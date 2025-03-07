¥Þ¥Â¥«¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º·Ý¿Í¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸·ë¡ª¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ì¤ë～¤¤¥Æ¥ì¥Ó´ë²è¡×¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¦¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤ÆÄ©Àï¡ª
¥Þ¥Â¥«¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º·Ý¿Í¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸·ë¡ª
¡Ö¹¶¤á¤Ê¤¤¡¦Àí¤é¤Ê¤¤¡¦¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾ðÊó¤â¤Ê¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë
¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ì¤ë～¤¤¥Æ¥ì¥Ó´ë²è¡×¤Ë
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¦¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤¬
¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤ÆÄ©Àï¡ª
¥Þ¥Â¥«¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥·ー¥º¥ó3¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー ¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥« ¥ª¥º¥ï¥ë¥É ¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤¬
¤³¤ì°Ê¾åÇä¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿¼Ìë¤¸¤ã¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç
4ÁÈ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¯ÌÜÅª¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿
ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¡¦¡¦¡¦Î¬¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÃÏ¹ö
£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£¸Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ·úÊª Brillia HALL¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¢ä
£²£°£²£²Ç¯¤Î£¶·î¤ËÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¤·¤¿¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡×¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¥·ー¥º¥ó£³¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç²ò»¶¤·¤Æ¤«¤éÂ³Ý¤±£³Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î´Ö¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·Ý¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¾Þ¥ìー¥¹¤ä¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¤é¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¡¦¡¦¡¦¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä¤é¥®¥ã¥é¤ä¤é¤ÎÌäÂê¤Ç¥Æ¥ìÅì¤Î¿¼Ìë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é£´ÁÈ£¸¿Í¤¬¤³¤ì°Ê¾å¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÇÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤Ì¤ë¤¯¤Æ¤æ¤ë～¤¤ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¡É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¶È³¦Æâ¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÏÓ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦É¾È½¤ò¹¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¦¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡££´ÁÈ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¡ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
ËÍ¤ÏÃÏ¹ö¤Ï·ù¤Ç¤¹¡£Å·¹ñ¤Ø¹Ô¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¡Â¼¾å
Á´¤Æ¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¿´¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¡ÀîËÌÌÐÀ¡
åáÆå¢£åâ²èËçê¯Îç·öåáÂå¡÷åáŽ¦åáÎå¢Àåá¡×åáÞå¥îåáŽ§
èÁŽ®ì¯¡×åâ°å£íåáÎå\åá´ëŽ¡Ðå¡äåáÎå¢ÀåâŽ¹
¢£¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¡¥¬¥¯
¥Þ¥Â¥«¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¤Î»þ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤³¤ò¤É¤¦ÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ýÏ¿¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ
¸µ¡¹¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÃÏ¹ö¡×¤ÎÇ§¼±¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Çº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¡°ËÆ£½Ó²ð
¤³¤Î4ÁÈ¤òÈÄÀî¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÅ·¹ñ¤Ø¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤«¤éÃÏ¹ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Þ¤À³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤â¤ó¤Ç¤¹¡£
£±¿Í¤âÌµ½ý¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤É¤¦¤Ë¤«À¸¤»Ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¡È«ÃæÍª
¤Ì¤ë¤±¤ì¤Ð¤Ì¤ë¤¤¤Û¤É·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÏ¹ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÁá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¥³ー¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥Ë»Í¶î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿´¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥À¥ó¥Ñー¤òÁõÃå¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¡ÂçÄáÈîËþ
º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏ¹ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³¬ÃÊ¤Ç¤·¤«ÃÏ¾å¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¤Î¸Å¤¤±ØÃÏ¹ö¡×¤ä¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¦¤ó¤Á¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¤ª¿¬¤ò¿¡¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö¶¹¤¤¥È¥¤¥ì¤·¤«¤Ê¤¤ÃÏ¹ö¡×¡£
³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤¿¤ê¤¦¤ó¤Á¤ò²æËý¤·¤¿¤ê¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃÏ¹ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Çº£²ó¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¡ÛØ¸¶ÍÎÊ¿
ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿É÷·Ê¤ò¤â¤·Ç¤Ì³¤Îµ¢¤ê¤ÎÎî³¦ÃµÄå¤ÎÀç¿åÇ¦¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¤½¤Î¾ì¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¡ãÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡ÈÄÀîÐÒ±¦¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë¡ä
¡Ö¤³¤Î¸½¾ì¡¢ÃÏ¹ö¤«¤è¡ª¡©¡×¤È·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤¿¤éÂÎ¤òÄ¥¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤«¡Ö²á·ã¤¹¤®¤ë¥É¥Ã¥¥ê¡×¤È¤«¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎË½Ïª¡×¤È¤«ÃÏ¹ö¤Î¼ïÎà¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤É¤ì¤â¡È¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´ë²è¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Â¿¾¯¤ÎÄË¼ê¤ÏÉé¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¸½¾ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤ÎÃÏ¹ö¤Ï¡Ö²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¡×»ö¤Ç¤¹¡£¹¶¤á¤Æ¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÀí¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾ðÊó¤â¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê°ìÎ®¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤â¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¸½¾ì¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎÃÏ¹ö¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤Ë¥Ïー¥É¥âー¥É¤Ê¥Æ¥ì¥Ó´ë²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃÏ¹ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÇä¤ì¤Ã»Ò£´ÁÈ¤Ï³èÌö¤·¤Æµ±¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¿¤â½ÐÍè¤º¤Ë¤¿¤À¤¿¤ÀÎ©¤Á¤¹¤¯¤à¤Î¤«¡¦¡¦¡¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤â¤·¤¯¤ÏÇÛ¿®¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¥Þ¥Â¥«¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥·ー¥º¥ó3¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー ¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥« ¥ª¥º¥ï¥ë¥É ¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤¬
¤³¤ì°Ê¾åÇä¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿¼Ìë¤¸¤ã¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç
4ÁÈ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¯ÌÜÅª¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿
ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¡¦¡¦¡¦Î¬¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÃÏ¹ö
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ00Ê¬³«¾ì¡¡19»þ00³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Åìµþ·úÊª Brillia HALL
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥êー¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥ÈÂ¾
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
»ØÄêÀÊ5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ)¡¡¡¿¡¡ÇÛ¿®2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥¢ー¥«¥¤¥Ö´ü´Ö4·î30Æü(¿å)¤Þ¤Ç
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò£³£°Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤òÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Û
¡¡¡ãÀè¹ÔÈÎÇä¡ä
¡¡¼õÉÕ´ü´Ö:3·î8Æü(ÅÚ)10:00～3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://www.e-get.jp/txevent/pt/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ô¤¢¡¡https://t.pia.jp/
¡¡¼õÉÕ´ü´Ö:3·î11Æü(²Ð)11¡§00～3·î14Æü(¶â)11¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FANY¡¡ https://online-ticket.yoshimoto.co.jp
¡¡¡ã°ìÈÌÈÎÇä¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00～
¡Ú¸ø¼°X(Twitter)¡Û@madicalcreators