¡ãARTIDA OUD¡ä¡Ö¹ñºÝ½÷À­¥Çー¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä

株式会社サザビーリーグ

ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランドARTIDA OUD(アルティーダ ウード (https://www.artidaoud.com/))は、2025年3月8日(土)、女性たちの権利向上や社会参加を呼びかける<国際女性デー>に賛同し、チャリティジュエリーを発売します。

国際女性デーのシンボル“ミモザ”を彷彿とさせる、イエローカラーの天然石のリングは、女性一人ひとりのありのままの美しさを表現するかのように、色や形の異なる個性豊かな1点もの。チャリティジュエリーは売上の50%を、ARTIDA OUDのオーダーメイド・プロジェクト、インド・ビハール州の「子どもたちの教育環境改善プログラム」へと寄付いたします。

教育、健康、経済活動における大きな男女格差は、子どものころから受ける教育が密接に関わっています。幼児の頃から、教育を受ける機会に恵まれることで、いずれ大人の女性となる女の子たちも、自らの力で未来を切り開き、自分らしい人生を歩めることを願って──

LINE UP

One of a kind International Womens Day イエロー リング 各38,500yen (with tax)

様々なカットが施されたルチルクォーツ、トルマリン、シトリンがラインナップ。

大振りのカラーストーンの魅力を存分に引き立てるため、洗練されたシンプルなデザインに仕上げました。

2025年3月8日(土)20:00 ARTIDA OUDオンラインストア(https://www.artidaoud.com/item?goods_group_id=1368)発売

2025年3月8日(土)NEWoMan新宿店発売 ※店舗はNEWoMan新宿店のみでの発売となります。

今回の新作チャリティジュエリーの寄付先、ARTIDA OUDのオーダーメイド・プロジェクト、インド・ビハール州の「子どもたちの教育環境改善プログラム」とは

世界中の誰もが「私が私であるために(=I am)」と発信することで

自分らしく活躍できる環境が広がっていきますように──

途上国支援を目的に、2019年9月に始動したARTIDA OUDオリジナルのプロジェクト。通常は対象商品1点につき、\1,000が寄付されます。2022年、寄付金総額900万円にて、インド・ビハール州に6つの幼稚園教室を。2024年には寄付金総額1,000万円にて、さらに6つの幼稚園教室(図書コーナー、トイレ・手洗い施設併設)を建設することが叶いました。

これからも皆さまからお寄せいただいた寄付金は大切に積み立て、まとまった資金が集まり次第、現地の声に耳を傾けながら、本当に必要とされる支援をかたちにしてまいります。

詳しくはこちら(https://www.artidaoud.com/iamdonationproject/iamdonation)