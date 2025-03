¡Ú¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¡Û¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥óÂçºåÅ¹¤¬3·î21Æü(¶â)¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¡×¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¡¢Áõ¤¤¿·¤¿¤Ë³ÈÂç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡£

株式会社リトルリーグ

日本を代表する西の都会大阪。このたび、3月21日(金)にロンハーマン大阪店が梅田の地に新たにオープンするみどり豊かな商業施設「グラングリーン大阪」南館に場所を移し、拡大リニューアルオープンいたします。

リラックスした空間で豊かな時間をお過ごしいただけるようアットホームな雰囲気はそのままに、上質な空間と洗練されたデザインを追求し、一部コーナーを一新いたしました。また、同日より大阪店移転オープンを記念して特別なイベントや限定アイテムをご用意いたします。

当日は、メンズシルエットをそのままレディースウエアに落とし込んだHOMMEgirlsの別注アイテムや、金子恵治氏とコラボレーションしたヴィンテージコーナーの展開、自然との調和を大切にしながら生み出されるコレクションで世界中のファンを魅了し続けているZEGNAのコレクションラインの展開、Marie-Helene de Taillacに別注したピアスとイヤリング、ペルーのニッターたちとフェアトレードのニットを展開するMisha & Puffから出る残反を使用したワークショップイベントなど、ロンハーマン大阪店のみでしか出会えないアイテムや体験をご用意しております。また、これまでのウエアやリビングコーナーに加えて、梅田初となるロンハーマン カフェを展開します。

たくさんの方々の笑顔に出会えますように・・・!

≪WOMEN≫

◆HOMMEgirls

別注Cropped Shirts \47,300 Color : Green/Blue/Lavender

オーバーサイズのシャツを着やすいショート丈にしたデザインで、胸には新しいブランドロゴをプリントしてもらいました。

生地の柄、色も選ばせてもらい、Ron Herman Exclusiveの織ネームもつく、スペシャルなアイテム。別注Shorts \12,100 Color : Green/Lavender

シャツの生地を合わせてボクサーショーツもオーダー。スウェットパンツやスカートのウエストからゴムを見せてヘルシーなスタイリングが楽しめる、1枚持っているとスタイリングの幅が広がるアイテムです。こちらにもRon Herman Exclusiveの織ネーム付きで特別感を演出してくれます。

別注Sweat Pants \36,300 Color : Black

スウェットパンツを復刻別注しました。ウエストのゴムにロゴが入った1枚でコーディネートのアクセントになる優秀なパンツです。このタイミングでの展開はRon Hermanだけになる為、Ron Herman Exclusiveタグがより特別感を演出してくれます。

◆A VACATION

別注Tank Bag \49,500 Color : Ivory/Black/Gray/Beige/Orange/Brown

大阪店限定商品として、TANKをアーカイブのカラーで7つの組み合わせで別注をしました。バッグ本体の色と、パイピングの素材、ハンドルの3色の組み合わせを選んでいただいた他にはないスペシャルなアイテムです。

◆STATE OF ESCAPE

Exclusive MICRO \39,600

Color : Green/Light Purple/Blue/Light Pink/Orange/Khaki/Light Blue

生産過程で余剰になったネオプレン生地を使用した、目を引くカラーパレットが印象的なColor Blocking Collectionが誕生。移転オープンを記念して、コンパクトな見た目が可愛らしいMICROが大阪店限定で登場します。

◆KILOMETRE PARIS

Bleu de Travail Augmente BIG C \231,000

Bleu de travail KILOMETRE HOTEL \132,000

Bleu de Travail Paris Neighborhoods \209,000

雑誌『Jalouse』の創刊者であるアレクサンドラ・センヌが立ち上げたKILOMETRE PARIS。旅への愛やストーリーテリング、地球への敬意をコンセプトに、世界を発見、物語によって変化する旅をテーマにしています。大阪店限定としてリメイクシリーズをセレクト。50~60年代のヴィンテージのアウターに刺繍をした1点もので、手刺繍のメッセージの存在感が楽しめます。今期のテーマの中にある、One of a kind のひとつとして、スペシャルなアイテムが揃います。

◆Special Collaboration

ロンハーマン大阪店の移転オープンに合わせて金子恵治氏とコラボレーションしたヴィンテージコーナーを展開いたします。性別問わず多くの本物を見てきた金子氏だからこそのセレクションは現代のファッションを愛する人たちのスタイリングの抜けや面白さや奥行きをプラスしてくれるでしょう。

もっと刺激的で楽しく、そして自由に・・・。

-金子恵治(かねこ けいじ)-

1973年生まれ。東京都出身。

L‘ECHOPPE/BOUTIQUE/J.B ATTIRE/OUTDOOR PRODUCTS AUTHENTIC LINEなどの立ち上げに携わる。バイイングから商品企画、ブランドやショップのディレクションまで行うファッションディレクター。

≪JEWELRY≫

◆Marie-Helene de Taillac

別注Cassiopeia Star Hoop Earrings in 22K gold Amethyst\594,000 / 別注Cassiopeia Star Hoop Earrings in 22K gold Citrine \594,000 / 別注Wonder Star Sequins Clip Earrings in 20Kgold \352,000

フランス・パリを代表するジュエリーブランド、Marie-Helene de Taillac(マリーエレーヌ ドゥ タイヤック)。石そのものを主役にするそのスタイルは、ジュエリー界に革命を起こしました。一目で分かるその洗練された独自のスタイルは、パリ、ニューヨーク、東京などの主要都市を中心に展開され、世界中から愛されています。

大人気スターバンドシリーズより、アメシストとシトリンのピアス2型を別注。耳元を華やかに彩るスペシャルピースとなります。また併せて、星型のクリップイヤリングも別注。耳元にフィットするシンプルなデザインで、幅広いコーディネートに合わせていただけます。

≪MEN≫

◆RH Vintage

Vintage Riders Jacket \1,078,000 Color : Black

非常に味わいのある希少なヴィンテージライダースをご用意いたしました。熟練した経験を持つ職人のノウハウとテクノロジーの融合によって生み出されるHTCのアイコン的なスタッズワークにより、70sヴィンテージライダースにカラフルなリーフが舞い降りるようなデザインが加えられた特別なアイテム。後ろ身頃から除く裏地にはバンダナ生地を施し、着用時には見えない部分にもこだわった1着です。

◆RON HERMAN DENIM

Denim Straight Pants/Denim Wide Pants

Color : Blue

特別なカスタムを施したデニムパンツ2型が登場。ロンハーマンデニムの製造過程で発生する、生地に織りキズがあり通常では使用されない部分をアップサイクルし、一つとして同じものが無い"キズ"があるからこそ味わい深い、個性的な一着として仕上げました。こだわり抜いたUSED加工にハンドステッチによる別布のリペアを入れたスペシャルアイテムになっております。

◆ZEGNA

ZEGNA Close up Event 3.21 (fri)~3.30 (sun)

1910年の創業以来、ラグジュアリーなメンズウエアを展開しているZEGNAの25SSコレクションを集めた特別なイベントを開催いたします。

≪LIVING≫

◆RH California

RH California Made in Los Angeles Personal Effects Bag \13,200

2024SSシーズンからスタートしたRH California Made in Los Angeles Collectionより、アメリカ軍のPersonal Effect Bagをベースにデッドストックの希少なハンティング用のリアルツリー生地を使用した特別仕様のバッグを数量限定発売。ミリタリーの雰囲気をタウンユースにアップデートし、ユニセックスでお使いいただけます。

≪KIDS≫

Date : 3.22 (sat) / Price : \1,500(税込) / Time : 11:30/14:00/15:30 / 対象年齢 : 5~12歳 / 所要時間 : 60分

Kids Workshop 「Let’s Make a One of a kind Coaster!」

ペルーのニッターたちとフェアトレードのニットを展開するMisha&Puff。大阪店移転オープンを記念してこれまでのアーカイブ生地を使用したワークショップイベントを開催いたします。今回、過去にMisha&Puffで使用していた残反を使用してコースターを制作するワークショップイベント。世界に一つだけのコースターを子どもたちの手で生み出す貴重な機会です。

特別な日とともに、子どもたちのたくさんの笑顔に出会えますように。

※ワークショップイベントのみ3月22日(土)の開催となります。

≪CAFE≫

エメラルドケールサラダ Eat in\1,350 / To go\1,326 / レモネード(スパークリング)Eat in\780 / To go\766

関西圏では初となる、カフェスタンドのロンハーマン カフェがオープンいたします。

1杯1杯、丁寧に淹れるコーヒーをはじめ、テイクアウトにもおすすめのバナナジュースやレモネード、さらにはロンハーマン カフェ大阪店限定のエメラルドケールサラダが登場いたします。

ケールをメイン食材に、たんぱく質やミネラルが豊富と言われるヘンプシード、最後にチーズとかぼちゃの種を合わせた、鮮やかなグリーンが美しい一品です。それぞれの食材が合わさることで、ケールの苦味もやわらぎ、シャキシャキとした食感とマイルドな味わいがひろがります。

また、フレッシュなレモンをギュッと絞って作る自家製のドレッシングとの相性も抜群です。

その他にもじっくりと焼き上げたトーストに、様々な食材を乗せた3種類のオープンサンドやフルーツタルト、グリーンのドリンクのみを集めたRH GREENと題した、新たなカテゴリーも登場。

カフェスタンドならではのラインナップをお楽しみください。

-ロンハーマン大阪店-

住所:大阪府大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪 ショップ&レストラン 南館 2F 212区画

電話番号 : 06-7731-0380

