¡ÖÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2025¡×²Ö²Ð¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈSpring Symphony¡É¤Ë·èÄê ¥¹ー¥Ñー¥«ー¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¥µー¥¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤âÈ¯É½
¡¡ÉÙ»Î»³²Ö²Ð¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2025¡×¤Î²Ö²Ð¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Æー¥Þ¤¬¡ÈSpring Symphony¡É¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»Î»³¤Ø¤Î½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¡¢ºù¤È¶¦¤Ë²Ö²Ð¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼Ö¤¬½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µー¥¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤âÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢¥2024Ç¯³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¡×¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊ£¹ç¥¨¥ê¥¢¡ÖÉÙ»Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÌÜÁ°¤ÇÂÇ¤ÁÍÈ¤¬¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î²Ö²Ð¤È¡¢¹ñºÝ¥µー¥¥Ã¥È¡ÖÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Î¡È¶¥±é¡É¤Ï¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè»°²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Îºù¤¬Ëþ³«¤È¤Ê¤ë4·î12Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ºù¡¢²Ö²Ð¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»Î»³¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈþ¤ò°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2025¡×²Ö²Ð¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡¡ÖÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2025¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈSpring Symphony¡É ¡Ê½Õ¤Î¸ò¶Á¶Ê¡Ë¤Ç¤¹¡£À¡¤ó¤ÀÌë¶õ¤Ë¹¤¬¤ëÁÔÂç¤Ê²Ö²Ð¤È¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¼ÀÁö´¶¤¬¸òºø¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸ò¶Á¶Ê¤Î¤è¤¦¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¤ò½Ë¤¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤òºÌ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê±é½Ð¡¢Ìë¶õ¤Ë´ê¤¤¤òÂ÷¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ø¤ÈÅ¸³«¡£¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ç¤Ï¡¢¸÷¤È²»³Ú¤¬¸òºø¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¤¬´ÑµÒ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡MC¤Ï¡¢Âè°ì²ó¡¦ÂèÆó²ó¤ËÂ³¤¡¢¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£ ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤ÎÃæ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ò¤è¤ê°ìÁØ¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡§Speed & Spark!¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤È⽕²Ö¡×¡Ã¥¤¥±¥Ö¥ó
¥¹¥Ôー¥É¤¬¹â¤Þ¤ë¤´¤È¤Ë²Ð²Ö¤¬ÃÆ¤±¡¢¶½Ê³¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ìë¶õ¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢£1¾Ï¡§A New Horizon¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿Àþ¡×¡Ã¥¤¥±¥Ö¥ó
¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¤ò½Ë¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡£
¢£2¾Ï¡§Joyful Spring ¡Ö½Õ¤Î´¿´î¡×¡ÃÊÒ³±ì²Ð¹©¶È
²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ìë¶õ¤Ë³«¤¯¡Ö½Õ¤Î²Ö¡×¡£
¿·¤·¤¤µ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤ò¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë½Ë¤¦¤Ò¤È¤È¤¡£
¢£3¾Ï¡§Hello and Goodbye¡ÖÊÌ¤ì¤È½Ð²ñ¤¤¡×¡Ã´Ý¶Ì²°¾®¾¡±ì²ÐÅ¹
½Ð²ñ¤¨¤ÐÊÌ¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤ì¤Ð¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¦¡£´î¤Ó¤È¼ä¤·¤µ¤¬½ä¤ê¡¢¿´¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤âµ¨Àá¤ÏÎ®¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¢£4¾Ï¡§Wish Upon the Sky¡Ö¶õ¤Ë´ê¤¤¤ò¡¦ÌÀÆü¤ò¾È¤é¤¹²Ö⽕¡×¡ÃÊÒ³±ì²Ð¹©¶È
¡ãÀ±¤Ë´ê¤¤¤ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÏ¢Æ°¡ä
Ìë¶õ¤Ø¤ÈÊü¤¿¤ì¤ë¸÷¤Î²Ö¡£¤½¤ì¤Ï´ê¤¤¤ò¾è¤»¡¢ÀÅ¤«¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡£
ÉÙ»Î¤ÎÏ¼¤Ëºé¤¯°ì½Ö¤Îµ±¤¤Ë¡¢µ§¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¡£
¥½¥é¤Ø¤ÈÆÏ¤¯¤½¤Î¸÷¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡£
¢£ÉÙ⼠»³²Ö⽕VS¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2025 ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Êー¡§Blazing Light Through Darkness¡Ö°Ç¤òÀÚ¤êÎö¤¯ßê¤á¤¡×¡Ã¥¤¥±¥Ö¥ó
¶Á¤ÅÏ¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó²»¡£°Ç¤ÎÃæ¤ò¡¢ßê¤á¤¯¥Ç¥³¥È¥é¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¥Í¥ª¥ó¤¬Ìë¤Î¶õ¤Ë¸÷¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Áö¤ëÌ´¤È¾ðÇ®¡£
Ìë¤òºÌ¤ë¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¸÷¤Î¶¥±é¡£
¢£5¾Ï¡§A New Beginning¡Ö¿·¤¿¤Ê²ê¿á¤¡×¡ÃÌîÂ¼²Ö²Ð¹©¶È
¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÁÔÂç¤Ê¶Á¤¤¬Ìë¶õ¤Ë¹¤¬¤ë¡£²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ö²Ð¤¬Éñ¤¤¡¢µ±¤¡¢¶Á¤¹ç¤¦¡£
¸÷¤ÎÀûÎ§¤¬¶õ¤òÀ÷¤á¡¢À¡¤ó¤À¥Ö¥ëー¤ä¥°¥êー¥ó¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ð²Ö¤¬ÍÙ¤ë¡£
²»¤È¸÷¤¬ËÂ¤°¡¢²ÚÎï¤Ê¤ë¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡£
¢£6¾Ï¡§Journey of Lights¡Ö¸÷¤ÎÎ¹Ï©¡× ¡ÃÊÒ³±ì²Ð¹©¶È&¥¤¥±¥Ö¥ó
Ìë¶õ¤Ë¹¤¬¤ë¸÷¤Îµ°À×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¿Í¡¹¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¡£
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö²Ð¤¬¶õ¤òÉñ¤¤¡¢´õË¾¤È½ËÊ¡¤Î¸÷¤¬Ì¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¡£
¤µ¤¢¡¢¸÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ø¡£
¡ãÌîÂ¼²Ö²Ð¹©¶È¤Î¿ô¡¹¤Î¼î¶Ì¤Î¼Ü¶Ì¤ÎÂÇÍÈ¤²¤¬·èÄê¡ä
¡¦¿·ÎÐ¤ÎÌöÆ°¡Ê2019Ç¯ Âè93²óÁ´¹ñ²Ö²Ð¶¥µ»Âç²ñ¡ÖÂç¶Ê¤Î²Ö²Ð¡×Í¥¾¡¡Ë
¡¦¥¥é¥¥éËü²Ú¶À¡Ê2017Ç¯ Âè91²óÁ´¹ñ²Ö²Ð¶¥µ»Âç²ñ¡ÖÂç¶Ê¤Î²Ö²Ð¡×Í¥¾¡¡Ë
¡¦¸¸ÁÛ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ê2014Ç¯ Âè88²óÁ´¹ñ²Ö²Ð¶¥µ»Âç²ñ¡ÖÂç¶Ê¤Î²Ö²Ð¡×Í¥¾¡¡Ë
¡¦¸Þ½Å¿ÄÊÑ²½µÆ¡Ê2023Ç¯ Âè95²óÁ´¹ñ²Ö²Ð¶¥µ»Âç²ñ¡ÖÂç¶Ê¤Î²Ö²Ð¡×Í¥¾¡¡Ë¢¨²áµî¡¢Æ±Âç²ñ¤äÅÚ±ºÅù¤ÇÊ£¿ô²ó¤ÎÍ¥¾¡Îò¤¢¤ê¡£
¡ÖÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2024¡×ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤ÎÆ°²è½é¸ø³«
¡¡Á°²ó¤Î¡ÖÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2024¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¡ÖÃÏµåµ·¡×¡ÖLADY¡×¡ÖMÈ¬¼·¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÇ¤ÁÍÈ¤¬¤ë²Ö²Ð¤Ï´ÑµÒ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¼µURL¤è¤êÆ°²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡https://youtu.be/p5qAXeJ05dw
¥¹ー¥Ñー¥«ー¤¬Â¿¿ô½ÐÁö¤¹¤ë¥µー¥¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡²Ö²ÐÂÇ¤ÁÍÈ¤²¤Þ¤Ç¤ÎÆüÃæ¤Î»þ´Ö¡¢¥¹ー¥Ñー¥«ー¤¿¤Á¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó¤äÂÎ¸³Áö¹Ô¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´õ¾¯¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤¬Â¿¿ô½¸·ë¤¹¤ë¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¢£13:00~14:00¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§ ¥¬¥ìー¥¸¡×
2022Ç¯11·î¡¢Âè1²óÉÙ»Î»³²Ö²Ð³«ºÅ»þ¤Ë¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿Ìó300Âæ¤â¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¥Ñ¥ìー¥É¡£º£Ç¯¤Ï¥«¥¤¥¨¥ó¡¢¥Þ¥«¥ó¤Ê¤É¤ÎSUV¤ä¡¢¥Ñ¥Ê¥áー¥é¤Ê¤É¤Î4¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤¬ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£200Âæ¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¥Ñ¥ìー¥É¤Ï°µ´¬¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥Ý¥ë¥·¥§¥¿¥¤¥«¥ó¡¢¥Þ¥«¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£14:00~15:10¡Ö¥µー¥¥Ã¥ÈÆÃÊÌÂÎ¸³Áö¹Ô¡×
ºòÇ¯¤ËÂ³¤º£Ç¯¤â¤´Íè¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÀèÃå100Âæ¡¢¤´¼«¿È¤Î¼Ö¤Ç¥µー¥¥Ã¥È¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¼õÉÕ¤Ï³«¾ì»þ´Ö¤Î13:00¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡£¡Ê1Âæ\5,000¡Ë
¢¨¥¯¥é¥Ö¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー»²²Ã¤ÎÊý¤Ï¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¥Ð¥¹¤Ç¥µー¥¥Ã¥È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢ー¾ðÊó¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£15:10~18:10¡ÖTHE SKY GROUP DAY¡×
Âè1²óÉÙ»Î»³²Ö²Ð³«ºÅ»þ¤Ë¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¥¹¥«¥¤¥°¥ëー¥×¡£º£Ç¯¤âÄ¶´õ¾¯¤Ê¥Ï¥¤¥Ñー¥«ー¤Ê¤É¤¬¥Ûー¥à¥¹¥È¥ìー¥È¤ò³Ý¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£A¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ËÆþ¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¼Â¼Ö¤â¶á¤¯¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µー¥¥Ã¥ÈÈÖ³°ÊÔ¡§¥Ð¥¤¥«ー¥º¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹Áö¹ÔÂÎ¸³¡Û
³«¾ì»þ´ÖÁ°¤Î12:00-13:00¤Ï¥Ð¥¤¥«ー¥º¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥¾ー¥óÁö¹ÔÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¸ÂÄê150Âæ¤Ë¥µー¥¥Ã¥È¤òÆÃÊÌ³«Êü¡£ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¥µー¥¥Ã¥È¤ÎÁö¹Ô¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡¡1·î28Æü(²Ð)Àµ¸á¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ê°·¤¤³«»Ï
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2025¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÅÏÃ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ë
2·î28Æü¤è¤êÅÅÏÃ¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤â¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§050-3092-0051¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡ÃÊ¿Æü10:00～17:00 ¢¨¥ª¥Ú¥ìー¥¿ーÂÐ±þ¡Ë
¢£¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥íー¥Á¥±¡Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä·èÄê
3·î8Æü(ÅÚ)10:00¤è¤ê¥íー¥½¥ó¥±¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://l-tike.com/event/mevent/?mid=746874
¢£³¤³°¤«¤é¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë
¡ÖKLOOK¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤Î·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¾ðÊó¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³§ÍÍ¤ä³¤³°ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤â¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://x.gd/dER3i
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fujisanhanabi.com/fujimotorsportsforest/
¡ÖÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2025¡×³«ºÅ³µÍ×
¢£ Ì¾¾Î¡§ÉÙ»Î»³²Ö²Ðvs¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤2025
¢£ ³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ) ³«±é13:00 / ²Ö²ÐÂÇÍÈ³«»Ï 18:30 / ½ª±é 20:00(Í½Äê)
¢£ ³«ºÅ¾ì½ê¡§ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¡¡https://www.fsw.tv/¡¡¢©410-1307 ÀÅ²¬¸©½ÙÅì·´¾®»³Ä®ÃæÆü¸þ694
¢£ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fujisanhanabi.com/fujimotorsportsforest/
¢£ ¸ø¼°SNS¡§
¡¡X https://x.com/fujisanhanabi
¡¡Instagram https://www.instagram.com/fujisanhanabi/
¡¡Facebook https://www.facebook.com/fujisanhanabi
¡¡YouTube https://www.youtube.com/@user-qc5wt3og9y/videos
¢£ ±Ñ¸ìÈÇSNS¡§
¡¡X https://x.com/FuijisanHanabi
¡¡Instagram https://www.instagram.com/fujisanhanabiworld/
¡¡Facebook https://www.facebook.com/profile.php/?id=61565967209707
¡¡TikTok https://www.tiktok.com/@fujisanhanabi_world
¢£ ÂÇÍÈ¿ô¡§Ìó8,000È¯ / ºÇÂç2¼Ü¶Ì¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£ ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§1·î28Æü(²Ð)Àµ¸á¤è¤ê³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÈ¯Çä
¢£ ¼çºÅ¡§ÉÙ»Î»³²Ö²Ð¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅÁÅýÊ¸²½·Ñ¾µ¿ä¿Ê¶¨²ñ¡¢ÉÙ»Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò https://fujimotorsportsforest.jp/ ¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢£ ¸å±ç¡§¾®»³Ä®¡¢¾®»³Ä®¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¶¨ÎÏ²ñ¡¢¾®»³Ä®´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢¾®»³Ä®¾¦¹©²ñ¡¢¸æÅÂ¾ì»Ô¡¢¸æÅÂ¾ì´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢¸æÅÂ¾ì»Ô¾¦¹©²ñ
¢£ ²Ö²Ð¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥±¥Ö¥ó¡¢Í¸Â²ñ¼ÒÊÒ³±ì²Ð¹©¶È¡¢ÌîÂ¼²Ö²Ð¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´Ý¶Ì²°¾®¾¡±ì²ÐÅ¹
¢£ ±é½Ð¡§David J Productions Co.,ltd¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSHIRO
¢£ »£±Æ¡§À¥Èø¹À»Ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¢£ ¶¨»¿¡§¥¢¥½¥Ó¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢4 TRACKS RADIO¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¥Ë¥Ã¥³¥¦¥È¥é¥Ù¥ë
¢£ ¶¨ÎÏ¡§IRIS¥Çー¥¿¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¥Ðー¥Ö¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥«ー¥º¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£´TR¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥È¥é¥Ù¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë