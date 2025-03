『セブンナイツ ポケット』ウェブトゥーン『華山帰還』とシーズン2コラボアップデートを実施

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、スマートフォン向け新作放置系RPG『セブンナイツ ポケット』(略称:セナポケ)において、3月6日(木)に、 ウェブトゥーン『華山帰還』とのシーズン2コラボアップデートを実施いたしました。

◆『華山帰還』とは

大華山派・13代門弟として天下最強と謳われた男、梅花剣尊「青明」 世を脅かした悪鬼「天魔」を討ち倒すも相打ちとなり命を落としたー ...はずがなぜか目を覚ますと乞食の姿に!? 「天魔」が倒されてから百年後の世界に転生した「青明」 今度こそ完全無欠な勝利を目指す!スカッとする天下無双快進撃が始まる!!

◆新レジェンドヒーローとして『華山帰還』から「梅花剣尊」をはじめとした6体のコラボキャラが登場

昨年3月に実施された『華山帰還』コラボ以来1年ぶりのコラボイベントを開催いたします。

本アップデートより、人気ウェブトゥーン『華山帰還』から「青明」、「白天」、「劉怡雪」、「尹宗」、「趙傑」の5体のコラボキャラクターが新レジェンドヒーローとしてより強力になり『セナポケ』の世界に再参戦します。

さらに、今回のコラボアップデートでは「梅花剣尊」も新レジェンドヒーローとして登場いたします。

本アプデ―トより『華山帰還』コラボを記念した多数のイベントを開催いたします。

ゲームにログインするだけで、「梅花剣尊」をはじめとした「青明」、「白天」、「劉怡雪」、「尹宗」、「趙傑」の6体のレジェンドヒーローを獲得できる「『華山帰還』スペシャルログインイベント」を24日まで開催いたします。

また、「四川當家練武場」 を背景に展開されるコラボダンジョンイベント 「華山帰還:當磈」 も同時開催いたします。このダンジョンでは、「當磈」がボスキャラとして登場し、ダンジョン攻略で獲得できるアイテムを使用して、「青明」のコスチューム「夜行服」 や 「『華山帰還』ヒーロー召喚券2」、「『華山帰還』ヒーロー選択券2」 などと交換することが可能です。

さらに、ゲーム内のミッションのクリア報酬として「白天」、「劉怡雪」、「尹宗」、「趙傑」などのコラボキャラクターを獲得できる 「『華山帰還』チャレンジパス1」 イベントや、イベント期間中に獲得できる素材を使用して成長アイテム 「混元丹」 などと交換できる 「エルガの釜イベント」、ゲーム内ミッションを達成すると『華山帰還』レジェンドヒーロー5体の召喚に使用できる「『華山帰還』イベント召喚券」 を入手できる 「『華山帰還』スペシャルミッションパス」 も登場いたします。

◆『セブンナイツ ポケット』とは◆

『セブンナイツ ポケット』は、2014年にサービスを開始し、全世界で6,000万ダウンロードを記録したネットマーブルを代表する人気ゲーム『セブンナイツ』のIPを活用して開発した放置系RPGです。「低容量」、「低スペック」、「簡単なゲーム性」を前面に打ち出した本作では、プレイヤーは原作の隠されたストーリーや拡張された世界観を体験することに加え、かわいい小さなキャラクターとして生まれ変わった『セブンナイツ』ヒーローを収集して育成する楽しさを味わうことができます。

■『セブンナイツ ポケット』アプリダウンロード

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/seven-knights-idle-adventure/id1658717149

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.skiagb

◆『セブンナイツ ポケット』について◆

[ タイトル ]セブンナイツ ポケット

[ ジャンル ] 放置系RPG

[ 提 供 ] Netmarble Corp.

[ 開 発 ] Netmarble Nexus Inc.

[ 対応OS ] iOS / Android

[ サービス開始日] 2023年9月6日

[ 価 格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

