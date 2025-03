海外対応eSIMを「DMMモバイル Plus Powered by AIR-eSIM for global」として販売開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com(本社:東京都港区、会長 兼 CEO:亀山敬司、以下DMM)は、株式会社AIR-U(本社:東京都港区、代表取締役社長:田中康之助、以下AIR-U)が提供する海外対応eSIMプラン「AIR-eSIM for global」を、「DMMモバイル Plus Powered by AIR-eSIM for global」として販売開始いたします。

AIR-Uが提供するeSIMプラン「AIR-eSIM for global」は、SIMカードを差し替える必要がなく、スマートフォンで二次元コードを読み取るだけで、手軽に海外での通信を利用することが可能です。安定した通信で世界58カ国以上のエリアに対応しています。

このたび期間中にeSIMを購入された方を対象に、毎月抽選で5名様にDMMポイント5000ptをプレゼントする還元キャンペーンを実施いたします。

■公式サイト

https://air-esim.com/pages/dmm

■キャンペーン概要

【対象期間】

2025年3月6日(木)~ 5月末日まで

【特典内容】

毎月抽選で5名様にDMMポイントコード5000円分をプレゼント

※ ご購入日の月末日までに別途エントリーが必要です。

※ 決済完了後、メールにて詳細をご案内いたします。

■合同会社DMM.comについて

会員数4,507万人(※)を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2024年2月時点

・企業サイト:https://dmm-corp.com/

・プレスキット:https://dmm-corp.com/presskit/

・公式オウンドメディア:https://inside.dmm.com/