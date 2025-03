【フォーシーズンズホテル大阪】新たな宿泊ゲスト向けゲストエクスペリエンスプログラム

フォーシーズンズ ジャパンコレクション「天満切子 きらめきガラス体験」イメージ「堺打刃物 匠の技を体験」イメージ

2024年8月、大阪・堂島の新たなランドマークとして開業した「フォーシーズンズホテル大阪」(所在地:大阪府大阪市北区堂島2丁目4-32、総支配人:アレスター・マカルパイン) は、この度、新たなゲストエクスペリエンスプログラムの提供を開始しました。

水の都、天下の台所、西日本の文化と商業の中心地──大阪は多彩な魅力にあふれる街。日本屈指の活気に満ちたこの都市は、今や世界中の旅人を惹きつけています。しかし、言葉や文化の違いに加え、大阪というデスティネーションへの画一的なイメージが先行していることから、訪れる人々がその本当の魅力に触れる機会は、依然として限られています。

フォーシーズンズホテル大阪では、地元の職人やエキスパートと連携し、そんな大阪の奥深い魅力へとご案内する新たな体験型プログラム4種の提供を開始します。受け継がれる伝統工芸の技に触れる貴重なひとときから、近未来的な建築やエンターテイメントの新たな視点まで──ここでしか出会えない、心躍る体験をお楽しみいただく機会を提供します。

水都・大阪を巡る 堂島リバープライベートクルーズ

「水都・大阪を巡る 堂島リバープライベートクルーズ」舟上より望む景色

貸切の小さな遊覧船で、水都・大阪の過去と現在が交錯する景観をお楽しみいただくクルーズ体験。フォーシーズンズホテル大阪が建つ堂島川沿いには、レトロな建物や壮麗な橋、歴史的な水門、そしてアイコニックな大阪城や川面にネオン煌めく道頓堀といった、過去と現在が織りなす風景が広がります。

大阪の発展に欠かせない役割を果たしてきたこの美しい川を進みながら、街の歴史の断片に触れ、何世紀にもわたる変遷を新たな視点で体験できます。かつて商人や職人たちが暮らし、発展を遂げた川沿いの町並みを辿り、さらに日本の先物取引発祥の地であることを今に伝える蔵屋敷跡や天満市場跡を通過することで、大阪の深い歴史を身近に感じていただけます。

様々な表情を持つ景色を水上から眺めながら、大阪のダイナミックな魅力を存分に堪能いただくプログラムです。ゆったりと進む心地よい舟の旅は、都会の喧騒を離れ、心を癒してくれるでしょう。

コースのご紹介

【A】Timeless Grandeur: Osaka’s Riverside Voyage~時を超える壮麗さ - 大阪リバーサイドの旅~

中之島の近代建築・橋梁の風景(御堂筋より東側)~大阪城の風景(大阪ビジネスパーク付近より)

・若松浜船着き場発着(ホテルよりタクシーで約10分)

・所要時間 50分

【B】Nakanoshima Serenity, Dotonbori Energy~洗練の中之島から活気あふれる道頓堀へ - 優雅さと賑わいの水上散歩~

中之島の近代建築・橋梁の風景(御堂筋より東側)~東横堀川水門(閘門)~道頓堀川

・若松浜船着き場発(ホテルよりタクシーで約10分)

・なんば・湊町船着場着(ホテルまでタクシーで約10分)

・所要時間 50分

【C】Bespoke Osaka Water Journey~思いのままに巡る 大阪リバージャーニー~

ご要望に応じて、クルーズのルートを自由にカスタマイズ可能。歴史的な名所から隠れた魅力的なスポットまで、特別な航路をお楽しみいただけます。

「水都・大阪を巡る 堂島リバープライベートクルーズ」舟上より望む景色 photo by OGURA YUJI / OFUNE CAMOME

水都・大阪を巡る 堂島リバープライベートクルーズ 概要

実施時間:8:20~20:20

料金:コース【A】【B】1グループ(2~8名様まで)27,000円

※料金には税金が含まれております。別途10%の手数料が加算されます。

※コース【C】はルート内容により料金が異なります。

天満切子 きらめきガラス体験

「天満切子 きらめきガラス体験」イメージ

明治から昭和初期にかけて、大阪・天満で発展したガラス文化。その象徴ともいえる「天満切子」は、日本の伝統技法に独特のカットを加えた美しい工芸品です。大胆なカットを入れることで細やかな模様が映り込むのが特徴で、古くからの技法を受け継ぎつつも、革新的なデザインを加え、万華鏡のように輝く美しい模様を生み出しています。

「天満切子」は大阪のガラス工芸文化を現代に継承する存在として、伝統と革新が融合した魅力を伝え、国内だけでなく海外の方にも注目されています。このプログラムでは、ホテル至近の天満切子工房を訪れ、職人に指導を受けながら作業工程の一部を体験、オリジナルグラス制作にトライします。グラスは職人の手により仕上げられ、心に残るお土産としてお持ち帰りいただけます。

天満切子 きらめきガラス体験 概要

実施時間:午前の部 9:30~11:30 / 午後の部 13:30~15:30

料金:16,000円

※料金には天満切子制作体験(約2時間:彫刻(粗削り)・平滑(石かけ)加工) 、ロゴ入り木箱、グラス1点、職人による仕上げ作業代、税金が含まれます。

※上記料金にて2名様まで体験いただけます。3名様以上の場合、別途料金となります。

堺打刃物 匠の技を体験

「堺打刃物 匠の技を体験」イメージ

大阪・堺市で作り出される包丁は、日本国内はもちろん、世界中のプロの料理人から高く評価されています。その歴史は600年以上にわたり、比類なき切れ味、耐久性、美しい仕上げが特徴です。一本一本手作業で鍛えられる片刃の刃は、そのルーツに日本刀の製法を受け継いでいます。大阪が誇る匠の技の真髄に触れるこのプログラムでは、工房を訪れ、堺打刃物の製作工程を間近で見学できます。鍛造、研ぎ、仕上げといった専門技術を分業で受け継ぐ職人たちが、それぞれの技を結集させ、一振りの包丁を生み出していく様子は圧巻です。日本が世界に誇る伝統工芸の神髄に触れることのできるプログラムは、伝統に息づく職人の魂を感じる、貴重なひとときを提供します。

※ご希望日に訪問可能な堺市内の工房をご案内します。工房により、内容・料金・実施時間が異なります。詳細はお問合せください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」イメージ

世界屈指の人気を誇るテーマパークで、特別な体験をお楽しみください。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ハリウッドの大作映画から、日本が誇るアニメやゲームまで、 世界のトップブランドをテーマにした刺激的なエンターテイメントが一堂に会し、圧倒的な超刺激と超興奮で、だれもが超元気になれる特別な場所です。

例えば、専任のツアー・ガイドがパーク内をご案内する「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」に参加し、忘れられない思い出を作られてはいかがでしょうか。人気アトラクションへのスムーズなアクセス、ツアー専用レストランへのご案内、パークの隠れた魅力や楽しみ方を知ることができるなど、充実の特典をご用意しています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー 概要

料金:5時間ツアー 198,000円~ / 8時間ツアー 298,000円~

※4名様までご利用いただけます。5~10名様までは追加料金がかかります。

※ご利用日程により料金が異なります。

※入場には別途スタジオ・パスまたは年間パスなどの入場券が必要です。

※ツアーの特典内容は変更になる場合があります。

各プログラムには特定の利用規約が適用され、事前予約が必要です。

ゲストエクスペリエンスプログラムに関するお問い合わせ

06-6676-8682(代表)

contactus.osaka@fourseasons.com