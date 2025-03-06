『UiPath Community MVP 2025』認定者決定

UiPath株式会社

エンタープライズ自動化・AIソフトウェア(https://www.uipath.com/ai/ai-at-work)のリーディングカンパニーUiPath株式会社（本社：東京都千代田区、カントリーマネージャー：南 哲夫、以下「UiPath」）は、UiPathユーザーの中で特に優れた功績を挙げた個人を表彰する「UiPath Community MVP 2025」の認定者を発表しました。

UiPath Community MVPは、UiPath のAIを活用した自動化の分野で卓越した技術力と情熱を持ち、その知見を積極的に共有しUiPathコミュニティへの多大な貢献を行ったプロフェッショナルを認定しています。認定者は、UiPath製品の進化に影響を与える貴重なフィードバックを提供する、自動化の先駆者であり、発見、自動化、運用の製品カテゴリごとの専門分野にて選定されます。

【日本の UiPath Community MVP 2025認定者一覧】

Core Automationカテゴリ

Core Automationカテゴリは、UiPath Studio、UiPath Studio Web、UiPath Robot、UiPath Orchestratorの製品機能と実践的な活用手法に対する深い知見を有します。

認定者一覧 （五十音順、敬称略）

田辺三菱製薬プロビジョン株式会社 佐々木 孝之

株式会社オプテージ 末武 陽一

宮城 晋二

Discoverカテゴリ

Discoverカテゴリは、Automation Hub、Task Mining、Process Miningの機能と実践的な活用方法に対する深い知見を有します。

認定者一覧 （五十音順、敬称略）

株式会社クレスコ 吉田 将明

Intelligent Document Processing and AI Centerカテゴリ

Intelligent Document Processing and AI Centerカテゴリは、UiPath Document Understanding、UiPath AI Center、UiPath Communications Miningの製品機能と実践的な活用手法に対する深い知見を有します。

認定者一覧 （五十音順、敬称略）

コベルコシステム株式会社 眞鍋 忠喜

TIS株式会社 矢倉 峻

Test Suiteカテゴリ

Test Suite カテゴリは、UiPath Test Suiteの製品機能と実践的な活用手法に対する深い知見を有します。

認定者一覧 （五十音順、敬称略）

富士ソフト株式会社 塩見 潤

【UiPath Community MVPプログラム について】

UiPath Community MVPプログラム(https://community.uipath.com/mvp/)は、2019年9月より開始したプログラムです。UiPathコミュニティにおける情報発信や、グローバルにオートメーションを拡がる未来に向けて活動をする人たちの中で、著しい活躍をされているプロフェッショナルをUiPath Community MVPとして認定します。

MVPとして認定されたユーザーは、UiPathの製品・テクノロジーに対して豊富な知識・情熱を持ち、周囲にもUiPathの価値を届けたいという強い思いを抱くディベロッパーまたはCoEです。

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、人間の知能をより一層高度に模倣するAIテクノロジーを開発し、企業の運営、革新、競争の方法を変革しています。UiPath Platform(TM)は、エージェント、ロボット、人間、モデルがシームレスに統合され、自律性とよりスマートな意思決定を促進する、エージェンティックオートメーションの新時代への移行を加速します。UiPathは、セキュリティ、精度、レジリエンスを重視し、AIが人間の可能性を高めて業界に革命を起こす世界の構築に取り組んでいます。詳細については、www.uipath.com/ja(https://www.uipath.com/ja) をご覧ください。

UiPathはUiPath社の米国およびその他の国における商標です。また、すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。これらの名称、商標およびブランドの使用は、承認を意味するものではありません。