【Lilas】″ SERENDIPITY ″ 2025 SPRING / SUMMER COLLECTION
株式会社ベイクルーズ
特集ページを見る :
https://baycrews.jp/feature/detail/15002
ring / silver925, amazonite,white moonstone, rutile quartz/ \22,000
bracelet / silver925 / \52,800～\15,400
bracelet / K18 / \99,000～\187,000
pierce / K18,diamond / \176,000 pierce / K10,gray diamond / \42,900 ※4月発売予定 ring / K18,diamond / \275,000
necklace / K18 / \242,000～\495,000
necklace / K10 / \28,600～\74,800※4月発売予定
Instagram :
https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp
ONLINE STORE :
https://baycrews.jp/item/list/lilas/category/acc/ladys
SHOP LIST :
https://baycrews.jp/store/list?shop=2084
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する、高品質にこだわるオリジナルジュエリーブランド【Lilas/リラ】は新たに、2025 SPRING / SUMMER COLLECTIONを公開。コレクションテーマは "SERENDIPITY - 偶然の幸運 -" Lilasのジュエリーが生まれる偶然の幸運やジュエリーを手にした人の新たな幸運を祈る、ブランドの想いを込めたテーマをヴィジュアルで表現している。
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今回のシーズンヴィジュアルでは、ジュエリーやファッションとの関係では切り離せない「ネイル」にフォーカスし、ネイルアートを宮田周子氏（TOHNE）がデザイン。
また、今シーズンは２名のモデルを起用したジェンダーレスなヴィジュアルでジュエリーを全ての人に楽しんでもらいたいという思いを表現している。
ring / silver925, amazonite,white moonstone, rutile quartz/ \22,000
bracelet / silver925 / \52,800～\15,400
bracelet / K18 / \99,000～\187,000
pierce / K18,diamond / \176,000 pierce / K10,gray diamond / \42,900 ※4月発売予定 ring / K18,diamond / \275,000
necklace / K18 / \242,000～\495,000
necklace / K10 / \28,600～\74,800※4月発売予定
Instagram :
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ONLINE STORE :
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SHOP LIST :
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ベイクルーズオンラインストア
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■会社概要
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/