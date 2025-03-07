¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¡ÖDXPOÂçºå¡Ç25¡×¤Ë½ÐÅ¸
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖReady Crew¡Ê¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ À¯Íµ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë～14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î4Æü´Ö¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖDXPOÂçºå¡Ç25¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¡¢11Æü～12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´ÉÍýÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦DX¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÂçºå¡Ç25¡×¤È¡¢13Æü～14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÇä¾å¥¢¥Ã¥×¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö±Ä¶È¡¦¥Þー¥±DXPOÂçºå¡Ç25¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤ÏDXÊ¬Ìî´ØÀ¾ºÇÂçµé¤Î¾¦ÃÌ·¿Å¸¼¨²ñ¤Ç¡¢¶È³¦Âç¼ê¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë410¼Ò¤¬½ÐÅ¸¡£²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï 48 ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌç¥»¥ß¥Êー ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¼õÃíÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Çä¾å³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¥Öー¥¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¥Öー¥¹
²ñ´üÃæ¤Î4Æü´Ö¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¥Öー¥¹¤Ç¤Ï²¼µ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£±. À®¸ù¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÃÂ®¤Î¥Ò¥ó¥È¡§¼ÂºÝ¤Ë¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£
£².¥×¥í¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¾ïÃó¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶È¡¦¹¹ð¡¦CX¡¢È¯Ãí¶ÈÌ³¤ä±Ä¶È³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPOÂçºå¡Ç25¡Û
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯3·î11Æü(²Ð) 9:30～18:00¡Ê09:00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯3·î12Æü(¿å) 9:30～18:00¡Ê09:00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Âçºå6¹æ´Û C¥¾ー¥ó¡Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢½ÐÅ¸¥Öー¥¹ 3-30 ¡Ë
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¢£²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍè¾ì¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿URL¡§https://dxpo.jp/u/box/osaka25/user/entry
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Ä¶È¡¦¥Þー¥±DXPOÂçºå¡Ç25½ÐÅ¸°ÌÃÖ
¡Ú±Ä¶È¡¦¥Þー¥±DXPOÂçºå¡Ç25¡Û
¢£²ñ´ü¡§
2025Ç¯3·î13Æü(ÌÚ) 9:30～17:00¡Ê09:00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
2025Ç¯3·î14Æü(¶â) 9:30～:00¡Ê09:00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¢£²ñ ¾ì¡¡¡§ ¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¡¡4¡¦5¹æ´Û¡Ê¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë½ÐÅ¸¥Öー¥¹1-16¡Ë
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¢£²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍè¾ì¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿URL¡§https://dxpo.jp/u/fox/osaka25/user/entry
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Ä¶È¡¦¥Þー¥±DXPOÂçºå¡Ç25½ÐÅ¸°ÌÃÖ
Ready Crew¡Ê¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¡Ë¤È¤Ï
¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È2,800¼Ò¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¹â¤¤·¹Ä°ÎÏ¡¦Äó°ÆÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÂ¾¡¢´ë¶È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÈ¯Ãí¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÇº¤ß¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»Ç¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¸µ¤Ë¡¢¥ì¥Ç¥£¥¯¥ëÆÈ¼«¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÉý¹¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÃæ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê´ë¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼õÃíÀè¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤ßÈñÍÑ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Ãí¸µ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Ï°ìÀÚÈñÍÑ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¤´³èÍÑ»öÎã
https://readycrew.jp/results/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ20ÈÖ3¹æ¡¡·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー14³¬¡¦15³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹â¶¶ À¯Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥ì¥Ç¥£¥¯¥ë¡×¤Î±¿±Ä
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2009Ç¯11·î
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://frontier-gr.jp/
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
Facebook¡¡¡¡¡§https://www.facebook.com/ReadyCrew
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/readycrew1111
¤³¤Î¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Þ¤¿¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸åÈ¯»ö¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ更¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´了¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£