»³¸ý¸©½é¾åÎ¦¡ª¥·ー¥âー¥ë²¼´Ø¤ËÅ¹ÊÞ¿ôÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¥×¥é¥¹²¼´ØÅ¹¡Ù3/6Àè¹ÔÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¹¥¿ー¥È!
»³¸ý½é¾åÎ¦¡ªÁ´£·ÂÇÀÊ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¸â»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁêÀî¿¿ÂÀÏº¡¡°Ê²¼¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¥×¥é¥¹²¼´ØÅ¹¡Ù¤¬2024Ç¯5·î¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡£3·î6Æü¤è¤êÀè¹ÔÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:±ÝËÜ¹Í½¤¡¡°Ê²¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ)¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¤Ï2028 Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃæ¹ñ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¤Ç20 Å¹ÊÞ¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¥×¥é¥¹²¼´ØÅ¹¡×¤Ï»³¸ý¸©¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¤Î±¿±ÄÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï5Å¹ÊÞÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿´Û¤Î±¿±Ä¤È¿Æ»Ò»°À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥´¥ë¥Õ¿Í¸ý¤ÎÁýÂç¤òÄÌ¤¸¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤ä¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¥×¥é¥¹²¼´ØÅ¹¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¥×¥é¥¹¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÄê³ÛÀ©¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡ßÄÌ¤¤ÊüÂê¡¦ÂÇ¤ÁÊüÂê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ºÇ¿·µ¡´ï¤Î¥¹¥¤¥ó¥°²òÀÏµ¡¡¦ ÃÆÆ»Â¬Äê´ï¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ³ÆÅ¹¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÉ¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤òÌµÎÁ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥´¥ë¥Õ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡¦Â³¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¾åÃ£¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ú¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¡¢½÷À¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¤¨¤ë½é¿´¼Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½¼¼Â!!
¡ú¿·µ¬Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
¡ú¼õ¹ÖÀ©¸Â&²ó¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë
¡ú¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö&¥·¥åー¥º¤ÏÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë¤¢¤ê
¡úÁ´ÂÇÀÊ¥¹¥¤¥ó¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë²òÀÏµ¡ÉÕ¤
¡úÅ·¸õ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
¡ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿3¤Ä¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£Å¹ÊÞÌ¾:¥¹¥Æ¥Ã¥×¥´¥ë¥Õ¥×¥é¥¹²¼´ØÄ®(https://www.stepgolf.co.jp/store/kanonshinmachi_top/)
¢£½êºßÃÏ:»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔÅìÂçÏÂÄ®1-1-47¡¡¥·ー¥âー¥ëÃó¼Ö¾ì¿·´Û¥Ó¥ë1³¬ 103¹æ
¢£ÅÅÏÃ¡§083-249-6562
¢£Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
¢£ÂÇÀÊ¿ô:5 ÂÇÀÊ Á´ÂÇÀÊ¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°²òÀÏµ¡¡¦ÃÆÆ»Â¬Äê´ï¡ÊGTRAK¡Ë
¢£±Ä¶È»þ´Ö :Ê¿Æü 13:00~21:00 µÙ·Æ 16:00~16:50
ÅÚÆü½Ë 9:00~19:00 µÙ·Æ 14:00~14:50
ÄêµÙÆü ²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü
¡¦Æþ²ñ¶â :43,780 ±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¥»¥ë¥Õ¥³ー¥¹¤Ï 21,780 ±ß(ÀÇ¹þ)
<·î²ñÈñ>
¥ì¥Ã¥¹¥ó¥³ー¥¹
¡¦Ê¿Æü¥Ç¥¤¥×¥é¥ó¡¡6,980±ß(ÀÇ¹þ7,678±ß)¡¡Ê¿Æü13:00～16:00
¡¦Ê¿Æü¥×¥é¥ó¡¡¡¡¡¡8,980±ß(ÀÇ¹þ9,878±ß)¡¡Ê¿Æü13:00～21:00
¡¦Á´Æü¥×¥é¥ó¡¡¡¡¡¡9,980±ß(ÀÇ¹þ10,978±ß)¡¡Ê¿Æü13:00～21:00/ÅÚÆü½Ë9:00～19:00
¢¨Á´Æü¥×¥é¥ó¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥à¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë»£±Æ¡¦ÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
<¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè>
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¡¡¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°»ö¶ÈÉô
Ã´Åö: ¿¹ÌÚ¡Ê080-5502-0145¡Ë
E-mail:moriki.y@studioai.jp