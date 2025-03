少人数のネットショップ運営の課題解消へ！「BASE」がショップオーナーのためのイベント「BASEコミュニティ Meetup」を5月に大阪で開催！

BASE株式会社

BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役 CEO:鶴岡 裕太)が運営するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」(以下、「BASE」)は、「BASE」をご利用のショップオーナー様同士が互いの知見や経験をを共有し合うことでネットショップ運営の課題解消を目指すイベント「BASEコミュニティ Meetup」を、2025年5月に大阪で開催することをお知らせします。

本開催回より、これまで招待制のクローズドで開催してきた本イベントを応募制にし、「BASE」で開設されたネットショップでの継続的な販売実績があるショップオーナー様であれば、どなたでも「BASEコミュニティ Meetup」への応募ができるようになりました。

■「BASEコミュニティ」とは

「BASEコミュニティ」とは「BASE」を利用してネットショップを運営しているショップオーナー様が参加できる、「BASE」主催のショップオーナーコミュニティです。

<「BASEコミュニティ」立ち上げの背景>

「BASE」をご利用のネットショップは、約8割が1名でネットショップ運営をしているという特徴があります。一方で、ネットショップ運営は商品準備に始まり、集客やマーケティング、商品管理、配送対応など、多岐にわたる業務を実施する必要があります。

そのような中、「BASE」をご利用のショップオーナー様からは、「困ったことがあった時、誰かに相談したいが、ひとりで運営しているので頼れる人がいない」「ネットショップ運営に日々試行錯誤しながらも、自身の運営方法が合っているのか、掴みどころのない不安を感じている」「インターネット上には基本的な運営方法が書いてあるけれど、その中で自分のネットショップに合った方法は何か分からない」とのお声をいただいていました。

そこで、ショップオーナー様同士がつながることで、ひとりでは解決できない課題や不安について互いの経験やアイデアを交換し、課題解消につなげていただく機会をつくるため、2023年11月に「BASEコミュニティ」を立ち上げました。

立ち上げ当初は、ショップオーナー様のニーズに合うコンテンツをつくるために、まずは少人数の招待制イベントとしてクローズドでスタートしました。以来、参加ショップオーナー様のご意見をもとに試行錯誤を続け、この度ついに、多くのショップオーナー様に展開するイベントとして本年5月に応募制で初開催することを決定しました。

■「BASEコミュニティ」活動内容

本コミュニティは、以下の3点をベースに活動します。まずは「BASEコミュニティ Meetup」に参加いただくことで、「BASEコミュニティ」のメンバーとなり、その他の活動にも参加が可能になります。

・「BASEコミュニティ Meetup」

クローズドの招待制で行なってきたオフラインイベントです。これまで東京・大阪・福岡で計7回開催し、合計で109ショップにご参加いただきました。2025年5月の大阪開催回より、応募制のオープンなイベントとして開催します。

・「BASEコミュニティ オンライン」

「BASEコミュニティ Meetup」参加後も継続的にショップオーナー様同士で交流できるオンラインの場です。不定期でコミュニティ参加者を対象としたオンラインイベントも開催しています。

・「BASEコミュニティ 勉強会」

ネットショップの売上向上を支援する勉強会です。テーマごとのプロフェッショナルを講師に招き、実践的な知識やスキルをレクチャーしていただきます。

それぞれの活動レポートは、「BASEコミュニティ」公式サイト(https://community.thebase.com)に掲載している「コミュニティブログ」でご紹介しています。

<参加者の9割以上が満足!オフラインイベント「BASEコミュニティ Meetup」>

これまで開催した「BASEコミュニティ Meetup」の事後アンケートでは、参加したショップオーナー様の9割以上に満足いただいており、以下のお声をいただきました。

・まわりに経営やマネジメントの相談ができる人が少なく、「BASEコミュニティ」内であれば、同じ想いを持った小規模事業者の方に相談できそうだと思いました。自分とは違う視点やマーケティング手法に触れ、視野が広がりビジョンを明確に持つことができました。

・境遇が近いショップオーナーさんとは、共通のお悩みや勉強したことのシェアで盛り上がり、実績のあるショップオーナーさんからは学びを得ることができ、とても刺激になっています。一人で運営していると他の人とのコミュニケーションが減ってしまうので、コミュニティという場がありとても助かっています。ひとりで孤独にネットショップ運営をしていて、人と話す機会が欲しいショップオーナーさんにぜひ参加してほしいです。

・普段、他のネットショップの方と、お会いしてお話しする機会がないので、同じ悩みを共有できるというだけでもとても嬉しく、さらにその悩みを改善するにはどうすればいいかなど、話し合えることができて勉強にもなりました!

■応募制の「BASEコミュニティ Meetup」を5月に大阪で開催!

「BASEコミュニティ Meetup」は、より多くのショップオーナー様にご参加いただける機会にするため、5月開催回より応募制をスタートします。開催日時が決まり次第、「BASEコミュニティ」公式サイト(https://community.thebase.com)や公式X(https://x.com/BASEecCommunity)でご案内します。

<「BASEコミュニティ Meetup」参加方法>- 応募対象 : 「BASE」で開設されたネットショップで継続的な販売実績があるショップオーナー様、ショップのスタッフ様(※1)- 参加費用 : 無料(交通費自己負担)- 参加方法 : 「BASEコミュニティ」公式サイトの「BASEコミュニティ Meetup」申込フォームからご応募ください。(※2)- U R L : https://community.thebase.com

(※1)季節限定の商品など、年間を通じた販売が難しいネットショップであっても、定期的な販売実績があれば対象となります。

(※2)開催回ごとの応募人数によっては、抽選や選考等を実施する場合がございます。

■コミュニティ公式X @BASEecCommunity スタート!最新情報をお届け!

最新情報をいち早くお届けするため、「BASEコミュニティ」の公式Xを開設しました。公式Xでは「BASEコミュニティ」のイベント開催等の最新情報に加え、イベントレポートや、イベントやオフラインコミュニティ内で紹介したショップオーナー様のネットショップ運営事例をまとめたブログ情報などを発信していきます。5月までに開催する招待制イベントのレポート等も公式Xにて発信してまいります。

「BASEコミュニティ」公式X :https://x.com/BASEecCommunity

「BASE」は引き続き、「BASEコミュニティ」を通じてショップオーナー様同士の交流を促進することで、一人では解決できないネットショップ運営の課題や不安を、お互いの知見や経験、アイデアを交換することで解消につなげていただく機会をつくり、おひとりや少人数でネットショップを運営されているショップオーナーの皆様も安心して運営を継続できるようサポートしてまいります。

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品を企画・生産・製造されている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、230万ショップにご利用いただいています。

すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能など、簡易な操作性でネットショップを運用できるので、商品の企画や制作に割く時間が創出でき、ものづくりに集中してビジネスをすることができます。

また、料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ネットショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

<「BASE」の情報発信について>

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してネットショップを運営するノウハウを発信しています。



・オウンドメディア「BASE U」 : https://baseu.jp

・「BASE」公式X @BASEec : https://x.com/BASEec

・Instagram @BASEec : https://www.instagram.com/baseec

・「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity: https://x.com/BASEecCommunity

