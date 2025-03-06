Áá¤¯¤â¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ùー¥°¥ë²°¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡ªÅìÉðÉÔÆ°»º¤Ï¡¢³¹¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡Ö¥Ùー¥°¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤òËÏÅÄ¶è¶ÈÊ¿£²ÃúÌÜ¤ËÍ¶Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î24Æü(¶â)Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó(R)ÅÌÊâ1Ê¬¤ËOPEN
¡¡ÅìÉð¥°¥ëー¥×¤ÎÅìÉðÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ¹À¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó(R)¼þÊÕ¤Î³¹¤ÎÆø¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡Ê¢¨£±¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ùー¥°¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ùー¥°¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ê¢¨£²¡Ë¡×¤òÍ¶Ã×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Å¹ÊÞ¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó(R)¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ùー¥°¥ëÅ¹¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î¥í¥´¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥´¥ê¥é¥Þー¥¯¡×¤¬³°ÊÉ¤ËÂç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨£±¡ËÅìÉðÉÔÆ°»º¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¤³¤È¤Þ¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡ÅìÉðÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥¿¥¦¥ó(R)¤ÎÍèË¬¼Ô¤ò¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤âÍ¶Æ³¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÆø¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤³¤È¤Þ¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÅ¹ÊÞ¤ÈÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¡Ö¤³¤È¤Þ¤Á¥é¥Ü¡×¤ò´Þ¤àÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¤³¤È¤Þ¤Á¥Ùー¥¹¡×¤ò³«Àß¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä»Ò¶¡¿©Æ²¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ËÍøÍÑ¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç12¿Í¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖT-home¡×¤âÊ£¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÅ¹ÊÞ¤äT-home¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ê¢¨£²¡Ë¡Ö¥Ùー¥°¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëGRaiL Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ÔÂ¼ ·ò¿Í¡Ë¤Ï¡¢´û¤ËÃÏ¸µ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¡¢¥³ー¥Òー¤È¾Æ¤²Û»Ò¤ÎÅ¹¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¤Ù¥¤¥¯¥Þ¥ó¡×¤Î£²Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢£³Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ùー¥°¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Ç¤Ï¡¢È¯¹Ú¤ËÌó£²Ç¯¤Î¸¦µæ¤ò½Å¤Íºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¹ÚÊì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤È¿å¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤À¹â²Ã¿åÅò¼ïÀ½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Ùー¥°¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÆ±Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ä³¹¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢ÅìÉðÉÔÆ°»º¤ÈGRaiL Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê³«Å¹¤¬¼Â¸½Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀßÌ¾¡§BAGEL FACTORY¡Ê¥Ùー¥°¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë
½»¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¶ÈÊ¿2-19-5
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡¦µþÀ®Àþ ²¡¾å¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ä¥êーÁ°¡Ë±ØA2½Ð¸ý ÅÌÊâ2Ê¬
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/p/DCJFKPTSKAg/?utm_source=ig_web_copy_link
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÅìÉðÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò:¢©130-0002 ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¶ÈÊ¿3-14-4¡¡¥Î¥Ö¥«¥ï¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô:ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÄÃæ ¹À
ÀßÎ©:2009 Ç¯ 10 ·î 16 Æü »ñËÜ¶â:1²¯±ß
TEL:03-3622-8165¡¡FAX:03-3622-8169
HP¡§https://www.tobu-re.co.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè:ÁíÌ³¥°¥ëー¥×¡¡¹ÊóÃ´Åö
Ã´Åö¼Ô:Ê¡ÅÄ
Ï¢ÍíÀè:E¥áー¥ë:y-fukuda@tobu-re.co.jp¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3622-8165