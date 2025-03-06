¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢Ansible Playbook¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSteampunk Spotter¡×¤òÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ß·µªÏÂ¡¢°Ê²¼¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯´ë¶È XLAB d.o.o.¡Ê°Ê²¼XLAB¡Ë¤ÈÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Ansible¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëAnsible Playbook¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSteampunk Spotter¡×¡Ê¥¹¥Áー¥à¥Ñ¥ó¥¯¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò2025Ç¯2·î28Æü¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÇÀµ¼°¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥á¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë²½¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¼ûÍ×¤È½ÅÍ×À¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¼¹ï¤ÊIT¿ÍºàÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬ÃÙ¤ì¤ë·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢IT¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤äInfrastructure as Code (IaC) ¤ÎÆ³Æþ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤ÊIT±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿´ë¶È³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿Steampunk Spotter¤ÏIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¹½À®´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖAnsible¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÖAnsible Playbook¡×¤ò¥¹¥¥ã¥ó¡¦¼«Æ°½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥³ー¥É¤ÎºîÀ®»Ù±ç¡¢ÊÝ¼é±¿ÍÑ»þ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Steampunk Spotter¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢IT¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó²½¤Ø¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎIT¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê¹îÉþ¤È¡¢½ÀÆð¤«¤Ä½ÓÉÒ¤ÊIT±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
Steampunk Spotter¤Î³µÍ×¤È¼ç¤ÊÆÃÄ¹
Steampunk Spotter¤Ï¡¢¥µー¥Ðー¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½À®¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Î¼«Æ°²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡ÖAnsible¡×¤È¤¤¤¦¥Äー¥ë¤Î¹½À®¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤Î¼ê½ç½ñ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡ÖAnsible Playbook¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤È¼«Æ°½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦Ansible Playbook¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Ansible Playbook¤Î¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥ì¥Ó¥åー¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- °ÂÁ´¤ÊPlaybook¤Î¼Â¹Ô¤ò¼Â¸½
Playbook¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£Playbook¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤òÍ½Â¬¤·¡¢¸ø¼°¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡¢¥³¥¹¥È¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
- ¼«Æ°²½¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎºÇÅ¬²½
¼Â¹ÔÁ°¤ËPlaybook¤ÎÌäÂê¤ò¸¡½Ð¤·¡¢¼Â¹ÔÃæ¤ËÍ½´ü¤·¤Ê¤¤¥¨¥éー¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ã³²¤äÃæÃÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢·øÏ´¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼«Æ°²½¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É
Playbook¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò¹Ô¤¦Ansible¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÌäÂê¤ÎÆÃÄê¡¢°Ü¹ÔÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Playbook¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò¿ôÊ¬¤Ç´°Î»¡£
¥é¥¤¥»¥ó¥¹²Á³ÊÂÎ·Ï
Ç¯´Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ´ÅöÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥¤¥»¥ó¥¹°Ê³°¤Ë¡¢PoC¤äÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
- Steampunk SpotterÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://steampunk.oceanbridge.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡Ö¤Ä¤«¤¨¤ëIT¤ò¡¢À¤³¦¤«¤é¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Þ¤À¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³¤³°À½¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈ¯·¡¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³«È¯¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÈÎÇä¡¦µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¿ÊÅª¡¦¸úÎ¨Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë50¼ÒÄ¶¤Î¹ñÆâÂç¼êIT¥Ù¥ó¥Àー¤òÄÌ¤¸¡¢Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë15,600¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¼è°·¤¤À½ÉÊ
- ¥ê¥âー¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Äー¥ë¡ÖISL Online¡×
- Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¥í¥°¥¤¥ó´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖUserLock¡×
- ¥í¥°´Æºº¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Äー¥ë¡ÖFileAudit¡×
- ¥Çー¥¿°µ½Ì¥½¥Õ¥È¡ÖNXPowerLite¡×
- Web²èÌÌ¶¦Í¥Äー¥ë¡ÖSurfly¡×
- ¹âÂ®¡¦Â¿µ¡Ç½¥Ó¥åー¥¢¡ÖBrava¡×
- ¼ø¶È¡¦¸¦½¤»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖMieroom¡×
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸
½»½ê¡§¢©107-0051 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-5-12 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸µÀÖºä¥Ó¥ë7³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ß·¡¡µªÏÂ
URL¡§https://www.oceanbridge.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¡±Ä¶ÈÉô
sales@oceanbridge.jp