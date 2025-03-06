ビザスクが受託する熊本市「スタートアップ外部専門人材活用支援事業」の成果報告会を開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、熊本県熊本市が実施する「スタートアップ外部専門人材活用支援事業」の運営受託者に2024年6月に採択され、今年度の事業運営を行ってまいりました。

この度、スタートアップ等の更なる成長・発展に繋げることを目的として、外部専門人材を活用した新規事業開発・経営課題解決に関する個別メンタリング等、約5ヵ月間の伴走型支援プログラムを実施し、その成果報告会を、現地とオンラインのハイブリッド形式で3月17日（月）に開催します。

■成果報告会概要

1.開催日時

令和7年（2025年）3月17日（月）14:00～16:00

2.会場

XOSS POINT.（熊本市西区春日1丁目14-1くまもと森都心プラザ2F）

※オンライン参加、アーカイブ視聴可能

3.概要

１.基調講演（オンライン）

『中小企業のイノベーション～両利き経営を実装する～』

講師：田所雅之氏

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

関西学院大学経営戦略研究科客員教授

Amazon経営書売上1位を115週連続で記録した「起業の科学」のほか、「起業大全」などの著書も多数。これまで日本で4社、シリコンバレーで1社起業し、シリコンバレーのVCパートナーとしてグローバル投資も行う。現在は日本最大級のウェブマーケティング会社である株式会社ベーシックのCSOを務めながら、スタートアップ経営や大企業のイノベーションを支援するUnicorn FarmのCEOも務める。

２.成果発表

・AMI株式会社

支援領域：心疾患診断アシスト機能付遠隔医療対応聴診器「超聴診器」の販路拡大戦略の立案

登壇者：平田 佑介 氏

・シタテル株式会社

支援領域：「シタテルクラウド」に係る中長期事業計画の策定・事業企画支援

登壇者：高薄 貴嗣 氏

・トイメディカル株式会社

支援領域：デジタルマーケティングを通じた自社ECにおける販売促進支援

登壇者：深瀬 華月 氏

３.登壇者によるパネルディスカッション

4.参加費用

無料

5.参加申込方法

下記のURL又は二次元コードから申込をお願いします。

https://forms.gle/VAwkEcNdEyqGW9GV9

■株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションに、世界190カ国69万人超（2025年1月時点）の知見をつなぐナレッジプラットフォームを運営。2020年3月に東証マザーズ（現 東証グロース）上場、2021年11月に米国大手Coleman Research Group Inc.を買収し、東京、米国（ニューヨーク、カリフォルニア、ノースカロライナ）、シンガポール、香港、ロンドンの世界7拠点、500人超の体制を確立した。戦略立案や新規事業開発、DX、組織開発等、様々な場面における、業界トレンドや顧客ニーズ、先行事例の情報収集手段として、エキスパートとのインタビューやオンラインアンケートを提供する他、業務委託型の実働型伴走支援や研修講師等のマッチングも手がける。コンサルティングファーム、金融機関から、大手事業会社、地方自治体まで、1,700アカウントを超えるクライアントを、ナレッジプラットフォームでサポートしている。

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ9F・10F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

事業内容：ビジネス領域特化の日本最大級（※）のナレッジプラットフォームの運営、新規事業創出/組織開発支援（※エキスパート数において（69万人超 2025年1月時点））

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ビザスク 広報

MAIL：pr@visasq.com