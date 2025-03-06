¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎUX¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡ÖÂè10²ó ´ë¶È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ç¡Ö¥æー¥¹¥µ¥Ýー¥È¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¡¡¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡Ö°ÜÆ°¤Ëº¤¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Î²»À¼¥Ê¥Ó¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡¡～»È¤¦¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤ë¡ØUX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤ò³Ø¤Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×～¡×¤¬¡¢Åìµþ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦»ÔÌ±³èÆ°¥»¥ó¥¿ー¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè10²ó´ë¶È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥æー¥¹¥µ¥Ýー¥È¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ë¶È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤òÉ½¾´¤·¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹Êó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¿Í¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤ÈÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Î¶¨Æ¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢Åö¼Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î»ëÅÀ¤ÇÌäÂê¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡ÖUX¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¤ÈÊ¸µþ¶è¤¬Ï¢·È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¢¥×¥È¥×¥Ã¥È¤ËÆ³¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ïー¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦»ÔÌ±³èÆ°¥»¥ó¥¿ーWeb¥µ¥¤¥È ¡ÖÂè10²ó ´ë¶È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¼õ¾Þ´ë¶È¡§https://www.tvac.or.jp/kigyo/news/9_1.html
¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Î³èÆ°¡¡¡Ö¾®³ØÀ¸¸þ¤±UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× Ê¸µþ¶è¡ß¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡×¡§
https://jpn.pioneer/ja/strengths/design/activities/activities04/?ad=pr
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢»ö¶È³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¶µ°é»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£