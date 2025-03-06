´õ¾¯¤Ê¥ª¥ê¥´Åü¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê´ð¼ÁÆÃÀ­¤ò»ý¤Ä¿·µ¬¹ÚÁÇ¤òÈ¯¸« ～¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÅüº¿¤Î¹çÀ®¡¢ÍøÍÑ¤Î²ÄÇ½À­¤òÂó¤¯～

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Ãø¼Ô¡§Yutaka Nakazawa, Masumi Kageyama, Tomohiko Matsuzawa, Ziqin Liang, Kaito Kobayashi, Hisaka Shimizu, Kazuki Maeda, Miho Masuhiro, Sei Motouchi, Saika Kumano, Nobukiyo Tanaka, Kouji Kuramochi, Hiroyuki Nakai, Hayao Taguchi, Masahiro Nakajima
DOI¡§10.1038/s42003-025-07494-1(https://doi.org/10.1038/s42003-025-07494-1)
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