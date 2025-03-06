【資金調達＆ファン獲得を支援】 OAG税理士法人（他グループ2社）とパートナー契約を締結

ミュージックセキュリティーズ株式会社

1.提携内容

本提携により、弊社は、OAG税理士法人・株式会社OAGコンサルティング・株式会社FOODOAGの事業成長を目指すクライアント（以下、「クライアント企業」）に対して、事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」の仕組みを提供します。

クライアント企業は、「セキュリテ」の仕組みを活用することで、資金調達と同時に支援者（ファン）を獲得し、ブランド認知の向上や新規顧客の開拓を促進することが可能となります。



2.提携の背景

近年、事業成長を目指す中小企業において、多くの中小企業が「販路拡大」・「資金繰り」・「設備投資」等の経営課題を抱える中、金融機関からの融資に加えて、新たな資金調達の手段を求めるニーズが高まっています。

「セキュリテ」は、単なる資金調達手段ではなく、支援者との直接的なつながりを生み出すことでファンを増やせる仕組みが特徴です。クライアント企業は、資金調達と同時にファンを獲得するため、長期的な事業成長につなげることが可能となります。



3. OAG税理士法人・株式会社OAGコンサルティング・株式会社FOODOAG について

（1）会社名： OAG税理士法人

（URL：https://www.oag-tax.co.jp/ ）

代表者： 平田 実

資本金： 80百万円

所在地： 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン

事業内容： 税務代理、税務書類の作成、税務相談、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、そ の他財務に関する事務関連サービス

（2）会社名： 株式会社OAGコンサルティング

（URL：https://www.oag-c.com/）

代表者： 太田 隆介

資本金： 50百万円

所在地： 同上

事業内容：経営改善・成長支援コンサルティング、事業再生コンサルティング、M＆Aコンサルテ ィング、事業承継コンサルティング、IPO支援コンサルテ ィング、人事コンサルティ ング、DX戦略・ITコンサルティング、保険コンサルティング、不動産コンサルティン グ、経理・会計・労務業務アウトソーシング

（3）会社名： 株式会社FOODOAG

（URL：https://foodoag.com/ ）

代表者： 田中 繁明

所在地： 〒102-0076東京都千代田区五番町6-2ホーマットホライゾン7階

事業内容：飲食店専門支援サービス

本件の問い合わせ先

ミュージックセキュリティーズ広報

Email：mspr@musicsecurities.com

Tel：03-5948-7301

ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会