです。

NHOPSは2025年1月30日に開催された「仙台 BOSAI-TECH Open Bridge ソリューション発表会」に登壇しており、本カンファレンスでは、その活動事例の紹介として、NHOPSのサービス概要を弊社担当者がご案内します。

■仙台 BOSAI-TECH カンファレンス 2025 詳細

■NHOPSとは？

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85174/table/62_1_6d7326bc25734f504889870281fd07fb.jpg ]

NHOPSは、避難所開設時の混乱を最小限に抑え、避難所運営のガイド機能を提供するWebアプリです。避難所運営マニュアルの内容をわかりやすくスライド形式で提示し、自治体職員や避難所の管理者が適切な判断を行えるよう支援します。

■NHOPSに関するお問い合わせ

能美防災株式会社 総合企画室

担当：山田、淺野

TEL：03-3265-0218

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85174/table/62_2_792fd852e34855e0244c3bc1738832b3.jpg ]