FC バルセロナ公式ライセンス商品の新作発売が決定！デイリーユースしたくなるアイテムが3月から順次登場！
株式会社STARBASE
Stripe Sweatshirt:\13,000-(税抜）
BARCA Script Logo Nylon Piste: \25,000-(税抜）
"MQUC" Long Sleeve \7,200-(税抜）4月販売予定
(上) Puff PulloverJacket:\35,000-(税抜） (下) Stripe Taped Emblem Sweatpants:14,000-(税抜) 4月販売予定
Stripe Sweatshirt:\13,000-(税抜）
「FC バルセロナ」の公式ライセンス商品の新作が、3月7日からYEN TOWN MARKETの店舗で先行販売される。
昨年販売された第1弾に引き続き、今回は一からオリジナルで製作したボディやタウンユースにぴったりなデザインが目白押し。
「BARCA」のロゴが目を引くプルオーバーのジャケットや、ストライプ柄が印象的なクルーネックのスウェットなどこれからの季節にぴったりなアイテムを数多く展開する。
また、「MES QUE UN CLUB」ロゴ入りのロングTシャツやクルーネックのスウェットなどは、カラーバリエーションが豊富で、様々なスタイルに合わせることができる。
BARCA Script Logo Nylon Piste: \25,000-(税抜）
"MQUC" Long Sleeve \7,200-(税抜）4月販売予定
(上) Puff PulloverJacket:\35,000-(税抜） (下) Stripe Taped Emblem Sweatpants:14,000-(税抜) 4月販売予定
今回のラインナップはフットボールファンだけでなく、
感度の高いファッション愛好家も普段使いしやすいアイテムとなっているのでぜひチェックしてほしい。
◼️YEN TOWN MARKET
YEN TOWN MARKETは日本らしさをアイデンティティに、ファッション、アート、カルチャーにおける様々な企画や商品開発を行い、トレンドを発信するショップを目指している。ブランド名の“YEN”は日本通貨の“円（yen/\）”を表している。
◼️Store Info
YEN TOWN MARKET
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町15－1 渋谷PARCO5F
03-3464-5111
https://yentownmarket.com/