¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó¡¡¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô»ýÂ³²½Êä½õ¶â2025Ç¯ÅÙÌµÎÁÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¡ª3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～
Êä½õ¶â¤Î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤À¤ì¤â¤¬ÁÛ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50²¯±ß°Ê¾åÊä½õ¶â¤Î¿½ÀÁÁí³Û¤È1,300·ï°Ê¾å¤Î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-6-2¥¨¥¯¥éー¥È½ÂÃ«¥Ó¥ë4F¡Ë¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô»ýÂ³²½Êä½õ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô»ýÂ³²½Êä½õ¶â2025Ç¯ÅÙÌµÎÁÀâÌÀ²ñ¥¦¥§¥Ó¥Êー
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô»ýÂ³²½Êä½õ¶â¡Ö°ìÈÌ·¿ ÄÌ¾ïÏÈ¡×¡¢¡ÖÁÏ¶È·¿¡×¤Î¸øÊç¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô»ýÂ³²½Êä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿½ÀÁÍ×·ï¡¢»È¤¤Æ»¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤Ê¤ÉÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤Î¥×¥í¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¡¢µ®¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤Î¿½ÀÁÏÈ¤¬¼«¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×
¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò¥×¥í¤¬²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£³«ºÅ³µÍ×
- Æü»þ¡§2025Ç¯3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～14:00
- ³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô»ýÂ³²½Êä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä´ë²èÃ´Åö¼Ô
ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://hubs.li/Q039mJ140)¤«¤é
ーーーーーーーーーーーーーーーー
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥ó
¢£ÀßÎ©¡§2017Ç¯7·î¡¡https://reali-zation.com/
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹³À¡¡ÍÎÊ¿
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Êä½õ¶â¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
¥ê¥¢¥ê¥¼¥¤¥·¥ç¥óÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹
¡¦¸æ¼Ò¤ËÅ¬¤·¤¿Êä½õ¶â¤òAI¤¬Ëè·î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡https://hubs.li/Q02VB8tn0
¡¦¸æ¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êä½õ¶â¤ÎÀìÌç²È¸¡º÷ ¡¡https://hubs.li/Q02jgHG50
¡¦ÃÏ°è¤ä¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤éÊä½õ¶â¸¡º÷ ¡¡https://hubs.li/Q02jgHHD0
ÊÀ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊä½õ¶â¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×°Ê³°¤ÎÌ¾¾Î¤¬¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµ´Ø·¸¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¥¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊä½õ¶â¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¥í¥´
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊä½õ¶â¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å(https://hubs.li/Q032pZdh0)
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡¡¡¡Âè£¶£¸£¶£·£²£±£¶¹æ