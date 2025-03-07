ËÌÎ¦¿·´´Àþ²Ã²ì²¹Àô±Ø³«¶È1¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯3·î 16 Æü¤Ë·Þ¤¨¤ëËÌÎ¦¿·´´Àþ²Ã²ì²¹Àô±Ø³«¶È 1 ¼þÇ¯µÇ°¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²óËÌÎ¦¿·´´Àþ²Ã²ì²¹Àô±Ø³«¶È°ì¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¼ÔÍ»Ö°ìÆ±¤Ç¡¢µÇ°¥í¥´¥Þー¥¯¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡¢²¼µµºÜ¤Î»ö¹à¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯3·î 16 Æü¤Ë·Þ¤¨¤ëËÌÎ¦¿·´´Àþ²Ã²ì²¹Àô±Ø³«¶È 1 ¼þÇ¯µÇ°¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²óËÌÎ¦¿·´´Àþ²Ã²ì²¹Àô±Ø³«¶È°ì¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¼ÔÍ»Ö°ìÆ±¤Ç¡¢µÇ°¥í¥´¥Þー¥¯¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡¢²¼µµºÜ¤Î»ö¹à¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¿½ÀÁÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´Êó¹ð¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤òÂè»°¼Ô¤ØÅ¾Çä¤Þ¤¿¤Ï¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÀ¯¼£¡¢½¡¶µ¡¢»×ÁÛÅù¤Î³èÆ°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üË¡ÎáµÚ¤Ó¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥í¥´¥Þー¥¯¼«ÂÎ¤Þ¤¿¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿ÊªÉÊ¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü»ÈÍÑÌÜÅª¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤ò¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥í¥´¥Þー¥¯»ÈÍÑ¶Ø»ßÎã
¡¦½Ä²£¤ÎÈæÎ¨ÊÑ¹¹ÉÔ²Ä ¡¦Â¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅù¤È¤Î½Å¤Í¹ç¤ï¤»ÉÔ²Ä
¡¦¿§¤ÎÊÑ¹¹ÉÔ²Ä ¡¦Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹ÉÔ²Ä
ai¥Çー¥¿¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Ï yukyaku@city.kaga.lg.jp ¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»ÈÍÑ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯3·î3Æü～2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¥í¥´ºîÀ®¥Ç¥¶¥¤¥Êー ÃÓ±Û¸²¿Ò¡ÊGWG¡Ë
²Ã²ì»Ô½Ð¿È¤ÇÅìµþÂçºå¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー
@gwgjapan
http://www.gwg.ne.jp