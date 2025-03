360Channel¤ÎWEBmetaverse¡¢Web3µ¡Ç½¤Î³È½¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢NFT¤Î¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òLINE¤ËÅý¹ç¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±SaaS ¡È¥­¥ê¥Õ¥À¡É ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢LINE¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ±þ

株式会社360Channel

株式会社360Channel(本社:東京都港区、代表取締役社長:小松恵司、以下360Channel)の ”WEBmetaverse”は、キリフダ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:赤川 英之、以下、「キリフダ」)と連携し、NFTの販売からLINEマーケティング支援、メタバース内での活用まで一気通貫したトータルサポートサービスの提供を開始いたします。

■メタバースにおける課題とWEBmetaverseのソリューション

メタバースプラットフォームにおける体験に必要なデバイスは、ヘッドマウントディスプレイやPCが必要となり、またユーザーは日本国内外で乱立する各プラットフォーム側の提供するアプリケーションのダウンロードや、会員登録をする必要があり、既存プラットフォーム側の抱えるユーザー(主にゲーム / VRユーザー)以外への認知やアクセス拡大、各企業・サービスへの囲い込みやファンダム形成が難しい状況です。

“WEBmetaverse“は、高品質な3D空間と、高い操作性、自由度の高いカスタマイズ性を兼ね備える、360Channel独自のブラウザ版メタバースシステムとなり、各種アプリケーションのダウンロードが不要で、URL・QRコードなどから簡単にアクセスが可能です。自社ドメインでのサービス公開が可能で、プラットフォーム側の仕様に制限されないコンテンツや独自の機能(ゲーミフィケーション等)を、自社ホームページを持つ感覚で構築可能です。これにより企業・サービスへの囲い込み・ファンダム形成が可能なオウンドメタバースの運営が可能となります。

♢WEBmetaverse詳細はこちら|URL: https://lp.webmetaverse.jp/

■NFTにおける課題とキリフダのソリューション

これまでのNFTにおける課題は、ユーザーがNFTを簡単に保有・取り扱うこと、また事業者が継続的にNFTをマネタイズやマーケティング活用することが難しいという点です。

“キリフダ“は、NFTの発行・配布・認証・売買機能を備え、NFTを取り扱うユーザー体験を全てLINEで完結させ、NFT保有者とのコミュニケーションを既存のLINE公式アカウント上で行うことができるソリューションです。ユーザーはNFTの煩雑なユーザー体験を意識せずデジタルコンテンツを取り扱うことができ、事業者は既存のマーケティングチャネルでNFTを活用し、ユーザーに新しいバリューを提供できます。

■WEBmetaverseとキリフダとの連携によるポイント

今回“WEBmetaverse“と“キリフダ“の連携により、メタバースとNFT業界が相互に抱える課題である、集客・ファンダム形成・マネタイズまでを一気通貫で行うことが可能となります。

- 公式LINEを通じたメタバースの認知拡大- - 日本で広く普及しているLINEを活用し、企業メタバースの周知を行うことで認知向上に繋げます。また、WEBmetaverseのURL1つでメタバース空間に簡単にアクセスできる特徴を活かし、アプリのダウンロードをすることなくユーザー様にLINEのリンクからワンクリックで簡単にメタバースをご体験いただけます。- LINE認証による信頼性の向上- - LINE認証を可能にすることで、ブロックチェーンや暗号資産に詳しくないユーザー様でも簡単にNFTを購入・利用できる仕組みを提供できます。- - 複雑な手順を踏むことなく、LINEの企業公式アカウントを通じて、サービスやイベントの参加、各種コンテンツ課金などを安心してご利用いただけます。- NFTを活用した新たなマネタイズ手法- - チケッティングやファンダム育成など、NFTによるリアルとメタバースをつなぐ多様な収益モデルの構築を提案します。■“キリフダ” × “WEBmetaverse”使用の流れと連携施策例

1. LINEでのNFT取得例

2. “キリフダ”דWEBmetaverse”連携施策例

(1)NFTチケッティング連携

NFTをデジタルチケットとして販売し、NFT保有者だけが参加できるイベントやメタバース体験を提供します。

(例)NFTチケットを活用した特別な体験

- LINEでNFTチケットを購入(クレジットカード決済対応)- メタバース入室時にNFT保有チェックを実施- NFTホルダー限定のイベント・有料展示ルームへアクセス

NFTを「単なるチケット」ではなく、「特別な体験への鍵」として活用し、ファンやユーザーに新たな価値を提供します。

(2)ファンダム育成

NFTを活用したファングッズや特典を通じて、ファンの継続的な関心を引き、コミュニティを強化します。

(例)NFTを活用したファン体験の流れ

- LINEでNFTアイテムを受け取る- メタバース入室時にNFT保有チェックを実施- WEBmetaverse内のイベントに参加することで、NFTが成長→ 参加履歴がデジタルスタンプラリー形式で刻まれ、世界で一つだけのNFTに進化

NFTにストーリー性や成長要素を持たせることで、「動的なデジタルアイテム」として進化し、長期的に楽しめる仕組みを提供します。

“キリフダ” × “WEBmetaverse” の連携でNFTやメタバースをより身近なものにし、企業やユーザーに新たな体験とマネタイズの機会を提供します。

360Channelは、新技術の検証、導入に積極的に取り組んでおります。今後も企業と消費者の新しい接点を作り、メタバースの可能性を拡大させるべく事業を展開して参ります。

【キリフダ 概要】

NFTに関わるユーザー体験をLINEで完結させるサービス“キリフダ“はNFTの受け取りに必要なウォレット生成から配布・所有確認などの機能を一元的に提供するSaaSです。マスマーケティングやセグメントマーケティングにNFTを活用したい事業者を包括的にサポートいたします。

“キリフダ“ではNFT活用に必要な以下のような機能をサポートしています。

・LINEで完結するノンカストディアルウォレット

・NFTの配布機能

・NFTの販売機能(クレジットカード対応)

・NFTの所有認証機能

・NFTの一覧機能

・NFTの譲渡機能(今後実装予定)

*ユーザーや事業者は暗号資産を一切持たず、ご利用いただくことが可能です。

♢サービスサイト|URL:https://kirifuda.io/service/kirifuda

【キリフダ株式会社概要】

■社名:キリフダ株式会社

■所在地:東京都中央区銀座1丁目12番4号

■設立:2022年3月14日

■資本金:1501万円(資本準備金を含む)

■代表者:代表取締役社長 赤川英之

■事業内容:ブロックチェーン事業、NFT事業

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは、XR技術を活用した総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業を展開し、あらゆる業界の品質向上や課題解決に向けてトータルサポートを提供する企業です。



【総合XRプロデュース事業:VR PARTNERS】

XRに関する多様なニーズに応え、プランニングからイベントプロモーション、効果測定まで一貫した施策を提案します。3DCG空間制作やメタバースシステム、AR/VRコンテンツ(プラットフォーム、研修システム、内覧システム)の企画・開発をワンストップで提供。また、年間500本以上のVR動画制作で培った知見を活かし、VR動画の企画・撮影・制作・LIVE配信サービスも展開しています。

■HP:https://corp.360ch.tv/

■お問合せ先:https://partners.360ch.tv/contact/



【メタバース事業】

1.WEBmetaverse

“WEBmetaverse”は、インストール不要で高品質な3D空間、優れた操作性、カスタマイズ性を備えた360Channel独自のメタバースシステムです。「ウェブサイト感覚で、1社に1つのメタバース空間を」をコンセプトに、URLをクリックするだけで、スマホ、PC、XR端末(Apple Vision Pro、Meta Quest 3、PICO4)で簡単にアクセスでき、オリジナルドメインの取得も可能。最短1ヶ月で、自社ホームページを持つ感覚でメタバース空間を開設できます。

■HP:https://lp.webmetaverse.jp/

■お問合せ:https://lp.webmetaverse.jp/#contact



2.Pixel Canvas

Pixel Canvasは、高品質なグラフィックと多彩なコンテンツを備えた、Webブラウザ向けのメタバースプラットフォームです。Unreal Engine 5のクラウドレンダリングにより、超高解像度かつ大容量な空間構築を実現。3Dエディタで仮想空間をスピーディーに作成できます。

■HP:https://partners.360ch.tv/pixelcanvas/

■お問合せ:https://partners.360ch.tv/contact/



【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。採用情報はこちらのページでご確認いただけます。

■採用ページ:https://partners.360ch.tv/recruit/



【株式会社360Channel 会社概要】

■社名:株式会社360Channel(ヨミ:サンロクマルチャンネル)

■HP:http://corp.360ch.tv/

■所在地:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

■設立:2015年11月2日

■資本金:2.88億円(資本準備金含む)

■代表者:代表取締役社長 小松 恵司

■事業内容:総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社360Channel 広報担当:pr_ml@360ch.tv



(C) 2016-2025 360Channel, Inc.

(C) COLOPL, Inc.

※360チャンネル\サンロクマルチャンネル、360Channelのロゴ(「36」)は株式会社コロプラの商標または登録商標です。

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。