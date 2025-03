『World of Warships』と『World of Warships: Legends』『アズールレーン』コラボ第6弾開催中

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは同社開発・運営の大ヒットオンライン海戦アクションゲームとして知られるPC向け『World of Warships』とPlayStation4、PlayStation5、Xbox One、Xbox Series X/S、スマートフォン(iOS/Android)向け『World of Warships: Legends』の最新アップデートを発表しました。今回のアップデートでは、新たな実験艦艇やソ連潜水艦のアーリーアクセス、期間限定イベント、そして大好評『アズールレーン』と『World of Warships: Legends』とのコラボ第6弾など、魅力的なコンテンツが満載です。

『World of Warships』YouTube公式トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=sfVW6wPJvq0

『World of Warships: Legends』YouTube公式トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=c3tPkWisrrE

■『World of Warships』のアップデート情報

3月5日より、新たに3隻の艦艇が実験艦艇として登場します。

- Tier VIII フランス重巡洋艦「Metz(メス)」- Tier IX ソ連巡洋艦「Vyazma(ヴャジマ)」- Tier X アメリカ戦艦「Oregon(オレゴン)」

艦艇は、耐久値が低い状態で戦闘を開始し、戦闘中に徐々に回復する特性を持つのが特徴です。

プレイヤーは特別ミッションチェーンを達成することで、貴重な石炭を報酬として獲得できます。

「旗艦オペレーション」の復活!

戦略的要素が強化された「旗艦オペレーション」が帰ってきます。

今回のバージョンでは、旗艦が率いる部隊が戦場に登場し、通常の艦艇よりも高い耐久値と周囲の艦隊を強化する能力を持ちます。プレイヤーは「機密文書」を活用し、自艦の能力を強化することが可能です。

ソ連潜水艦のアーリーアクセス開始

- Tier VI「S-1」- Tier VIII「L-20」- Tier X「K-1」

潜水艦は高速魚雷を搭載し、遠距離で敵を探知する「潜水艦探知機」と、素早くダメージを修復する「高速応急工作班」を備えています。浮上時の攻撃力が高いものの、水中での速力は低く、長時間水中に留まることができないため、戦況に応じた戦略的な運用が求められます。

■『World of Warships:Legends』のアップデート情報

オランダ巡洋艦がアーリーアクセスで登場!

- Tier I~VIIIおよびLegendary Tierの巡洋艦「Gouden Leeuw」- 新たな指揮官「Henk Propper」

特別なオランダ巡洋艦クレートや期間限定ゲーム内通貨「ギルダー」を使用することで、新艦艇を獲得できます。また、「オランダ遺産」カレンダーイベントでは、日々のログインで報酬を獲得し、最終報酬として新たな指揮官「ヨハン・フルストナー」が登場します。

■『アズールレーン』第6弾コラボ実施!

- コラボ期間:3月3日~4月7日- ハルビン、朝潮、リシュリュー、プリンツ・ハインリヒ、フォーミダブルの5人の指揮官が新たに参戦- コラボ指揮官、旗、コンテナ、特別ミッションチェーン- 限定の迷彩やクレートが報酬として登場

「サビと轟音 II」イベント開催!

昨年大好評だった「サビと轟音」イベントが、新たな要素を追加して帰ってきます!

独自の戦闘システムや武器、新たなコンテンツが登場予定。詳細はイベント開始が近づき次第発表いたします。

その他、最新アップデートの詳細はこちらでご覧ください:

『World of Warships』:

https://worldofwarships.com/ja/news/game-updates/update-142-experimental-ships/

『World of Warships: Legends』:

https://wowslegends.com/blogs/entry/3320-%E3%80%903-%E6%9C%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%91%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%B8%87%E6%9C%9B/

■『World of Warships』について

PC版『World of Warships』は、ウォーゲーミング提供する基本プレイ無料のオンライン海戦アクショゲームです。5つのクラスに分かれた数々の歴史的艦艇を強化し、さまざまなマップや環境で戦略を練りながら大海原で海戦を体感できます。また豊富な艦艇のコレクションをゲーム内でお楽しめる頂けることで、デジタル博物館として海軍史好きにも支持されています。定期的なアップデートにより常に新しいテーマコンテンツや革新的な機能が追加されており、世界中のゲームプレイヤーに驚きと興奮を与え続けています。

『World of Warships』フランチャイズは様々なプラットフォームへ展開

PC向け『World of Warships』の成功により、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S向けに『World of Warships: Legends』、iOSおよびAndroid向けに『World of Warships Legends』へと様々なプラットフォームへ展開し、それぞれのプラットフォームでもダイナミックな海戦体験を無料でお楽しみいただけるようになっております。

■『World of Warships: Legends』について

PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S、iOSそしてAndroid向け『World of Warships: Legends』は、数々の歴史的艦艇を操り、オンラインで対戦する海戦アクションゲームです。史実に名を残す名艦長と共に、自身の保有する数々の艦艇をアップグレードし、世界中のプレイヤーたちとリアルで没入感のあるアクション海戦が楽しめます。世界中のプレイヤーが熱狂する本家PC版の、重厚かつ戦略的、そして大迫力のゲーム性はそのままに、よりスピード感のある戦闘を直感的な操作方法でお楽しみください。

公式サイト: https://wowslegends.com/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

