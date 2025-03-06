インバウンド向けチケット販売サービス「Tickets in Japan」がプロ野球 パ・リーグ6球団の観戦チケットを販売開始！

株式会社ウェイブダッシュ株式会社ウェイブダッシュ（本社：東京都千代田区、代表取締役 下山 一美）は、2025年3月4日（火）よりインバウンド（訪日外国人旅行者）向けのスポーツ・エンターテインメントチケット販売サービス「Tickets in Japan」（https://www.ticketsinjapan.com/）をリリースいたしました。また「Tickets in Japan」はパシフィックリーグマーケティング株式会社及びプロ野球 パ・リーグ6球団（※1）とパートナー契約を締結し、訪日外国人旅行者向けにパ・リーグ6球団主催試合の観戦チケットを2025年春より販売いたします。それに先駆け、千葉ロッテマリーンズ公式戦「STAR WARS NIGHT（4月16日開催）」の観戦チケット販売を、3月4日（火）より海外へ向けて開始いたしました。

※1「北海道日本ハムファイターズ」「東北楽天ゴールデンイーグルス」「埼玉西武ライオンズ」「千葉ロッテマリーンズ」「オリックス・バファローズ」「福岡ソフトバンクホークス」

パ・リーグ6球団で外国人向けにチケット販売を開始「Tickets in Japan」

「Tickets in Japan」は訪日外国人旅行者が、日本で開催されるスポーツ・コンサート・演劇などのエンターテインメントチケットを購入できる訪日外国人専用のチケット販売サービスです。

日本での「コトとモノ」の思い出ができるようチケットに各種グッズを付けて販売し、ユーザーは海外からの決済を含む、事前および当日の購入(※2)ができます。カスタマーサービスでは、海外からのメールでの問い合わせを受け付けるほか、試合・公演直前では、チャットを使ってリアルタイムに問い合わせを対応します。また、当日は訪日外国人旅行者がスムーズに公演を楽しむことができるよう、会場までの行き方などの詳細な説明や、試合・公演での注意事項など充実した内容を提供します。

「Tickets in Japan」では、チケット販売のみならず、チーム・タレント・アーティストの魅力や会場周辺情報などの情報も掲載し、日本のエンターテインメントを海外に向けてPRいたします。野球関連では、パシフィックリーグマーケティング株式会社運営の公式WEBマガジン「パ・リーグインサイト」の一部記事を翻訳し、海外へも発信します。また、株式会社ウェイブダッシュのグループ会社である「Vivid Seats Inc.（米国 NASDAQ 上場企業（ticker：SEAT））」が運営する大手チケットマーケットプレイス「Vivid Seats」（https://www.vividseats.com/）でのプロモーションを予定しています。

2024年の訪日外国人旅行者数は3,600万人を突破し過去最多(※3)を記録し、国土交通省は2030年に6,000万人、訪日外国人消費額15兆円(※4)を目標としています。2023年の外国人消費動向の「娯楽等サービス費の購入率（※5）」は美術館・博物館等が25.8%、テーマパークが21.8%を占める一方、スポーツ観戦は1.0％、舞台・音楽鑑賞は2.0％に留まっていますが、インバウンド需要の急激な増加の中、今後の成長が期待される分野でもあります。新サービス「Tickets in Japan」は、このスポーツ・エンターテインメント分野のインバウンド向けチケット販売という新たなフィールドを開拓してまいります。

※2：主催者により販売期間は異なります

※3：訪日外客数（2024年12月および年間推計値）

https://www.jnto.go.jp/news/press/20250115_monthly.html

※4：観光の現状について「2030年政府目標に向けて（推計）」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kankorikkoku/dai24/siryou1.pdf

※5：インバウンド消費動向調査（旧 訪日外国人消費動向調査）2023年年間集計表 表2-1

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/gaikokujinshohidoko.html

■インバウンド向けスポーツ・エンタメチケット販売サービス「Tickets in Japan」について

・主催者様の日本公演の海外販売取り扱いに関するお問合せ：Tickets in Japan主催者様窓口

contact@ticketsinjapan.com