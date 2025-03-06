サイバーセキュリティ専門サイト「サイバーセキュリティ.com」が最新セミナーを応援！Amazonギフト券プレゼントも実施

株式会社セキュアオンライン

サイバーセキュリティ分野専門のWebメディア「サイバーセキュリティ.com」(https://cybersecurity-jp.com/)は、サイバーセキュリティに関する最新情報を提供する専門サイトとして、企業のセキュリティ担当者やITエンジニア向けのセミナーの集客をサポートしています。

今回のセミナーでは、最新のセキュリティ脅威に対する効果的な対策や、企業が取り組むべき具体的な防御策を専門家が解説します。さらに、参加者にはAmazonギフト券が当たる特典のあるセミナーもご用意しております。

■開催概要下記２つのセミナーは、＼Amazonギフト券500円プレゼント／

生成AIがサポート！安心して始めるEDR導入- 開催日：2025年3月12日（水） 13:30～14:00- 会 場：オンライン- 詳細・申し込み：https://cybersecurity-jp.com/ad-lp/108958

■セミナーのポイント

EDRでは防げない？急増するID攻撃に備えるITDRの重要性- 開催日：2025年3月12日（水） 16:00～16:30- 会 場：オンライン- 詳細・申し込み：https://cybersecurity-jp.com/event/108987(https://cybersecurity-jp.com/event/108987)

最新のサイバー攻撃トレンドを専門家が解説

企業が実施すべき具体的な対策を学べる

質疑応答・ディスカッションで実践的な知識を習得

参加者限定！Amazonギフト券がもらえるキャンペーン実施

サイバー攻撃のリスクが高まる中、最新情報をキャッチアップし、自社のセキュリティ対策を強化する絶好の機会です。IT担当者、セキュリティ責任者の皆様のご参加をお待ちしております。

■参加申し込み方法

各セミナーの詳細ページよりお申し込みください。

「サイバーセキュリティ.com」について 「サイバーセキュリティ.com」は、最新のサイバーセキュリティ情報を発信するWebメディアです。企業のセキュリティ対策強化を支援し、実践的な情報を提供することを目的としています。

■本件に関するお問い合わせ先

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「サイバーセキュリティ.com」運営事務局

担当：角田

Email: security@secureonline.co.jp

TEL: 04-7114-2945

事業内容

メディア運営事業

- セキュリティ専門メディア「サイバーセキュリティ.com(https://cybersecurity-jp.com/)」- サイバー保険比較サイト「サイバー保険比較.com(https://cyberhoken-jp.com/)」

セキュリティクラウドソーシング事業

- セキュリティエージェント(https://securityagent.jp/)