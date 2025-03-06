《ZETT》君はどのミットを選ぶ︖「新発売プロステイタスミットキャンペーン」好評開催中！

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ゼット株式会社




「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)は、プロステイタス硬式キャッチャーミットをご購入の上、ご応募いただいたお客様に抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを2025年3月1日より開催中です。



キャンペーン期間中に、お買い上げいただいた対象商品の１.レシート画像（or購入証明画像）２.商品タグ画像の2枚を専用WEBサイトにてご登録いただいた方の中から抽選で300名様に、特製オリジナル革製「プロステイタスミット」ミニチュアキーホルダーをプレゼントいたします。



キャンペーン専用WEBサイト
https://prostatus-mitt-cp.com/


◆キャンペーン概要


- レシート対象期間
2025年3月1日(土)～2025年4月6日(日)購入分まで

- キャンペーン応募期間
2025年3月1日(土)～2025年4月13日(日) 23:59

- キャンペーン対象商品
硬式キャッチャーミット　品番BPROCM520・BPROCM620・BPROCM830・BPROCM920・BPROCM922・BPROCM960・BPROCM962S

- キャンペーン賞品
特製オリジナル革製「プロステイタスミット」ミニチュアキーホルダー※ご購入された品番のミニチュアキーホルダーをプレゼントします。（景品のカラーはブラックのみです）


特製オリジナル革製「プロステイタスミット」ミニチュアキーホルダー

- 応募条件
対象期間内に対象商品をご購入いただくとご応募いただけます。詳しい応募条件・応募方法等は、キャンペーン専用WEBサイトでご確認ください。

- キャンペーン専用WEBサイトhttps://prostatus-mitt-cp.com/(https://prostatus-mitt-cp.com/)



◆プロステイタス 硬式キャッチャーミット


捕球重視の縦型、スピード重視の横型、また確実性重視の大きめ、操作性重視の小さめなどプレースタイルや好みに応じてチョイスできるゼットのキャッチャーミット7モデルはあらゆる捕手にも対応可能。
キャッチャーミット7モデルの商品情報はこちら(https://zett-baseball.jp/products/?category=grab&category1=&category2=grab0102&category3=grab010202&series_name=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%82%B9&price=)




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