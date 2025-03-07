NMN¤ÎÍÜ°ÃÆ² ¡Ã 3/14¡¢3/15¸ÂÄê¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤ÉôÊþ¹§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌ´ë²è¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ü´Ö
2025Ç¯3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë0¡§00～2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§59
¢£³µÍ×
´ü´ÖÃæ¡¢°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://www.abeyoando.co.jp/)¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹â½ãÅÙNMN¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡ÖÍÜ°ÃÆ²NMN 18000 Beauty 5DAY¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¡Ê5ÆüÊ¬¡¦20Î³Æþ¤ê¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý
´ü´ÖÃæ¡¢\10,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿·µ¬¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
¢¨¤¹¤Ç¤ËÄê´ü¤Ç¤´ÃíÊ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÍÜ°ÃÆ² NMN 18000 Beauty 5DAY¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×
½¼¼Â¤·¤¿À®Ê¬¤ÇÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È
¥Ï¥ê¥Ä¥ä¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤òµá¤á¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤ÎÈþÍÆÆÃ²½¥â¥Ç¥ë¡ÖÍÜ°ÃÆ² NMN 18000 Beauty(https://shop.abeyoando.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=nmn18000Beauty_1)¡×¤ò5ÆüÊ¬¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥µ¥¤¥º¡£NMN¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ®½Å¤Ê¡Ø¥¢¥Ê¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¡Ù¤ä¡¢ÈþÍÆ¤òµ¤¸¯¤¦Êý¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥»¥é¥ß¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿À®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÇÛ¹çÀ®Ê¬¤ÎÆÃÄ¹
¡Ú¥ーÀ®Ê¬¡Û
¡¦¹ñ»ºNMN¡§¹ñÆâ¼«¼ÒÀ½Â¤¤·¤¿ºÇ¹â½ãÅÙ*³99.9¡ó°Ê¾å¤Î¦Â-NMN¡ÖN-Pro(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¡£
¡Ú¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬¡Û
¡¦¥Ò¥Ï¥ÄÃê½ÐÊª¡§¤á¤°¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤ä¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦Êý¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÁÇºà
¡¦¹ÚÁÇ½èÍý±íãÝ¡Ê¥¢¥Ê¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¡Ë¡§¸Å¤¯¤«¤éÈþÍÆ¤ä·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤ÊÀ®Ê¬
¡¦¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÍ³Íè¥»¥é¥ß¥É¡§¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤Êý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬
¡¦11¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡§±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨·ò¹¯¤ò°Ý»ý
¡¦¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¡§¤â¤È¤â¤ÈÄ²ÆâÂ¸ºß¤¹¤ëÁ±¶Ì¶Ý¤ÇÈþ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¦L-¥·¥¹¥Á¥ó¡§ÈþÍÆ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï
°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊÆÈ¼«¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¢£¹ÚÁÇÈ¯¹ÚË¡
¸µ¡¹ÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB3¡Ê¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡Ë¤È¥°¥ë¥³ー¥¹¡ÊÅü¡Ë¤ò¡¢Å·Á³¤Î¹ÚÁÇ¤ÎÎÏ¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆNMN*¹¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÊýË¡¡Ö¹ÚÁÇÈ¯¹ÚË¡¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÚÁÇË¡¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸¶ÎÁ¾¦¼Òµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÊÀ¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÀ¸À®Ë¡¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥í¥ó¥°¥¨¥Õ¥§¥¯¥È½èÊý(R)¡×
ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÈÎò»Ë¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹ÇÛ¹ç¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¥í¥ó¥°¥¨¥Õ¥§¥¯¥È½èÊý(R)¡×¤Ë¤è¤ê¡¢NMN*¹Ã±ÆÈÀÝ¼è¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢32ÇÜ¤â¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êNAD+¤Î¿å½à¤ò¹â¤¯ÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥«¥×¥»¥ë¤òºÎÍÑ
ÄÌ¾ï¤ÏÆÚÍ³Íè¤Î¥¼¥é¥Á¥ó¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥«¥×¥»¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÜ°ÃÆ²NMN¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤¿¢ÊªÀ¥«¥×¥»¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ø¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥Ï¥ê¥Ä¥ä¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤òµá¤á¤ëÊý
¡¦ÈþÍÆ¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¡¦¤ªÈ©¤Î¥±¥¢¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤Êý
¡¦Ä²Æâ¤ÇÁ±¶Ì¶Ý¤òÊä¤¤¤¿¤¤Êý
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
NMN¤È¤Ï
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
NMN*¹¤È¤Ï¡¢¹ÚÊì¤ä¹ÚÁÇ¤Î¸¦µæ¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ë¶á¤¤Êª¼Á¤Ç¤¹¡£NMN*¹¤ÏÂÎÆâ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÌò³ä¤ò¤â¤ÄÊä¹ÚÁÇ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÊä¹ÚÁÇ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÂÎÆâ¤«¤é¸º¾¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¸Êª¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¼ã¡¹¤·¤¯·ò¹¯Åª¤Ê¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï·²½ËÉ»ß¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Î¸°¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¤ÎNMNÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
ÂÎÆâ¤ÇNMN¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë²áÄø¤ÈÆ±¤¸¥Ó¥¿¥ß¥óÍ³Íè¤Î¹ÚÁÇË¡¤Çºî¤é¤ì¤¿½ãÅÙ*³99.9%¤ÎNMN¤ò¹ñÆâÀ½Â¤¡£°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÌó80¡ó*²¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNMN*¹¸¶ÎÁ¡ÖN-Pro Med(R)¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯Âç³Ø¸¦µæ¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÜ°ÃÆ²¤ÎNMN¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖN-Pro Med(R)¡×¤ÈÆ±¤¸¸¶ÎÁ¤Ç¡¢¿©ÉÊ´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢ー¤·¤¿¡ÖN-Pro(R)¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¸¶ÎÁ¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÉÊ¼Á¤ò¸Ø¤ëNMNÀ½ÉÊ¤Ç¡¢·ò¹¯¤È°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NMN¡Ê¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¡¦¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡Ë¡£ »ä¤¿¤Á¤Ï¡¢NMN¤¬¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë°ÊÁ°¤«¤é¤½¤Î°ÂÁ´À¤È¸ú²Ì¤ò¼«¼Ò¸¦µæ¥Çー¥¿¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¡¢2020Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ëNMN¤ò¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ëË¡²þÀµ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎNMNÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¹ñÆâÀ½Â¤¤Ç¡¢½ãÅÙ99.9¡ó¤ò¸Ø¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¦Â-NMN¤òºÎÍÑ¡£NMN¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¾å¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤ÈÈþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Online Store :
https://www.abeyoando.co.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò °¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÌø¸¶1-5-4 YAKËÌÀé½»¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤ÉôÊþ¹§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä
ÁÏ¶È¡§1731Ç¯
Corporate Site :
https://corp.abeyoando.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò °¤ÉôÍÜ°ÃÆ²ÌôÉÊ
¢£Brand Concept
¡ÖÇ¯Îð¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Î¤Ó¤ä¤«¤ËÈþ¤·¤¯¡£¡×
»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¿´¿È¤ò¡£
¤½¤ó¤Ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´ê¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢·ò¹¯¤äÈþ¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢
¿ÍÎà¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¿¹ÍåËü¾Ý¤ËÍ¥¤·¤¤ÀèÃ¼²Ê³Ø¤Ç²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¤¿¤¤¡£
1731Ç¯¤ÎÁÏ¶È»þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¾ðÇ®¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶¯¤¯ßê¤á¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£
*¹ ¦Â-¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¡¦¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É*²¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§£±.ÈþÍÆ³°²Ê¡¢£².À°·Á³°²Ê¡¢£³.·ÁÀ®³°²Ê¡¢£´.⽪Éæ²Ê¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ë°å±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¦¤Á¡¢ NMNÅÀÅ©¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°å±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡£¡¦¡ÖÊÝ¸±°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ¸±Ìô¶É¤Î»ØÄêÅù°ìÍ÷¡×¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ë°å±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¦¤Á¡¢NMNÅÀÅ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë°å±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç198·ï¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÅö¼Ò¤ÎNMN¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÈÆ±¸¶ÎÁ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°å±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï157·ï¡£¡Ê2022Ç¯10·î7Æü TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡Ë*³Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Î¸¡ºº¤Ë¤è¤ëºÇ¹âÃÍ¸¡ººµ¡´Ø¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÅÐÏ¿¸¡ººµ¡´Ø°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿©ÉÊ¸¡ºº¸¡ººÆü¡§2023Ç¯5·î10Æü¡Ê¹¹¿·¡Ë