世界緑茶コンテスト最高金賞受賞「台湾烏龍茶 炭紀」をFOODEX JAPAN 2025に出展

株式会社 DHA Corporation

株式会社DHA Corporation (本社:東京都港区、代表取締役:訒嘉堂) は、2025年3月11日(火)~14日(金)に東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN 2025」に、「台湾烏龍茶 炭紀(たんき)」を出展いたします。炭紀の茶葉は日本の「世界緑茶コンテスト」で最高金賞を、またフランス、ベルギーでの国際的な賞も受賞しています。

会期中は、台湾南投県の茶園「隆輝茶房(りゅうきさぼう)」から茶師が来日。栽培から製茶まで自身が手がける『炭紀~四季シリーズ』ほか7種類の台湾烏龍茶の試飲を提供いたします。また、ブースでは、茶師による龍眼の木の炭を使用した茶葉焙煎を実演いたします。ていねいに作られた茶葉から生まれる、台湾烏龍茶の優美な香りと味わいを、ぜひ当社ブースでご体感ください。

【炭紀について】

炭紀~四季シリーズ三代にわたる伝承の焙煎技術を持つ台湾老舗茶農家直販

茶園初代の訒修仁氏は、1960年代に茶葉の生育に理想的な南投県松柏嶺で茶焙煎を開始。1982年からは栽培から製造まで一貫して手がける茶房となりました。現在「隆輝茶房」三代目の親族が、日本で「台湾烏龍茶 炭紀」を日本の皆様にご紹介しています。

龍眼の木の炭で手焙煎した茶葉

炭紀の茶葉は、龍眼(りゅうがん)の木の炭を用いた、独自の炭火手焙煎製法で作られます。カフェインや苦味、雑味が抑えられ、芳醇な香りとまろやかな甘味を引き出し、そこに龍眼独特の甘い香りが重なることで、炭紀だけの特別な味わいに仕上がります。手焙煎だからこそ生まれる、優美な味わいをお楽しみください。

炭との深いつながりから生まれたブランドロゴ

炭紀のブランドロゴにある赤い花のようなマークは、木炭の断面(花炭)をデザインしたものです。龍眼の木の炭が、焙煎によって赤々と燃える様子を採り入れることで、炭紀の茶葉と炭との特別なつながりを表現しています。

【商品概要】

花炭『炭紀~四季シリーズ』

日本の春、夏、秋、冬、四季の移ろいを、4種の個性異なる台湾烏龍茶で表現しました。

炭火焙煎 四季春茶

【春】 炭火焙煎 四季春茶(しきしゅんちゃ)

華やかな芳香に包まれたまろやかですっきりとした飲み口。芽吹きの春を思わせる生き生きとした味わいと心躍るフローラルの華やかな香り。

炭火焙煎 紅烏龍茶

【夏】 炭火焙煎 紅烏龍茶(べにうーろんちゃ)

エキゾチックでトロピカルなフルーツの香りあふれる、コクのある味わい。まろやかで濃厚ながら爽やかな飲み口で、アイスティーにも最適です。

炭火焙煎 金萱茶

【秋】 炭火焙煎 金萱茶(きんせんちゃ)

ふんわりと甘いミルクを思わせる芳香と、柔らかな秋の陽射しを思わせる、金木犀のようなほのかな花香。まろやかでやさしい味わいです。

炭火焙煎 烏龍茶

【冬】 炭火焙煎 烏龍茶(うーろんちゃ)

深煎りだからこそのコクと旨味、最後のひとくちまで続く感動と余韻。まろやかな中にほのかに漂うスモーキーなニュアンスが、甘味と共にじんわりと染みわたります。

■50g缶

内容量:各50g 価格:2,480円(税込)

■ティーバッグ

内容量:3g x 10個 価格:1,980円(税込)

内容量:3g x 5個 価格:1,080円(税込)

原材料:茶(半発酵茶)/原産国:台湾

ティーバッグ(10個入り)ティーバッグ(5個入り)水出しもおおすすめです『高級茶葉シリーズ』

限られた地域と期間で生産される、希少な手摘みの茶葉を使用。パッケージデザインは、

伝統的な炭火焙煎で使用する龍眼の木炭をイメージしました。

大禹岭高冷茶

大禹岭高冷茶(だいうりょうこうれいちゃ)

年間を通して霧がかかり湿度の高い、標高2400メートルの高地にある茶畑、大禹岭(だいうりょう)で生産される茶葉。

冬から春のみに収穫されるため生産量がごくわずかで希少性が大変高く、台湾茶の中でも最高級とされています。

苦味や雑味が少なく、まろやかで旨味と甘味に富み、香り高いのが特長です。

内容量:30g(5g×6pcs)個包装 価格:4,860円(税込)

原材料:茶(半発酵茶)/原産国:台湾

阿里山青心烏龍茶

阿里山青心烏龍茶(ありさんせいしんうーろんちゃ)

お茶の名所・阿里山の、標高1500~1700メートルの茶園で育まれる高貴な味わい。午後には一帯を霧が覆う独特の気候の中、茶葉はゆっくりと育まれます。時間をかけて育てられた柔らかく厚みのある茶葉は、まろやかな味わい、なめらかな喉越し、芳醇で高貴な香りと深い余韻を醸し出します。

内容量:30g(5g×6pcs) 価格:3,780円(税込) 個包装

原材料:茶(半発酵茶)/原産国:台湾

阿里山金萱烏龍茶

阿里山金萱烏龍茶(ありさんきんせんうーろんちゃ)

お茶の名所・阿里山の標高約1300~1500メートルの茶園で育まれる豊かな味わい。日照時間の少ないためこの地で、茶樹はゆっくりと育まれます。茶葉に含まれる苦味が少なく、トウモロコシのようなほのかな甘味と香り、ふんわりとしたミルクを思わせるまろやかで上品な香りと深い余韻を醸し出します。

内容量:30g(5g×6pcs)個包装 価格:2,700円(税込)

原材料:茶(半発酵茶)/原産国:台湾

ギフトにもおすすめの贈答用箱入りセットギフト用4缶セットギフト用2缶セット

炭紀公式オンラインショップでは、ティーバッグタイプをはじめ、贈答用におすすめの2缶セット、4缶セット(ともに化粧箱入り)なども取り揃えております。

「台湾烏龍茶 炭紀」公式サイト: https://www.teagraphy.jp

【「隆輝茶房」とその歴史】

阿里山茶園隆輝茶房の古い写真

「台湾烏龍茶 炭紀」を手がける「隆輝茶房」は、北回帰線のほぼ真上、台湾最高峰の山・標高3952メートルの南投県玉山地域に茶園があります。熱帯気候で1日の寒暖の差が激しく、午後には一帯を霧が覆います。

三代目茶師 訒蒴亮

隆輝茶房の初代、訒修仁氏は1960年代、茶葉の生育に理想的なこの地で茶の栽培を開始。1982年からは生産から製造まで一貫して手がける茶房となりました。茶葉の味わいを引き出す龍眼炭火手焙煎にこだわり、創業当初から高い評価を得てきました。

【受賞履歴】

炭紀の茶葉は、日本の「世界緑茶コンテスト」最高金賞、フランスの「Teas of the World International Contest」金賞、ベルギーの「Superior Taste Award」3つ星など、数々の受賞歴を誇ります。

■公益財団法人世界緑茶協会主催(https://www.o-cha.net/index.html)

「世界緑茶コンテスト」

世界各国から斬新で未来を感じるお茶商品が集まる日本開催のコンテスト

2020年:

最高金賞 「炭紀~四季シリーズ」

炭火焙煎 四季春茶/紅烏龍茶/金萱茶/烏龍茶

2020年:金賞 「阿里山金萱烏龍茶」

2021年:

最高金賞 「阿里山青心烏龍茶」「阿里山金萱烏龍茶」「炭火焙煎紅烏龍茶」

最高金賞2020 金賞2020 最高金賞2021

■AVPA(the Agency for the Valorization of Agricultural Products)主催(https://www.avpa.fr/)

「Teas of the World」

フランスの農産物の価値向上機関によるお茶の国際コンテスト

2020年:金賞「阿里山金萱烏龍茶」

銀賞「炭火焙煎 烏龍茶」

2021年:銀賞「炭火焙煎 紅烏龍茶」

銅賞「阿里山青心烏龍茶」

■International Taste Institute(ITI)主催(https://www.taste-institute.com/)

「Superior Taste Award(優秀味覚賞)」

ベルギーの国際味覚審査機構による認証

2023年:三つ星 「凍頂烏龍茶(手工炭焙濃香型)」

※日本未発売

三つ星 ITI2023

「台湾烏龍茶 炭紀」公式サイト(https://www.teagraphy.jp)

Instagram: 炭紀_台湾烏龍茶

@TEAGRAPHY.JP

「台湾烏龍茶 炭紀」を紹介するYouTube動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sqkWzff0Fgk ]

【展示会出展概要】

名 称:「FOODEX JAPAN 2025」(第50回 国際食品・飲料展)

開催日程:2025年03月11日(火) ~ 2025年03月14日(金)

開催時間:9:30~17:00(最終日16:30まで)

開催会場:東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-11-1)

主 催:一般社団法人 日本能率協会

小間位置:南2ホール S02-A05

「FOODEX JAPAN 2025」 公式HP(https://www.jma.or.jp/foodex/)

※業界関係者の方のみご入場いただけます。詳細はHPでご確認ください。

2024年の出展ブース株式会社DHA Corporationについて

食品飲料事業、通信事業の2事業を軸に展開。

2021年より当社が炭紀の日本総代理店となり、日本の皆様に美味しい台湾茶をお届けしています。

炭紀の台湾茶取り扱いについて

炭紀ブランドの小売商品、業務用の仕入ご要望は、下記までご連絡ください。

株式会社DHA Corporation 担当: 食品飲料事業 筧(かけひ)

メールアドレス: support@dhacorp.jp

【会社概要】

社名:株式会社DHA Corporation

本社所在地:〒105-0014 東京都港区芝1丁目10-13 芝日景有楽ビル6階

代表取締役:訒嘉堂

設立:2017年4月3日

事業内容:食品飲料事業/電気通信事業

関連HP:

株式会社DHA Corporation(https://dhacorp.jp/)

Nippon SIM for Japan(https://dhacorp.jp/)

DHA Mobile(https://dhacorp.jp/)

DHA SIM(https://dhacorp.jp/)