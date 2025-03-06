¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMADE MY DAY¡× 2025.3.3 Debut¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤â³«ºÅ

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MADE MY DAY
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Morning Glow Tulle Tops¡¡\8,990 (tax in)
Veiled in Aura Tulle Vest¡¡\8,990 (tax in)
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Gather & Frill Essence Tops \7,990 (tax in)
Style Your Sparkling Story Set \9,990 (tax in)
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