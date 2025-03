『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』3月5日(水)から事前ダウンロード&事前キャラクター作成がスタート！3月8日(土) 19時から公式生放送が決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年3月5日(水)に、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』の事前ダウンロードおよび事前キャラクター作成を開始した事をお知らせします。

あわせて、3月8日(土)に公式生放送の決定をお知らせします。

■「ブレイドアンドソウルNEO」事前ダウンロード&事前キャラクター作成開始

【事前ダウンロード開始日時】

2025年3月5日(水)

【事前キャラクター作成期間】

2025年3月5日(水) ~ 2025年3月12日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

3月12日(水)のサービス開始を控えた「ブレイドアンドソウル」のリメイク作品「ブレイドアンドソウルNEO」の、事前ダウンロードおよび、事前キャラクター作成を開始しました。

「事前キャラクター作成」を行うと、ゲーム内でキャラクターの外見を飾れる「ネームプレート(30日)選択箱」をプレゼントします。

「ブレイドアンドソウルNEO」の世界で冒険に旅立つ「あなた」の分身となる事前にキャラクターを作成しましょう!

≪「事前キャラクター作成」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/02bnsneo_teaser/#main

■事前ダウンロード開始!キャラクタークリエイトキャンペーン

【開催期間】

2025年3月6日(木) ~ 2025年3月11日(火) 23時59分まで

【賞品】

Amazonギフトカード 1000円分 合計60名様(抽選)

【概要】

「ブレイドアンドソウルNEO」の事前ダウンロード&事前キャラクター作成開始を記念して、キャラクタークリエイトキャンペーンを開催中です。

ブレイドアンドソウルNEO公式X( https://x.com/bns_official_jp )、または公式Bluesky( https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social )をフォローして、指定ハッシュタグ #ブレソNEOキャラクリ と一緒に作成したキャラクターのスクリーンショットを投稿すると、抽選でAmazonギフトカード1,000円分が合計60名様に当たります。

≪「事前ダウンロード開始!キャラクタークリエイトキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://terms.ncsoft.jp/ncsoft/neocharactercreationCP

■ブレイドアンドソウルNEO サービス開始直前!公式生放送

【配信日時】

2025年3月8日(土) 19時開始

【配信プラットフォーム】

YouTube:https://www.youtube.com/live/8toZbWl06Pk

【概要】

キャラクタークリエイト体験や、NEOで進化したポイントなど、サービス開始が目前に迫った「ブレイドアンドソウルNEO」の魅力をたっぷりとご紹介する公式生放送です。

司会はどんな仕事も積極的に楽しくこなすパーソナリティ「「吉崎智宏」さん、ゲストに「ブレイドアンドソウル」の3年前の世界を舞台にした「護縁」の、昨年池袋で行われたコスプレイベントにて護縁の主人公「ユッシ・ユキ」のコスプレを担当していただいた「鳥海かう」さんと、「ブレイドアンドソウル」はもちろん「ブレイドアンドソウル」から約200年後の世界を描いた「ブレイドアンドソウル2」の配信をしてくださった「夜魅」さんの2名をお迎えしてお届けします。

【出演者】

司会:吉崎智宏さん(フリーキャスター)

ゲスト:鳥海かうさん(コスプレイヤー兼グラビアアイドル)

ゲスト:夜魅さん(VTuber)

FSふんこ(ブレイドアンドソウルNEO運営プロデューサー)

≪「ブレイドアンドソウルNEO サービス開始直前!公式生放送」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/bnsneo/neolive0308/

■VTuber配信武闘大会

【配信期間】

[イベント前]キャラクタークリエイト配信:2025年3月5日(水) ~ 2025年3月10日(月)まで

武闘大会イベント期間:2025年3月12日(水) 18時 ~ 2025年3月25日(火) 23時59分まで

【概要】

総勢25名のインフルエンサーたちが「ブレイブアンドソウルNEO」の世界で競い合う配信武闘大会を開催します。

お気に入りのVTuberを見つけて応援したり、一緒にプレイして大会を盛り上げてください!

≪「VTuber配信武闘大会」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/02bnsneo_teaser/#section9

【ゲーム概要】

2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。

「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた7つ職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。

タイトル:ブレイドアンドソウル NEO(ブレソネオ)

ジャンル:MMORPG

サービス開始予定日:2025年3月12日(水)

利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

事前登録サイト:https://events.ncsoft.jp/b25/02bnsneo_teaser/

公式X(旧Twitter):https://x.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

TikTok:https://www.tiktok.com/@bns_official_jp

Instagram:https://www.instagram.com/bladeandsoul_jp_official/

Bluesky:https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2025年3月6日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。