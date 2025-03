バンダイ公式の「ガシャポン」大型専門店が登場『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』けやきウォーク前橋店　2025年3月14日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』けやきウォーク前橋店を、2025年3月14日(金)、アミューズメント施設「namcoけやきウォーク前橋店」(群馬県前橋市)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』けやきウォーク前橋店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』けやきウォーク前橋店は、220面を一堂に展開するバンダイ公式のカプセルトイ専門店です。併設のカプセルトイ自販機250面を設置する専門店『ガシャポンのデパート』けやきウォーク前橋店と合わせると合計570面。大型のカプセルトイ専門店が誕生します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップけやきウォーク前橋店

[所在地] 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク 2F namcoけやきウォーク前橋店内

[営業時間] 9:00-21:00

[施設面積] 44.5平方メートル (約13.4坪)

[設置面数] 220面 ※併設の『ガシャポンのデパート』250面と合わせると合計570面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/maebashi/

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

機動戦士ガンダム

MOBILE SUIT ENSEMBLE 10

MOBILE SUIT ENSEMBLE10弾が再登場。「ストライクガンダム」「ユニコーンガンダム」に加え、「ギラ・ズール」「スカイグラスパー」といった、強力なラインアップで展開します。

価格:500円/1回(全5種)

(C)創通・サンライズ

ジェムリーズ サンリオキャラクターズ6

ミルキーVer.

サンリオキャラクターズジェムリーズシリーズの色替えが登場!かわいいミルキーカラーで集めて飾りたくなっちゃう!

価格:400円/1回(全4種)

(C) '25 SANRIO ⓁM

コジコジ 刺繍チャーム

コジコジとなかまたちがかわいい刺繍チャームになったよ!集めたくなる全5種のラインアップ!

価格:300円/1回(全5種)

(C)さくらももこ

オバケーヌ めじるしアクセサリー

オバケーヌがかわいいめじるしアクセサリーになって登場!

傘の取っ手やポーチなど、たくさん集めていろいろな持ち物につけてね!

価格:300円/1回(全6種)

(C) CRUX.

ビクセン 推し活双眼鏡ミニチュアチャーム

推し活にぴったりのカラフルな双眼鏡がミニチュアになって登場!推し色がきっと見つかる全11色のカラーバリエーション!ぬいぐるみや推し活グッズと一緒に身に付けてね!

細部までこだわった本物そっくりのギミックにも注目です!価格:300円/1回(全11種)

(C)2025 Vixen Co., Ltd. All Rights Reserved.

パペットスンスン

つまんでつなげてひょっこり!ますこっと

シュールかわいいスンスンたちがつまんでつなげてシリーズに新登場!今回はゾンゾンを初ラインアップ。

価格:300円/1回(全10種)

(C)PUPPET SUNSUN

ちいかわ つまんでつなげてますこっと

つまんでつなげてシリーズにちいかわ初登場!ちょっとピンチなシーンのちいかわたちをつなげて持ち歩いてね。

価格:300円/1回(全8種)

(C)nagano / chiikawa committee

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』

カプセルラバーマスコット

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』よりカプセルラバーマスコットが登場!

価格:300円/1回(全8種)

(C)鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

All Guys カプセルラバーマスコット

人気VTuber4人で結成された「All Guys(オールガイズ)」がラバーマスコットになって登場!ラインアップ全8種でBのデザインを集めるとメンバーが話しているシーンを楽しめます!

価格:300円/1回(全8種)

(C)TenkaiTsukasa (C)Gatchman (C)兎鞠まり (C)UTAI_MEIKA

2:一部の商品はオンライン店で購入可能!商品は店舗でも受け取ることができる!

一部の商品は、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能!オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

2025年3月14日(金)~2025年3月16日(日) オープン記念キャンペーン開催!

店頭にてX(旧ツイッター)アカウント「ガシャポンバンダイオフィシャルショップけやきウォーク前橋店」( @gasha_maebashi )をフォローした画面をスタッフへ提示すると「オリジナルエコバッグ」をプレゼント!

※なくなり次第終了です。

※X(旧ツイッター)アカウントは『ガシャポンのデパート』と『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』共通アカウントです。



※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.