インバウンド富裕層向けに厳選した非日常体験を提供する「Wabunka」、国内高級ホテルと体験連携サービスを本格始動

J-CAT株式会社

報道関係者各位

2025年3月6日

J-CAT株式会社

欧米豪を中心としたインバウンド富裕層のための非日常体験予約サービス「Wabunka」を展開するJ-CAT株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:飯倉 竜 以下、J-CAT)は、国内高級ホテルを中心とした体験連携サービスを本格始動いたします。

インバウンド観光市場は、2024年には年間インバウンド観光客数が3,687万人と過去最多を記録し(*1)、消費額も前年比53.4%増の8兆1395億円に達するなど(*2)、その勢いは加速しています。こうした成長のなか、特に富裕層旅行者のニーズは変化しており、単なる高級宿泊施設の利用にとどまらず、「特別な体験」を求める傾向が強まっています。しかし、ホテル側にとっては、上質な文化体験を独自に手配することが難しく、業務負担の増加という課題も浮上しています。

J-CATは、この課題に応えるべく「Wabunka」とホテルとの提携を強化し、宿泊と融合した唯一無二の滞在価値を創出します。ホテル滞在・移動・特別な文化体験をシームレスにつなぐことで、新たな日本の旅のスタンダードを確立します。これにより、ホテルのブランド価値向上に貢献するとともに、日本の観光産業の未来を創造することを目指します。





(*1):出典:日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20250115_1615-1.pdf

(*2):観光庁「インバウンド消費動向調査の結果概要」https://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_00024.html

■ホテルが直面する新たな課題とWabunkaの解決策

インバウンド観光客の増加に伴い、東京や京都、大阪を中心とした主要都市の高級ホテルでは、海外からの宿泊者が大幅に増えています。その結果、従来のホテルサービスに加え、周辺地域の体験や観光ツアー手配、特別な飲食の相談など、ゲストの多様なリクエストに対応する必要性が高まっています。しかし、ホテル側にとっては、こうした付加価値サービスの手配が運営負担となり、人手不足が課題となっています。

特にオーバーツーリズムが進む都市部では、高品質で満足度の高い観光ツアーや文化体験を確保することが難しくなっている一方で、「日本文化体験に深く触れたい」「職人から直接学びたい」など、個別ニーズが多様化・本格化しており、ホテルの対応には限界があるのが現状です。

J-CATは、こうした課題に対し、インバウンド富裕層を主な顧客とする「Wabunka」で培ったノウハウを活用し、ホテルと連携した体験手配の支援や、新たな文化体験の企画開発を推進します。これにより、ホテルの付加価値向上とともに、宿泊ゲストに上質な体験の提供をすることを目指します。

■「Wabunka」とは

https://wabunka-lux.jp/(https://m.wabunka-lux.jp/4hdka4j)

「Wabunka」は、欧米豪を中心とするインバウンド富裕層向けに非日常体験を提供するサービスです。日本の由緒ある寺社仏閣や老舗工房など、非日常的な空間での本格的な日本文化体験を厳選し、宿泊や移動とシームレスに組み合わせることで、唯一無二の旅をデザインします。

すでに高付加価値体験を求めるインバウンド富裕層(観光庁基準:着地消費100万円以上/人*3)からも高い評価を得ています。

*3:https://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000235.html

- 伝統 × ストーリーで、日本の本質を伝えるWabunkaが提供する体験は、単なる観光ではなく、「人」と「物」に焦点を当てたストーリーとともに、日本の伝統や価値観の本質を伝えるものです。これにより、インバウンド観光客がより深い文化的理解を得るだけでなく、地域文化や伝統産業への関心を高め、その発展にも寄与します。Wabunka Story- プロフェッショナルチームが厳選する、高付加価値なオリジナル体験の提供Wabunkaでは、専門チームが厳選・企画した高付加価値なオリジナルプログラムを提供しています。体験予約にとどまらず、移動・宿泊を含めた旅全体をコーディネートすることで、インバウンド観光客の滞在をより深く、より特別なものにできるようサポートします。これにより、観光客あたりの消費単価を引き上げるとともに、ホテルと連携した新たな滞在スタイルを確立し、日本の観光産業全体の価値向上にも貢献します。■Wabunkaのホテル向けサービス

1. Wabunka体験の手配

インバウンド富裕層の多様なニーズに応え、ホテル宿泊者に最適な日本文化体験をスムーズに提案・手配できるようWabunkaがサポートします。

Wabunkaで提供する約260(新規プラン随時拡充中)の体験の中から、ゲストに最適なプランを選定し、予約まで一括でサポートします。これにより、ホテル側のオペレーション負担を軽減しながら、宿泊・体験・移動をスムーズに連携し、ワンランク上の滞在を実現します。

提供している体験例(一部)

- 和田商店で体験する伝説の包丁作り - 名入れサービス付き(https://m.wabunka-lux.jp/4h5zGiF)(Legendary knife crafting at Wada Shouten - with personalization)- 中村藤吉本店 宇治本格茶道体験 - 抹茶の石臼挽き体験付き(https://m.wabunka-lux.jp/3XwBNF7)(Nakamura Tokichi, Uji Authentic Tea Ceremony Experience with Hands-on Green Tea Milling)- 小澤酒造 創業300年以上の酒蔵見学とペアリング試飲体験 - 緑豊かな東京・奥多摩で(https://m.wabunka-lux.jp/4h9bVpW)(Tour a Sake Brewery with over 300 Years of History and Enjoy a Paired Tasting in Verdant Okutama, Tokyo)

導入ホテル:既に5つ星やミシュランキー認定ホテル、インバウンド比率が高いホテルでの導入が進行中

2. ホテル内での特別イベント実施(団体・法人向け等)

Wabunkaが、ホテル内での文化体験イベントを企画・運営し、団体や法人向けなどの特別プログラムを提供します。講師の派遣からイベントの手配まで一貫してサポートします。団体・法人顧客等の幅広い要望にお応えしながら、宴会場などのスペースを活用した文化体験を提供することができます。法人向けには、チームビルディングやブランド・プロダクト開発等を目的とした日本文化体験の提供も可能です。

https://wabunka-enterprise.com/(https://m.wabunka-lux.jp/41uRRZ0)



■体験実施例



THE AOYAMA GRAND HOTEL ご担当者様 ご感想

ホテルラウンジで楽しむ、宿泊者様特別イベント~本格和菓子作り体験~

Wabunkaが提供する体験は非常に高評価をいただいており、特に和菓子づくり体験は、多くのお客様に喜んでいただくことができました。お客様にとって特別な時間をご提供できたことを、私たちも大変嬉しく思います。初めての試みでしたが、クオリティの高い体験と洗練されたプレゼンテーションに感動しました。今後も貴社との連携を楽しみにしており、引き続きお客様へ特別な体験を提供できることを期待しています。

他実施例

- ONSEN RYOKAN 由縁 新宿:宿から始まる本格的な茶道体験- HAMACHO HOTEL TOKYO:特別な一室で味わう華道体験

3. ホテル×Wabunkaのオリジナル宿泊プラン企画(個人観光客向け)

Wabunkaのプロフェッショナルチームが、個人観光客(FIT)向けに、ホテルと連携したオリジナル宿泊プランを造成します。ホテルならではの魅力を活かしたオリジナルの体験を提供することで、ゲストの満足度向上と、宿泊以外の継続的かつ新たな収益機会創出に貢献します。



■Wabunkaとホテルが提携して造成した宿泊プラン

宿泊×茶道プラン ART MON ZEN KYOTO宿泊×日本酒プラン 薪の音金澤 / 農口尚彦酒造研究所- ART MON ZEN KYOTO(https://m.wabunka-lux.jp/3F4tAlb)- 薪の音金澤 / 農口尚彦酒造研究所(https://m.wabunka-lux.jp/41q6D3w)

■国内のラグジュアリーホテル関係者の皆さまへ

貴ホテルに宿泊されるゲストに、より特別な体験を提供しませんか。

厳しい審査を通過したオリジナル体験を提供する「Wabunka」を通じて、宿泊価値の向上、ゲストの満足度向上や運営負荷軽減、そしてラグジュアリートラベラーのさらなる獲得に繋げることが可能です。ぜひ、「Wabunka」との提携をご検討ください。



ホテル関係者向けのお問い合わせ専用フォーム

https://forms.gle/NX8vwxJMaWKgWgqm9





■J-CAT株式会社

所在地:東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング(コレド日本橋)5階

/ THE E.A.S.T. 日本橋一丁目

代表者:代表取締役 CEO 飯倉 竜

事業内容:「Otonami」、「Wabunka」

URL:https://j-cat.co.jp/