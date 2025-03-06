Âè£³²óNepal-Japan Friendship Summit¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
À¤³¦Ãæ¤«¤é¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡¦ÄêÃå»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥©ー¥¹¥Ð¥ìー¡¦¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼Æºê ÍÎÊ¿¡¢°Ê²¼¥Õ¥©ー¥¹¥Ð¥ìー) ¤Ï¡¢2025Ç¯2·î26¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Í¥Ñー¥ë¤Î¥«¥È¥Þ¥ó¥º¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè3²óNepal-Japan Friendship Summit¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÁê´±Å¡Ë¬Ìä¡¡KP Sharma Oli ¼óÁê¤ÈÌÌÃÌ
º£²ó¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Àè¿Ê¹ñ¤È¿·¶½¹ñ¤¬±ç½õ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¸ßÊä´°´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¼ç»Ý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÆüËÜ¤Î´ë¶ÈÌó20¼Ò¡ÊÌó40Ì¾¡Ë¤¬»²²Ã¡£°ËÆ£Ãé¥¨¥Í¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¤¥Îー¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µー¥Ó¥¹¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢»°É©¾¦»ö¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤¬¡¢¸½ÃÏÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡¢Âç³Ø¡¢ÆüËÜ½¢Ï«¡¦ÆüËÜ¸ì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー"japantown"¤äÆüËÜ¼°±¿Å¾¶µ½¬½êÅù¤Î»ë»¡¤òÄÌ¤¸¡¢¥Í¥Ñー¥ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä¸½ÃÏ´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Í¥Ñー¥ë¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î¿Íºà¶¡µë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ñー¥ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¹¥¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡ー¡¢ÁÐÊý¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ñー¥ë¤Î¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤Èjapantown¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡Ö¥Í¥Ñー¥ë¤ÈÆüËÜ¤ò·Ò¤° ¡Éjapantown¡É ¥Ó¥ë¡¢¥«¥È¥Þ¥ó¥º¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª¡×¡Ê2022.11.15¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000040269.html
Âè3²ó¥µ¥ß¥Ã¥È³µÍ×
¥µ¥ß¥Ã¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Í¥Ñー¥ëÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÅù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¯ÉÜÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ»Ç¤¤¡¢¼Áµ¿±þÅú¤ò¹Ô¤¦µ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»öÎãÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥©ー¥¹¥Ð¥ìー¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë³Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈµòÅÀ¤Î»ë»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ß¥Ã¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ç¥£¥Êー¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥Í¥Ñー¥ë¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÃÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤äÂ¾¤Î»²²Ã¼Ô¤È¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¥Í¥Ñー¥ëÅþÃå
¡¦Á°Ìëº×
Á°Ìëº×¤ÎÍÍ»Ò
¥À¥â¥Àー¥ë¡¦¥Ð¥ó¥À¥ê»º¶È¡¦¾¦¶È¡¦¶¡µëÂç¿Ã¤Èº©ÃÌ
2·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦ºâÌ³Âç¿Ã·óÉû¼óÁêË¬Ìä¡¡
¡¦¥È¥ê¥Ö¥Ð¥óÂç³ØË¬Ìä
¡¦japantown»ë»¡
¡¦¥á¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ç¥£¥Êー
ºâÌ³¾ÊË¬Ìä
¥Ó¥·¥å¥Ì¡¦¥×¥é¥µ¥É¡¦¥Ñ¥¦¥Ç¥ëºâÌ³Âç¿Ã·óÉû¼óÁê¤ÈÌÌÃÌ
¥È¥ê¥Ö¥Ð¥óÂç³Ø¤Ç¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¥á¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¡§¥Õ¥©ー¥¹¥Ð¥ìーÂåÉ½¤ÎÅÐÃÅ
¥µ¥ß¥Ã¥È¥á¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§Ãó¥Í¥Ñー¥ëÆüËÜ¹ñÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¡¢¥Í¥Ñー¥ë³°Ì³¾Ê¡¢Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷¡¦Ì±´Ö¹Ò¶õ¾Ê¡¢¥Í¥Ñー¥ë³ÆÅÔ»Ô»ÔÄ¹¤â¤´»²²Ã
2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¼óÁê´±Å¡Ë¬Ìä
¡¦ÆüËÜ¼°¶µ½¬½ê»ë»¡
¡¦ÆüËÜ¤È¤ÎIT Hub (¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢³«È¯µòÅÀ¡Ë¤Î»ë»¡
¡¦Ê¸²½»ë»¡¡Ê¥Ð¥¯¥¿¥×ー¥ëÀ¤³¦°ä»º¡Ë
¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ç¥£¥Êー
¡¦ÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ
¼óÁê´±Å¡Ë¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò
¼óÁê´±Å¡Ë¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò¡§¥·¥ã¥ë¥Þ¡¦¥ª¥ê¼óÁê¤Î¤´°§»¢
ÆüËÜ¼°±¿Å¾¶µ½¬½êË¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò
ÆüËÜ¼°±¿Å¾¶µ½¬½êË¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò
¥µ¥ß¥Ã¥È»²²Ã¼Ô
¥Í¥Ñー¥ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô
- ¥«¥É¥¬¡¦¥×¥é¥µー¥É¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ¡¦¥ª¥ê¼óÁê¡ÊOffice of the Prime Minister¡Ë
- ¥Ó¥·¥å¥Ì¡¦¥×¥é¥µ¥É¡¦¥Ñ¥¦¥Ç¥ëºâÌ³Âç¿Ã·óÉû¼óÁê¡ÊMinistry of Finance¡Ë
- ¥À¥â¥Àー¥ë¡¦¥Ð¥ó¥À¥ê»º¶È¡¦¾¦¶È¡¦¶¡µëÂç¿Ã¡ÊMinistry of Industry, Commerce and Supplies¡Ë
- ¥Ð¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥£ーÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷¡¦Ì±´Ö¹Ò¶õÂç¿Ã¡ÊMinistry of Culture, Tourism and Civil Aviation¡Ë
- ¥²¥Ø¥ó¥É¥é¡¦¥é¥¸¥Ð¥ó¥À¥êÆî¥¢¥¸¥¢ÉôÌç»öÌ³¼¡´±¡ÊMinistry of Foreign Affairs¡Ë
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÂåÉ½¼Ô
- ¥¹¥Ë¥¿¡¦¥À¥ó¥´¥ëÉû»ÔÄ¹¡ÊKathmandu Metropolitan City¡Ë
- ¥¯¥ê¥·¥å¥Ê¡¦¥Þ¥ó¡¦¥À¥ó¥´¥ë¡¡¥¥ë¥Æ¥£¥×¥ë»ÔÄ¹¡ÊKirtipur Municipality¡Ë
- ¥¢¥¢¥¤¥¿¥Þ¥ó¡¦¥¿¥Þ¥ó¡¡¥á¥é¥à¥Á»ÔÄ¹¡ÊMelamchi Municipality¡Ë
- ¥Ê¥à¥®¥ã¥ë¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ö¡¦¥·¥§¥ë¥Ñ¡¡¥½¥ë¥É¥¥¥É¥¥¥¯¥ó¥À»ÔÄ¹¡ÊSolududhkunda Municipality¡Ë
- ¥ß¥ó¥Þ¡¦¥Á¥ê¡¦¥·¥§¥ë¥Ñ¡¡¥¯¥ó¥Ö¡¦¥Ñ¥µ¥ó¥é¥à·´µÄÄ¹¡ÊKhumbu Pasanglhamu Rural Municipality¡Ë
¤½¤ÎÂ¾´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢ÃÄÂÎ´Ø·¸¼ÔÅùÂ¿¿ô»²²Ã
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ
º£²ó¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸½ÃÏ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- The Kkathmandu Post(https://kathmandupost.com/national/2025/02/27/finance-minister-paudel-urges-japanese-companies-to-invest-further-in-nepal?fbclid=IwY2xjawIx3RBleHRuA2FlbQIxMQABHckputi-zyCJFsIO85sALcC1Ft6JjT7IUdtWXQVhZrNm0owM9cR1f3Ik3g_aem_4xau8LnGpurflWnd2fkf4g)
- Embassy of Japan in Nepal(https://www.facebook.com/JPNInNepal/posts/pfbid0AGWPdusTt1V66cwa2gG5yPoev6S4FapMjoPqZ8Qz6MQ2aKcRepg4nyufvy92NmNJl)
- The Rising Nepal(https://risingnepaldaily.com/news/57901?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0y74XphKBRJ6e0Y1cbGDver-gnmovSZM4xTzOIBmvRsCQWNY1_Ogqbct0_aem_Sk-m4VCdeD1obMPRAoAjLQ)
- Annapurna Post(https://www.facebook.com/watch/?v=1007761791258719&rdid=S9AKJ5qt7wgGlDvg)
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Éû¼óÁê·óºâÌ³Âç¿Ã»öÌ³¶É¤Î¸ø¼°Facebook¥Úー¥¸¡¢Capital Nepal¡¢NagarikNews¡¢Shilapatra Media NetworkÅù¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©ー¥¹¥Ð¥ìー¡¦¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å³ô¼°²ñ¼Ò
À¤³¦Ãæ¤Î¿Íºà¤È´ë¶È¤ò·Ò¤°¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡¦ÄêÃå»Ù±ç»ö¶È¤ò¡ÖConnect Job¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÇÅ¸³«¡¡https://www.jobbiz.connectiu.com/ ¡£¼«¼Ò³«È¯¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤Ï186¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢Îß·×Ìó46Ëü¿Í¤Î¿Íºà¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¡¢IT´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÃÏÊý¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Þ¤ÇÌó400¼Ò¤È¤Î¼è°ú¼ÂÀÓÍ¤ê¡£2021Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤ÏÆÃÄêµ»Ç½¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖConnect Job WORKERS¡×¡¢³¤³°¿Íºà¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÆüËÜ¸ì¶µ°é¤È½¢Ï«¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·´ë¶È¤ËÂ¨ÀïÎÏ¿Íºà¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖFourth Valley Academy¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¿Íºà»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦²Æì¸©¡¦ÉÙ»³¸©¡¦ÀÅ²¬¸©¡¦Ä¹Ìî¸©Åù¡¢¾ÊÄ£¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤â»ö¶È¤ò¼õÂ÷¡£¸ÛÍÑÉÔÂ¤Î¹ñ¤«¤é¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÆüËÜ¤ØÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£