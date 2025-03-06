²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¤È±Ç²è¡ÖË¨¤Î¼ë¿ý¡×¤Î¥í¥±ÃÏ¤òÊâ¤¯¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥Ä¥¢ー～Âè10²óË¨ºùº×¤ê～¤ò³«ºÅ
À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÆàÎÉ¤òµòÅÀ¤Ë±Ç²è¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ë±Ç²èºî²È¡¦²ÏÀ¥Ä¾Èþ¡£
À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿±Ç²è¡¦¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¼õ¾ÞºîÉÊ¡ÖË¨¤Î¼ë¿ý ¡×¤Î¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¤ò¤¹¤ë´ë²è¡ÖË¨ºùº×¤ê¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖË¨¤Î¼ë¿ý¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤ß¤Á¤ë¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤¬Êâ¤¤¤¿Æ»¤ò²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤ËÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ç£±£°²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºùºé¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤µ¨Àá¤Ë¡¢ÆàÎÉ¤Î±ü¤æ¤«¤·¤¤µÈÌî¤Ç¤Î¤Ò¤È»þ¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»³«ºÅÆü»þ
ÎáÏÂ£·Ç¯£´·î£²Æü¡Ê¿å¡Ë£¹»þ£³£°Ê¬½¸¹ç
¢¨¾®±«·è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß
¡»½¸¹ç¾ì½ê
µì¡ÖÀìÍÑÆ»¾ë¸Í¡×¥Ð¥¹Ää¡ÊÀ¾µÈÌîÄ®¾ë¸Í¡¢À¾µÈÌî»Ù½êËÌÂ¦¡Ë
¡»»²²ÃÂÐ¾Ý
Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¡ÊÃæ³ØÀ¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¡Ë
¢¨¥³ー¥¹¤Ï¡¢µÞ¤ÊºäÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÊý¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»Äê°÷
50¿Í¡ÊÃêÁª¡Ë
¡»»ý¤ÁÊª
¡¦ÊÛÅö
¡¦°û¤ßÊª¤Ê¤É
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢É¬Í×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÅ¬µ¹¡¢³Æ¼«¤Ç¤´½àÈ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¿½¹þÊýË¡
±ýÉü¤Ï¤¬¤¤Ë»áÌ¾¡¢Ç¯Îð¡¢½»½ê¡¢Ï¢ÍíÀè¤ÈÊÖ¿®ÍÑ¤Î°¸Ì¾¤òµºÜ¤·¡¢²¼µ¤Î¿½¹þÀè¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£³·î£±£´Æü¡Ê¶â¡ËÉ¬Ãå¡¢¤Ï¤¬¤£±Ëç¤Ë¤Ä¤£²¿Í¤Þ¤Ç¿½¹þ²Ä¡Ë
¡ã¿½¹þÀè¡ä
¢©637-8501¡¡ÆàÎÉ¸©¸ÞÛê»Ô²¬¸ý1-3-1¡¡¸ÞÛê»Ô»º¶È´Ñ¸÷²Ý
¡»¤½¤ÎÂ¾
¡¦»³Æ»¤òÊâ¤¯¤Î¤Ç¡¢Íú¤¤Ê¤ì¤¿·¤¤äÆ°¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³±¤äÈ¯Ç®¡¢·ñÂÕ´¶¤Ê¤ÉÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»²²Ã¤ò¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Å·¸õÅù¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢³«ºÅ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¸ÞÛê»Ô»º¶È´Ä¶Éô¡¡»º¶È´Ñ¸÷²Ý
ÅÅÏÃ¡§0747-22-4001
https://www.city.gojo.lg.jp/soshiki/kankoshinko/1/10452.html
¢°Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢2024Ç¯³«ºÅÊ¬¤Ç¤¹¡£