ラピュタロボティクス、2025年度の倉庫自動化に使える補助金をまとめて解説する無料ウェビナーを3月27日（木）に開催予定

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)は、3月27日(木)に企業の補助金活用コンサルティングを行う株式会社Blitz(東京都渋谷区 代表:伊神 潤、以下、Blitz)との共催で、2025年度の倉庫自動化に活用できる補助金をまとめて解説するウェビナーを実施いたします。

従来から物流/倉庫自動化に活用されてきた補助金。特に2024年問題以降、経産省や国交省でも物流の効率化および省力化によるイノベーションの推進、あるいは雇用の安定や賃上げを促進すべく、各種の補助金を整備してきました。特に昨年大きな反響があり狭き門となった物流効率化に向けた先進的な実証事業、大規模成長投資補助金、そして新たに開始された中小企業成長加速化補助金や「一般型」の中小企業省力化補助金など、今年から補助金の選択肢も増えています。

その一方で、申請資格を自社が満たしているのかどうか、どのようなスケジュールで申請から採択、交付までが進んで行くのか、そしてコンセプトが類似した補助金間の違いはどういった点なのか、といった不明点が増えてしまっているのも事実です。

そこで、本ウェビナーではラピュタロボティクスで最も多くのお引き合いをいただいている自在型自動倉庫「ラピュタASRS」で活用できる補助金を軸に据えつつ、ピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR」、自動フォークリフト「ラピュタAFL」も含めて物流/倉庫自動化に活用できる補助金(実証事業含む)を総ざらいして解説します。

●開催概要

開催日時:3月27日(木)13:00~14:00

参加費用: 無料(事前登録制)

視聴方法:Zoom配信(お申込後に、視聴用URLをお送りします)

参加対象者:3PLおよび製造・卸売・小売業の物流/DX推進ご担当様

主催:ラピュタロボティクス株式会社、株式会社Blitz

※視聴用URLはイベント開催前日に「crm_mktg_ja@rapyuta-robotics.com」からお送り致します。

※上記内容は、事前の告知なく変更する可能性があります。

※同業他社さまにはご参加をご遠慮頂いております。

●申込みURL

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OaexZbfORJaKA764Vv29yw#/registration

●本セミナーについての問い合わせ先

ラピュタロボティクス ウェビナー開催事務局

crm_mktg_ja@rapyuta-robotics.com

●株式会社BLITZ について

補助金・助成金活用のコンサルティングおよび、日本最大級の補助金・助成金ポータルサイト「スマート補助金」の運営を行う企業。さまざまな業界の補助金申請を支援する中で、特に物流業界の設備投資・業務効率化支援に注力し、メーカー、物流企業、荷主など幅広い企業と連携しながら、補助金を活用した投資をサポートしている。

メーカーに対しては、補助金を活用した販売機会の拡大を支援し、物流企業や荷主に対しては、導入コストを抑えた自動化・省人化・業務効率化の実現をサポート。補助金の診断から申請、導入後のフォローまでワンストップで提供し、物流業界の生産性向上に貢献している。

会社概要

株式会社BLITZ

設立:2019年8月

代表取締役:伊神潤

所在地:東京都渋谷区神南1-8-8 3階

事業内容:スマート補助金の運営・補助金活用コンサルティング

URL:https://www.smart-hojokin.jp/contact/new

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。