¥±¥éー¥Ë¡¢Âçºå¡¦¥´ー¥¹¥È¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª

株式会社AZUREが運営する大阪・心斎橋のナイトクラブ GHOST にて、2025年2月28日(金)、グラミー賞ノミネートアーティスト Kehlani をホストに迎えた Crash Tour Official After Party を開催。世界の音楽シーンを牽引するR&Bシンガーが、この夜GHOSTのステージに降り立ち、特別なライブを披露した。

会場の熱気は最高潮に達し、Kehlaniがステージに姿を現した瞬間、フロアは一気に沸き立った。

Kehlani (撮影 : JUNYA "Thirdeye" S-STEADY)



セットリストは以下の4曲。



1. Ring

2. Nights Like This

3. Kehlani Remix

4. After Hours



Kehlaniのソウルフルな歌声と圧倒的な存在感がフロアを包み込み、観客は彼女のパフォーマンスに釘付けに。GHOSTならではのラグジュアリーな空間と、観客の熱いリアクションが交わり、ライブならではの一体感が生まれる。観客の興奮とエネルギーが響き合い、特別な一夜が完成した。



GHOSTは、これまでも海外アーティストを招聘してきたが、今後も世界のトップアーティストやカルチャーアイコンを迎えていく予定。



イベントの様子や最新情報は、GHOST公式Instagram(@GHOSTOSAKA(https://www.instagram.com/ghostosaka/))で随時更新予定。