¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»°É©UFJ¥Ë¥³¥¹¡¢Visa¥«ー¥É²ñ°÷¸þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖAgoda¡×¤Ç½ÉÇñÎÁ¶â¤¬ºÇÂç20¡ó³ä°ú¤Ë¡ª
»°É©UFJ¥Ë¥³¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
»°É©UFJ¥Ë¥³¥¹¤Ï3·î10Æü¤«¤é8·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢Visa¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»°É©UFJ¥«ー¥É¡¦MUFG¥«ー¥É¡¦DC¥«ー¥É¡¦NICOS¥«ー¥É¤Î¸Ä¿Í²ñ°÷¡ÊÄó·È¥«ー¥É¤ò´Þ¤à¡Ë¸þ¤±¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖAgoda¡Ê¥¢¥´¥À¡Ë¡×¤¬¼è¤ê°·¤¦¹ñÆâ³°¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡Ê¢¨1¡Ë¤ä¥×¥é¥ó¤Ç¤Î¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¡Ê¢¨2¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç½ÉÇñÎÁ¶â¤Î20%¡Ê¾å¸Â20,000±ß/²ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡Ê¹ñÆâ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÇÆ±8%¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËËÜ´ë²èÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ë¸ÂÄê
¡Ê¢¨2¡Ë´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¡¢¥Þ¥«¥ª
¡¡
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÁØ¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Î´µ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
¡ãÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ä 3·î10Æü(·î)¡¡¸áÁ°10»þ30Ê¬³«Àß
https://www2.cr.mufg.jp/newsplus/campaign/c01/20250310_1.html
°Ê¾å