¥Ñ¥½¥Ê¥Ïー¥È¥Õ¥ë¡Ø¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸ ～´äËÜÍª²ð¸ÄÅ¸～¡Ù¡¡Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤Ë¤Æ3·î11Æü¤è¤ê³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥×¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥Ïー¥È¥Õ¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¿¼ß·½Ü»Ò¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥Ê¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾ã³²¤ò»ý¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ò°÷´äËÜÍª²ð¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨²è Ìó15ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ø¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸～´äËÜÍª²ð¸ÄÅ¸～¡Ù¤ò¡¢PASONA SQUAREÁ°¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¥¹¥Úー¥¹¡ÖAnnex Aoyama¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¡Ë¤Ë¤Æ3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë～14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥´äËÜÍª²ð¡Ö²Ö£µ¡×44 X 56 cm
¢¥´äËÜÍª²ð¡Ö¥Õ¥°¤Î»É¿È¡×49 X 64 cm
¥Ñ¥½¥Ê¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤Ï1992Ç¯¡¢¡ÖºÍÇ½¤Ë¾ã³²¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½¢Ï«¤¬º¤Æñ¤Ê¾ã³²¼Ô¤Î¡È¥¢ー¥È¡É¡Ê·Ý½Ñ³èÆ°¡Ë¤Ë¤è¤ë½¢Ï«Ê¬Ìî¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼¡×¤òÀßÎ©¡£2004Ç¯¤«¤é¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¶ÈÌ³¤È¤¹¤ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ò°÷¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸½ºß22Ì¾¤¬¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3·î¤è¤ê¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ò°÷¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ò°÷¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï¡Ø¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ò°÷ ´äËÜÍª²ð¡Ù¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
´äËÜÍª²ð¤Ï2006Ç¯¤Ë¥Ñ¥½¥Ê¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤ËÆþ¼Ò°ÊÍè¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ò°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½ÅÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¡Ê¼«ÊÄ¾É¡Ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¾ã³²ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿´ö²¿³ØÅª¤ÊÀþ¤È¡¢ÄÞÍÌ»Þ¤Û¤É¤ÎºÙ¤¤É®¤ÇºÙ¤«¤¯ÅÉ¤é¤ì¤¿¿§¸¯¤¤¤òÍÑ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¤½¤Î³¨¤Ë¤«¤±¤ë½ã¿è¤Ê¾ðÇ®¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤¬ºîÉÊ¤ËÉ½¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸ ～´äËÜÍª²ð¸ÄÅ¸～¡Ù³µÍ×
¡þ´ü´Ö ¡§
2025Ç¯3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë～14Æü¡Ê¶â¡Ë
¡þ²ñ¾ì¡§
PASONA SQUAREÁ°¡ÖAnnex Aoyama¡Ê¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ÀÄ»³¡Ë2³¬¡×(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-26)
¡þ±Ä¶È»þ´Ö ¡§
11¡§30～18¡§30¡¡¢¨3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï11¡§00～18¡§00
¡þÆâÍÆ¡§
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ò°÷´äËÜÍª²ð¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊºîÉÊ Ìó15ÉÊ¤òÅ¸¼¨
¢¨¸ÄÅ¸¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢13Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:30～13:15¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø´äËÜÍª²ðËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë³¨²è²òÀâ¥Ä¥¢ー¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£´äËÜÍª²ðËÜ¿Í¤¬²ñ¾ì¤Ë¤Æ¸ÄÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢¸«¤ÆÄº¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ´ÑÍ÷ÎÁ¶â¡§
ÌµÎÁ
¡þÅ¸¼¨ºîÉÊ¡§¡¡
Ìó15ÅÀ
¡þ¤ªÌä¹ç¤»¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥Ïー¥È¥Õ¥ë¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼¡×¡¡Tel 03-6734-1093
¡þÈ÷¹Í¡§¡¡
³¨²è¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¾åµ¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´äËÜÍª²ð¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»áÌ¾¡§´äËÜÍª²ð
¾ã³²¡§ÃÎÅª¾ã³²¡Ê¼«ÊÄ¾É¡Ë
ºî¼Ô¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¡§
³¨¤òÉÁ¤¯»ö¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤à¤è¤ê¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥íÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¤äÂë¡¦ÏÉ¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹
¢£Î¬Îò
1987Ç¯¡¡
ÅìµþÅÔ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
2003Ç¯¡¡
ËÜ³ÊÅª¤Ë³¨¤ò»Ï¤á¤ë
2006Ç¯¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤ËÆþ¼Ò¡¡NHK¥Ïー¥È¡¦¥¹¥È¥êー¥È½ÐÅ¸
2007Ç¯¡¡
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëµ»Ç½¸ÞÎØ¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸
2008Ç¯¡¡
Âè£±£²²ó¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼¡¦Ì´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÂç¾Þ¡×¤Ë½ÐÅ¸¡£
2009Ç¯ ¡¡
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëµ»Ç½¸ÞÎØ¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸
2010Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò¶äºÂ¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ³«ºÅ
2011Ç¯ ¡¡
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëµ»Ç½¸ÞÎØ¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤Ë½ÐÅ¸
2012Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥Ö¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ³«ºÅ
2013Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò¼òÅÄ»ÔÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ
2014Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥Ö¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò¶äºÂ¡¦ÏÂ¸÷¤Ë¤Æ³«ºÅ
2015Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤Æ³«ºÅ
2016Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤Æ³«ºÅ
2017Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤òANA¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ
2018Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤Æ³«ºÅ
2019Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤òÅìµþ¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤òÃ¸Ï©Ì´ÉñÂæ¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤Æ³«ºÅ
2023Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥Ö¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤òµþÅÔ°ËÀªÃ°¤Ë¤Æ³«ºÅ
2024Ç¯¡¡
¡Ö¥¢ー¥ÈÂ¼ºîÉÊÅ¸¡×¤ò¥Ñ¥½¥Ê¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ÀÄ»³¤Ë¤Æ³«ºÅ
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥Ïー¥È¥Õ¥ë ²ñ¼Ò³µÍ×
¡þËÜ¼Ò¡§
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-30
¡þÀßÎ©¡§
2003Ç¯4·î1Æü
¡þ»ñËÜ¶â¡§
1,000Ëü±ß
¡þÂåÉ½¼Ô¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¿¼ß· ½Ü»Ò¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÍÂ¼ ÌÀ
¡þ»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡þ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥×¤Î³Æ¼ï¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎÂå¹Ô
¡þ¥¢ー¥ÈÂ¼¡Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦Å¹ÊÞ¤Î¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢³¨²è¤ÎÀ©ºî¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä¡Ë
¡þ¥¢ー¥ÈÂ¼¹©Ë¼¡Ê¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥Õ¥é¥ïー¡¢¥¢¥í¥Þ¥°¥Ã¥º¡¢Æ«´ï¡¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¡Ë
¡þ¥Ñ¥ó¹©Ë¼¡Ê¥Ñ¥ó¡¦²Û»ÒÎà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡Ë
¡þ¤æ¤á¥Õ¥¡ー¥à¡ÊÌµÇÀÌô¡¦Íµ¡ºÏÇÝ¤ÎÌîºÚ¡¦¥Ïー¥ÖÈÎÇä¡Ë
¡þ¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ê³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥½ー¥·¥ó¥°¡¢¶µ°é¸¦½¤»Ù±ç¡¢CSR³èÆ°»Ù±ç¡Ë
¡þ£Õ£Ò£Ì¡§¡¡
https://www.pasona-heartful.co.jp/